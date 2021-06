Tentativă de asasinat a unui ministru din Uganda. Fiica sa și șoferul au fost uciși. Video

Incident extrem de grav în statul african Uganda. Ministrul Muncii și Transporturilor din Cabinetul de la Kampala, Katumba Wamala, a fost victima unei tentative de asasinat.

În cursul zilei de marți, mai mulți bărbați înarmați l-au atacat şi rănit pe ministru, cel care în trecut a ocupat poziția de comandant al armatei din Uganda.

În urma atacului, fiica demnitarului, Brenda Wamala, precum și şoferul acestuia, au fost uciși, scrie presa internațională.

Nu mai puțin de patru , aflați pe motociclete, au deschis focul asupra mașinii care îl transporta pe generalul Katumba Wamala. Acesta se afla în suburbia Kiasasi a capitalei Kampala, scrie .

Imaginile care au apărut ulterior pe rețelele de socializare îl arată pe Wamala după atac, în stare de șoc. Acesta apare filmat lângă mașină, iar hainele lui sunt pline de sânge.

În același timp, în online circulă imagini cu mașina găurită de gloanțe și cartușe goale aflate pe jos.

: Gen Katumba Wamala has just survived an assassination attempt after 4 unknown armed assailants riding on 2 black motorbikes shot at his convoy, according to eye witnesses. He was riding with the daughter, driver and bodyguard.

— Canary Mugume (@CanaryMugume)