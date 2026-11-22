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, dar și cu tensiuni în tabăra echipei Ferrari. Charles Leclerc și Lewis Hamilton s-au lovit în timpul cursei, eveniment în urma căruia monegascul a fost sancționat cu zece secunde timp adițional. Pe seama acestui subiect a vorbit și Fred Vasseur, supărat că piloții nu i-au ascultat ordinele.

Leclerc, vinovat pentru incidentul cu Hamilton

Charles Leclerc a fost condamnat de șeful echipei sale, Fred Vasseur, pentru incidentul pe care l-a declanșat în timpul cursei din Las Vegas.

În turul 38, cei doi piloți Ferrari se luptau pentru poziția a șasea. Leclerc a încercat o depășire, însă l-a acroșat pe colegul său de echipă, Lewis Hamilton. Britanicul a fost nevoit apoi să recupereze timpul pierdut.

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Comisarii FIA l-au penalizat ulterior pe Charles cu zece secunde pentru că a cauzat acest tetaque. Timpul i-a fost adăugat după trecerea liniei de sosire și, cu toate acestea, monegascul a reușit să încheie în zona punctelor, pe locul 10.

La final, Fred Vasseur a contestat această decizie a pilotului său, de a-și ataca din nou coechipierul pe circuit. Șeful echipei din Maranello nu s-a ferit să-l declare vinovat pe Leclerc, mai ales că nu a ținut cont de discuțiile purtate anterior.

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„Este mai mult decât inacceptabil! Am spus același cuvânt și după Mexic. Este o lipsă de respect față de echipă, de sponsori… Pentru mine este o greșeală profesională. Înțeleg că și-a cerut scuze, dar am distrus cursa încă o dată, am fi putut face o treabă mult mai bună. Este o frustrare imensă pentru mine”, a declarat Vasseur după cursă, pentru F1 TV.

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Punctul de vedere al pilotului cu pricina

Charles Leclerc a recunoscut în fața jurnaliștilor că a greșit în duelul său cu Lewis Hamilton, din Las Vegas. Înaintea acestei curse, un scandal imens a fost pornit în presa din Marea Britanie, după ce .

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„Astăzi am fost considerat vinovat, am primit o penalizare de zece secunde și nu voi contesta asta. Am crezut că este suficient spațiu pe interior în virajul 7, după ce am văzut cum s-a luptat Lewis cu cele două mașini McLaren în față și m-am gândit că este sigur să fac asta.

Îmi pare foarte rău pentru echipă, am avut discuții care au decurs foarte bine, dar astăzi nu cred că a fost la fel ca-n Mexic, unde am exagerat unul cu celălalt. Mă simt stânjenit față de echipă în general. Este inacceptabil ca ambele mașini să fie implicate într-un incident. Nu mai putem continua așa!”, a spus Leclerc, la flash-interviurile de după cursă.

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