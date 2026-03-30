Tentativă de legalizare a Mișcării Legionare în Parlament: AUR, SOS și POT vor omagierea criminalilor de război. Lege cu dedicație pentru Diana Șoșoacă și Călin Georgescu

Un număr de 42 de parlamentari de la AUR, POT, SOS România sau PACE – Întâi România și-au pus semnăturile pe un proiect de lege care elimină întregul cadru legislativ care combate mișcările fasciste, legionare, precum și pe reprezentanții lor care s-au făcut vinovați de crime împotriva umanității sau de crime de război. Astfel, personaje precum Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima sau Ion Antonescu vor putea fi omagiate public, fără ca participanții să aibă de suferit consecințe legale.

Abrogarea în bloc a legislației împotriva extremismului

Statui ale unor oameni care s-au făcut vinovați de asasinate politice, masacre împotriva minorităților, în special cea evreiască, sau de crime de război vor putea fi amplasate în spații publice, iar municipalitățile vor putea chiar să numească străzile cu numele lor.

Proiectul este intitulat „Lege privind legitimitatea apărării intereselor naționale ale României” și are susținerea majorității deputaților și senatorilor care au intrat în Parlament pe listele SOS România și POT, inclusiv al liderei acestui din urmă partid, Anamaria Gavrilă. Numărul semnatarilor de la AUR este ceva mai mic, dar printre ei se regăsește senatorul Sorin Lavric, socotit unul dintre ideologii partidului. Pe de altă parte, lipsește semnătura președintelui partidului, George Simion.

„Folosirea libertății de conștiință, exprimare, informare, asociere – întru apărarea identității românești este recunoscută ca fundamental legitimă și nu poate fi restricționată pe nicio cale”, prevede alineatul 2 al articolului 3 al proiectului de lege.

Formularea aparent anodină capătă o altă semnificație atunci când este corelată cu articolul 4 care prevede abrogarea integrală a mai multor acte normative: Legea 107/2006, OUG 31/2002, Legea 217/ 2015, Legea 157/2018 și Legea 241/2025. Toate aceste acte normative alcătuiesc legislația care combate fascismul, rasismul și xenofobia. De exemplu, OUG 31/2002 se referă la interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Celelate acte normative au completat, în esență, această ordonanță care a interzis omagierea celor care s-au făcut vinovați de crime împotriva umanității și de crime de război. Aborgarea în bloc a tuturor acestor legi reprezintă o legalizare a curentelor politice extremiste care se revendică de la sau de la dictatura militară a lui Ion Antonescu care a orchestrat Holocaustul în Transnistria.

Crime transformate în acte de eroism

Nimeni nu va mai putea fi tras la răspundere pentru omagierea publică a asasinilor prim-miniștrilor I.G. Duca și Armand Călinescu sau ai lui Nicolae Iorga, nici pentru elogierea lui Corneliu Zelea-Codreanu, care a ucis un prefect de poliție într-o clădire de tribunal, pe lângă alte crime comise la instigarea sa ca lider al legionarilor din România interbelică. Ideologiile rasiste sau xenofobe nu vor mai fi interzise și vor putea fi propagate nestingherit.

Paradoxal, semnatarii justifică legitimarea ideologiilor extremiste prin libertățile fundamentale ale cetățeanului într-un stat democratic. „Sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertățiii de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică. Într-un stat democratic matur, cetățeanul nu trebuie să fie pus în situația de a se teme că exprimarea atașamentului față de valorile, istoria, cultura și interesele naționale poate deveni obiectul unor interpretări arbitrare”, se spune în a proiectului de lege.

Lege cu dedicație pentru Șoșoacă și Georgescu

Proiectul de lege funcționează și ca o amnistie de facto pentru Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, ambii acuzați de procurori de propagandă legionară. „Nicolae Ceaușescu, erou național. Corneliu Zelea Codreanu, erou național. Mareșalul Antonescu, erou național”, a spus explicit Diana Șoșoacă, într-un live pe Facebook, acesta fiind doar unul dintre episoadele în care liderea SOS România și-a exprimat admirația față de Codreanu și Antonescu. În momentul de față, la Parlamentul European este în derulare procedura de ridicare a imunității sale tocmai pentru acuzații fundamentate pe actele normative a căror abrogare o propun parlamentarii SOS România.

Acuzații similare i se aduc și lui Călin Georgescu al cărui proces pentru propagandă legionară va avea un nou termen pe 28 aprilie. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Călin Georgescu „a făcut mai multe afirmații cu caracter xenofob, dar și elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța”, fiind menționate . „Neamul românesc niciodată nu a trăit prin sclavi, ci a trăit prin Mihai Viteazul, prin Horea, prin Avram Iancu, Cuza, Kogălniceanu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin mareșalul Ion Antonescu și mulți, mulți alți eroi. Prin ei a trăit istoria națională. Prin ei a trăit istoria națională, și nu prin lacheii de serviciu ai puterilor globaliste care astăzi conduc România vremelnic”, este doar una din declarațiile lui Georgescu la care procurorii au ciulit urechile.