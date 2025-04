„Tentativă de omor!”. Reacție virulentă a lui Cristi Balaj după violențele provocate de suporteri la derby-ul U Cluj – CFR Cluj. Ce măsuri vor lua feroviarii la partidele cu rivala locală și cu Dinamo

Meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj din play-off, adjudecat de „Șepcile Roșii” cu scorul de 1-0, a avut parte de niște incidente oribile. La finalul întâlnirii, , iar acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cristi Balaj a comentat acest episod.

„Tentativă de omor!”. Reacție virulentă a lui Cristi Balaj după violențele provocate de suporteri la derby-ul U Cluj – CFR Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a transmis că se așteaptă de la organele abilitate să rezolve problemele dintre suporteri cât mai repede, pentru că aceste situații sunt inadmisibile în fotbal. Președintele clujenilor a oferit detalii despre situația în care se află cei implicați, iar .

„Sper că organele abilitate își vor face datoria! Sper că organele abilitate vor trata cu maximă seriozitate, pentru că riscăm să escaladeze aceste situații. Nu știu dacă a deranjat faptul că a apărut în mass-media sau că am reacționat inclusiv noi, condamnând asemenea violențe. Acel grup, în care a fost și tânărul de 19 ani căruia i-au dat cu sticla în față, i-au spart nasul, a avut cioburi la nivelul feței, a fost luat de acasă și duși miercuri, la 2 zile după meci, la secțiile de poliție.

Am înțeles că au fost duși în încăperi separate și au fost ținuți de la ora 19:00 până după a doua zi, la miezul nopții, pentru a se lua informații. Nu au avut timp să se pregătească cu avocați care să îi sprijine și să îi ajute în formularea unei declarații. Am înțeles că a apărut oarecum intimidant acest lucru și e clar că, din dorința de a se afla adevărul, au dat declarații.

„Este traumatizant pentru un tânăr de 19 ani să fie invitat la secția de poliție”

Nu cunosc amănunte, dar din punctul meu de vedere, fiind cei agresați, cei intimidați, pare că cei care decid să lucreze de o asemenea manieră… Din punct de vedere psihic este traumatizant pentru un tânăr de 19 ani, care nu a avut niciodată de-a face cu legea, să te trezești că ești invitat la secția de poliție și nu ești pregătit pentru asemenea moment.

Pare că este greu de digerat și nu ai cum să uiți un asemenea moment. Aș vrea să dau un mesaj de susținere pentru toți cei care lucrează cu organele abilitate să înțeleagă că doar aceasta este practica, acesta este modul de lucru și doar așa se poate afla adevărul. Să-i auzi pe unii că vorbesc limba maghiară și să deduci că sunt suporteri ai CFR-ului, doar pentru că vorbesc limba maghiară și să lovești cu o sticlă care se sparge de fața unui tânăr de 19 ani, provocând daune majore, este clar că nu a fost deloc sănătos”, a transmis Cristi Balaj.

„Indiferent că este un suporter al CFR-ului, sau al altei echipei, organele abilitate trebuie să ofere sancțiuni maxime”

Cât despre incidentele din meciul cu Dinamo, Cristi Balaj a spus că gravitatea nu atinge aceleași cote, pentru că suporterii lui U Cluj au fost aproape de tentativă de omor, pe când fanii de la CFR doar i-au dezbrăcat pe niște dinamoviști din Alba Iulia. Oficialul „feroviarilor” așteaptă ca organele abilitate să-și facă datoria și să împiedice pe viitor să mai aibă loc astfel de conflicte. Cât despre partidele din viitor cu U Cluj și Dinamo, Cristi Balaj a transmis că se pot juca doar cu abonații în tribune, pentru a se evita incidentele.

„Există vreo mutilare, tentativă de omor după meciul cu Dinamo? Eu vorbesc de tentativă de omor! Este de condamnat să ai asemenea gesturi și am vorbit cu liderii din galeria noastră și am transmis că problemele mari vin din probleme mici nerezolvate la timpul lor. Organele abilitate trebuie să îi ia și pe acei tineri care au luat fularul, tricoul, sau au lovit o mașină, dar gesturile și lucrurile sunt diferite! Una e să jignești, să umilești, și alta este să ai o tentativă de omor.

Noi nu am adus în discuție, când în același meci cu Dinamo, că o fată a fost lovită de către un suporter de la Dinamo cu un pumn, acesta având o rozetă în mână, și i-au spart dinții. Ulterior, cei de la noi le-au luat fularele și i-au dezbrăcat pe niște suporteri care au venit din Alba Iulia, nevinovați, și în acest context condamn cu fermitate aceste gesturi.

„Organele abilitate au arătat că sunt depășite”

Indiferent că este un suporter al CFR-ului, sau al altei echipei, organele abilitate trebuie să ofere sancțiuni maxime! Am condamnat imediat după meci, când am văzut imaginile, și am sunat membrii galeriei noastre. S-au arătat și ei deranjați, că au certat acele persoane, dar acele momente nu fac decât să aducă reacții mult mai violente, așa cum s-a întâmplat.

În Italia s-a stârpit în mare măsură mafia, iar acolo erau mult mai multe probleme. Noi nu suntem în stare să rezolvăm o problemă.. Dacă exista interes, s-ar fi rezolvat. Avem din ce în ce mai multe solicitări la adresa clubului, de la abonații noștri, ca meciul împotriva celor de la U Cluj sau Dinamo să se joace doar cu abonați. Asta din dorința de a exista siguranță la stadion, pentru că, din păcate, organele abilitate au arătat că sunt depășite”, a încheiat Cristi Balaj.