Tentativă de blat la România – Muntenegru? Acuze la adresa Cristinei Neagu: „Mi-a cerut de multe ori să ratez!”

Cea mai bună handbalistă a României, Cristina Neagu, este acuzată de fosta sa colegă de la CSM București, Jovanka Radicevic, că a încercat să le convingă pe muntenegrence să nu combată în duelul cu tricolorele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România avea nevoie de o victorie la cinci goluri diferență pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar adversarele din Muntenegru nu au putut fi învinse decât cu 28-25.

Jovanka Radicevic, extrema dreaptă a reprezentativei statului Muntenegru, a dezvăluit că Neagu i-a cerut de mai multe ori să rateze și să le lase pe românce să marcheze goluri suficiente pentru a se putea califica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tentativă de blat la România – Muntenegru? Dezvăluirile șocante ale Jovankăi Radicevic

În vârstă de 32 de ani, Cristina Neagu a devenit ținta unor acuze extrem de grave. Acestea au venit chiar din partea unei foste colege de la CSM București, Jovanka Radicevic. Aceasta a acuzat-o pe Neagu că le-a cerut muntenegrencelor să trântească meciul cu tricolorele, din ultima etapă a Turneului Preolimpic desfășurat la Podgorica.

Dacă româncele ar fi câștigat la cinci goluri diferență, s-ar fi calificat împreună cu adversarele din Muntenegru la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Doar 28-25 a fost scorul pentru tricolore, care vor urmări de la televizotr meciurile care se vor juca în capitala Japoniei.

ADVERTISEMENT

„Nici nu ne-am gândit în vreun moment la calculele altora. Când România avea 3 goluri avans, după ce am ajuns noi la 25 de goluri, Cristina Neagu a venit la mine și mi-a zis de mai multe ori „Joka, te rog să ratezi! Lasă-ne să mai marcăm două goluri!”. Eu i-am răspuns „Cris, nu am mingea. Dar chiar dacă ar fi să o am, nu aș face așa ceva”.

În opinia mea, și dacă situația era inversată, româncele ar fi gândit la fel ca mine și ca celelalte fete din echipa noastră. Româncele au venit la hotel extrem de încrezătoare. Cu Neagu în prim-plan, ne-au spus din prima că ele se vor califica la Olimpiadă. Să fiu sinceră, a fost deranjant. A fost de parcă noi nici n-am fi existat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu ne-au respectat. Și norvegiencele au făcut la fel, ba chiar se uitau după o cameră în care să poată sărbători calificarea. A fost dovada clară că nu am fost luate în serios. Trebuie să respecți toți adversarii pe care îi întâlnești”, a acuzat Radicevic pentru Reprezentacija, publicație citată de Telekomsport.

28-25 s-a terminat partida Muntenegru – România;

s-a terminat partida Muntenegru – România; 5 goluri era diferența de care româncele aveau nevoie pentru a se califica la Olimpiadă.

Cristina Neagu, dezamăgită după ratarea calificării: „Noi o să urmărim la televizor”

Cea mai bună jucătoare a naționalei și în meciurile de la Podgorica s-a declarat total dezamăgită după ce România a ratat calificarea la Olimpiadă. Ea le-a mulțumit, însă, suporterilor pentru sprijinul pe care li l-au arătat tricolorelor, în ciuda rezultatului dezamăgitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să vorbesc despre cât de aproape am fost de calificare, sau despre arbitrajul din primul meci. Pentru că nimic nu mai contează acum, alții vor merge la Jocurile Olimpice iar noi vom privi la televizor.

E nedrept? Probabil. Dar lucrurile sunt uneori nedrepte, atât în sport cât și în viață.

Vreau în schimb să vă mulțumesc pentru susținere. Mesajele voastre mi-au ajuns la inimă și multe dintre ele mi-au facut efectiv pielea de găină. Și am vrut să știți asta”, a scris Neagu pe Facebook.

ADVERTISEMENT