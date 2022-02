Tensiuni între Cioloș și Barna. Liderul USR amenință cu demisia. De la ce a pornit totul

În USR au început să se tulbure apele. Chiar între liderii formațiunii politice s-au iscat discuții destul de aprinse joi seară.

S-a întâmplat în timpul unei ședințe a Biroului Național, în cadrul căreia președintele USR, Dacian Cioloș, a amenințat că-și va da demisia din funcție dacă membrii partidului se vor opune unui program politic propus de el.

Un proiect propus de Dacian Cioloș, mărul discordiei

Ulterior, vicepreședintele USR, Dan Barna, a intervenit acuzându-l de faptul că își dorește partidul ”pe persoană fizică”, iar astfel ”nu poate să meargă”, scrie

ADVERTISEMENT

Referitor la proiectul propus de Dacian Cioloș este vorba despre o serie de reforme ce țin de funcționarea USR, pentru perioada 2022-2024.

Reformele vizează schimbarea statutului, a secretarului general și alegerea acestuia prin concurs. De altfel, proiectul diminuează puterea Biroului Național.

ADVERTISEMENT

”Voi cere votul colegilor din BN pe acest program în ședința de luni. Este un plan cu acțiuni de strategie externă, dar și cu măsuri de coerență internă, toate cu propuneri și termene clare de implementare”, ar fi spus Dacian Cioloș în ședință.

Dan Barna nu a fost de acord cu proiectul lui Dacian Cioloș

Dan Barna nu ar fi fost de acord cu reformele lui Cioloș, acuzându-l pe Dacian Cioloș că ”incomodează” majoritatea.

ADVERTISEMENT

”Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situația în care tu ai câștigat Președinția. Am recunoscut fair rezultatul.

În același timp, nu ți-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Național. Am aflat și din presă că majo­ritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare. Astă seară am aflat însă că, în opinia ta, nimic nu funcționează, că totul trebuie schimbat.

ADVERTISEMENT

Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete și comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu știm. Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții”, ar fi scris Dan Barna într-un mesaj intern.

Dacian Cioloș și Dan Barna, ”luptă” prin mesaje

ele continuând prin mesaje interne. Dan Barna i-ar mai fi scris lui Dacian Cioloș:

ADVERTISEMENT

”Scriu acest mesaj cu senzația că am epuizat capacitatea de a dialoga direct. Și pentru că de trei luni alegi să comu­nici cu colegii singur, filtrând realitatea din BN unilateral. Cum de altfel ai făcut și azi când ne-ai pus pe masă un program al președintelui, ne-ai anunțat că fie îl acceptăm, fie ne despărțim.

Mărturisesc că oricât am încercat să nu te încurc, nu te înțeleg. Am luat chiar o pauză în ultimele luni, mi-a prins bine să stau cu copilul.

Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situația în care tu ai câștigat Președinția. Am recunoscut fair rezultatul. În același timp, nu ți-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Național. Am aflat și din presă că majo­ritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare”, i-a mai reproșat Dan Barna lui Dacian Cioloș.

Liderul USR nu s-a lăsat mai prejos și a continuat mai departe dialogul în scris. Dacian Cioloș a punctat faptul că USR a devenit , unele fiind ”absolut lipsite de sens”.

”(…) Și, venind vorba de președinție, trebuie să vă spun că de la preluarea mandatului nu am timp de altceva decât de stins incendii zilnice iscate din conflictele interne. Unele absolut lipsite de sens și de o imaturitate politică pe care o vom regăsi în fiecare sondaj public. Dar perfecte pentru a deraia întreaga construcție politică și a oferi celorlalte forțe politice oportunitatea de a ne submina constant. Am devenit o formațiune politică pasionată de viața internă de partid și captivă conflictelor interne atât de puternic încât uităm că misiunea noastră este aceea de a oferi alternative cetățenilor, nu de a ne certa și contra între noi (…)”, a mai răspuns liderul USR.

Toate aceste vorbe în contradictoriu ar avea legătură cu o luptă pentru putere, produsă de susținătorii lui Dan Barna, după ce acesta a pierdut anul trecut șefia USR, în fața lui Dacian Cioloș.