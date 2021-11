Teo Cercel revine în echipa Simonei Halep! L-a dat afară la nervi, iar după doi ani şi-a dat seama ce greşeală a făcut

Simona Halep începe pregătirea noului sezon. Românca a avut un an 2021 foarte complicat, presărat cu multe accidentări, care au făcut-o să rateze cele mai importante turnee: Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice.

Teo Cercel revine în echipa Simonei Halep după doi ani: “Zâmbetul este un proces în desfăşurare”

Românca a spus că vrea să revină la cel mai înalt nivel şi să încerce să câştige turnee de Grand Slam şi în următorii ani, iar unul dintre paşii spre această direcţie este revenirea în echipă a preparatorului fizic Teo Cercel.

La începutul pregătirilor pentru sezonul 2022, printr-o postare amuzantă echipa pe care o va avea alături: Adrian Marcu şi Daniel Dobre antrenori şi Teo Cercel, preparator fizic:

”Toată lumea este acasă acum. Vă mulțumesc, băieți, că sunteți echipa și familia mea. Trecem la treabă, dar, întâi, zâmbim. Pentru Teo, zâmbetul încă este un proces în desfășurare”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

Teo Cercel a fost până în 2020 unul dintre cei mai vechi colaboratori ai Simonei Halep

Teo Cercel revine după doi ani în echipa Simonei Halep. Cei doi au mai colaborat între 2013 şi 2020, fiind unul dintre cei mai vechi oameni din staff-ul româncei. Halep l-a concediat la nervi, decizie ce avea să fie regretată mai târziu.

În luna ianuarie a anului 2020, la turneul de la Adelaide, pregătitor pentru Australian Open, Simona Halep a jucat împotriva Ajlei Tomljanovic. După ce a pierdut două game-uri consecutiv în primul set, Simona l-a chemat pe Darren Cahill.

Dat afară la nervi: “Să îi spui lui Teo că am obosit!”

De această dată, Halep nu l-a chemat pe antrenor pentru a vorbi de un plan tactic, ci pentru a se plânge de preparatorul fizic: “Să îi spui lui Teo că am obosit!”, a fost reacţia Simonei Halep. Antrenorul australian a încercat să ignore ieşirea şi să aplaneze situaţia.

. Preparatorul fizic a plecat din echipă chiar înainte de Australian Open. Rezultatele au dovedit că pregătirea fizică a româncei a fost una bună.

Simona Halep, început foarte bun în 2020!

Halep a jucat semifinale la Australian Open, fiind învinsă de Garbine Muguruza, însă a venit apoi titlul la WTA Dubai, unde românca a învins-o pe Elena Rybakina la capătul unei finale epuizante. A urmat apoi pauza forţată de pandemia de COVID-19.

La vremea respectivă, pe locul doi în ierarhia WTA, Simona Halep nu a avut preparator fizic full-time alături, iar titlurile de la Praga şi Roma, câştigate imediat după reluarea competiţiilor, au dat senzaţia că lucrurile merg foarte bine pentru româncă.

Însă, la Roland Garros 2020, Simona Halep a dat primele semne de slăbiciune. A fost dominată autoritar de Iga Swiatek. Dubla câştigătoare de Grand Slam a lăsat în continuare vacant postul de preparator fizic şi asta a costat-o scump în 2021.

Accidentare gravă la gambă pentru Simo: “Niciodată nu am trăit aşa ceva!”

A fost un an greu, cu multe încercări pentru fostul lider mondial. Totul a culminat cu o accidentare gravă la gambă, în primul tur de la WTA Roma. Simona Halep a spus ulterior că nu a mai trăit aşa ceva niciodată:

“Eram epuizată emoțional de o perioadă de timp și după aceea am început să sufăr din cauza unor mici accidentări, până când a venit cea mare, de la gambă, în Roma. Nu am știut cum să o abordez, fiindcă niciodată nu am trimis așa ceva.

Dorința mea de a juca era imensă, dar nu am putut intra pe teren pentru câteva luni și a trebuit să ratez dragul meu Roland Garros și nu mi-am putut apăra titlul la Wimbledon.

Am început să mă lupt cu încrederea și să mă întreb dacă mă pot întoarce la nivelul la care eram, dacă mai puteam să mă bizui că fizicul meu va rezista”, a rememorat Halep.

Halep nu a câştigat niciun turneu în 2021! A ratat marile obiective ale sezonului după accidentare

Din cauza accidentărilor, Halep nu a câştigat niciun turneu în 2021. După o recuperare lungă, care a forţat-o să rateze turneele de la Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice, Simona Halep a început procesul de revenire în formă.

Unul lung şi anevoios. În finalul sezonului, românca a reuşit cele mai bune meciuri, reuşind să joace finala la Transylvania Open şi semifinală în turneul de la Linz. Accidentările nu au ocolit-o nici în finalul stagiunii, Halep fiind nevoită să se retragă înainte de semifinala de la Linz pe care trebuia să îl dispute cu Jaqueline Cristian.

Teo Cercel, din nou împreună cu Simona Halep! A colaborat în ultimul an şi jumătate cu Sorana Cîrstea

Simona Halep a învăţat din greşeli şi pentru 2021 a hotărât să îl readucă pe Teo Cercel. Preparatorul fizic care i-a fost alături şi care a avut un rol în cele mai mari succese din cariera sportivei este din nou în echipă, iar Halep pare mai motivată ca niciodată să revină în vârful ierarhiei.

Teo Cercel a colaborat în ultimul an şi jumătate cu Sorana Cîrstea. Cei doi s-au despărţit la finalul sezonului actual, Sorana optând pentru un preparator fizic din străinătate:

“După doi ani de colaborare cu Teo Cercel, aș vrea să îi mulțumesc pentru tot efortul depus și să îi urez succes în continuare! Însă mergând mai departe simt că am nevoie de o altă abordare, cu un preparator fizic internațional. Sunt încântată de noua colaborare și abia aștept sezonul 2022!”, a spus Sorana Cîrstea conform .

Simona Halep vrea să revină în vârful ierarhiei WTA!

După două sezoane, Teo Cercel şi Simona Halep vor colabora din nou. Jucătoarea din România îi va avea alături şi pe antrenorii Daniel Dobre şi Adrian Marcu, cei care au fost alături de ea şi în momentul în care a început urcuşul spre vârfurile ierarhiei WTA.

La finalul turneului de la Cluj, Simona Halep a spus că mai vrea să joace tenis câţiva ani de zile, iar faptul că s-a căsătorit în acest an nu a făcut-o să îşi dorească mai puţin să revină la cel mai înalt nivel.