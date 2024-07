Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a provocat isterie în rândul americanilor. Magazinele au fost luate cu asalt

Americanii au cumpărat în principal produse care îl prezintă pe Donald Trump drept un învingător, ales al lui Dumnezeu care a învins moartea. Așadar, produsele cu mesaje despre tentativa de asasinat se vând ca pâinea caldă, în special în magazinele online care produc astfel de mărfuri.

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a provocat isterie în rândul americanilor

Mesaje ca ”Bulletproof (n.r. antiglonț)”, ”Legends Never Die (n.r. legendele nu mor niciodată)”, ”Grazed but not Dazed” (n.r. zgâriat de glonț, dar nu amețit)”, ”Shooting Makes Me Stronger (n.r. împușcătura mă face mai puternic”, sunt doar câteva dintre preferatele votanților lui Trump.

ADVERTISEMENT

Analiștii sunt convinși că Donald Trump va fi noul președinte al SUA, mai ales cu un contracandidat precum Joe Biden. Dovada e și valul de simpatie uriaș pro-Trump, imediat după tentativa eșuată de asasinat. Clienții caută în special tricouri, pălării și steaguri cu mesaje de susținere pentru Trump.

”Vânzările mi-au depășit așteptările. Nu mă așteptam ca Trump să aibă atât de mulți fani”, a mărturisit Zhong Jiachi, 28 de ani, proprietarul Paxinico, un magazin online de îmbrăcăminte. Donald Trump a recunoscut, în prima reacție de după tentativa de asasinat, că a scăpat doar prin ”mila lui Dumnezeu”.

ADVERTISEMENT

”Ar fi trebuit să fiu mort”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat New York Times. “Nu ar fi trebuit să fiu aici, ar fi trebuit să fiu mort”, a completat Trump. ”Mă aflu aici doar prin mila lui Dumnezeu. Dacă nu îmi întorceam capul în totalitate glonțul ar fi intrat prin spate”, a explicat fostul și, cel mai probabil, viitorul președinte al SUA.

Donald Trump, favorit absolut la casele de pariuri pentru alegerile prezidențiale

din SUA din noiembrie o arată și casele de pariuri. Așadar, dacă înainte de tentativa de asasinat Donald Trump avea o cotă de 1.50 pentru a câștiga alegerile, acum cota a scăzut undeva la 1.35.

ADVERTISEMENT

Așadar, potrivit experților, nimic nu ar trebui să-l împiedice pe Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă, în contextul în care contracandidatul său Joe Biden comite gafă după gafă și nu mai este văzut ca și o soluție viabilă pentru a conduce SUA nici măcar de către democrații de top din această țară.

Un semnal puternic în acest sens a fost deja trimis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cel care a declarat într-o conferință de presă că este ”pregătit să colaboreze cu Donald Trump”. ”Dacă iese președinte o să colaborăm. Nu mă tem de asta”, a explicat Zelenski.

ADVERTISEMENT

să iasă președinte pentru a ”pune capăt războiului din Ucraina”, așa cum a promis deja. Singura problemă e că nimeni nu știe cum vrea Donald Trump să pună capăt acestui război. Deși inițial se vorbea despre scenariul în care Trump ar opri orice ajutor pentru Ucraina, consilierii săi au negat vehement acest lucru, astfel că soluțiile lui Donald Trump vor fi dezvăluite doar în iarnă.