Teo și Mihaela Rădulescu, rivalitate veche de 20 de ani. Își aruncă și acum “săgeți: “Mi-a luat geanta de pe umăr”

Teo Trandafir și Mihaela Rădulescu, rivalitate ce durează de peste 20 de ani! Vedeta celor de la Kanal D nu pare să fi uitat nici până în prezent despre modul în care ajunsese să o trateze cea supranumită și “diva de la Monaco”.

Prezentatoarea Teo Trandafir a punctat un episod vechi de peste două decenii, într-o ediție difuzată din emisiunea ei și a reușit să surprindă. În acele momente, vedeta o avea prezentă în studioul show-ului său pe Andreea Raicu, alături de care a purtat o discuție foarte sinceră despre regimurile alimentare.

Chiar dacă până în prezent cele două femei de televiziune celebre s-au împăcat, în mod oficial, se pare că tot au existat anumite vorbe ce pot fi considerate usturătoare și care au dăinuit peste ani.

Detaliul uluitor de care Teo Trandafir și-a amintit, în direct, despre certurile cu Mihaela Rădulescu

Întâmplarea aminitită de către Teo Trandafir pare să fi avut loc atunci când cele două vedete abia se făceau remarcate în lumina reflectoarelor, la începutul anilor 2000. Prezentatoarea de la Kanal D nu pare, însă, să fi uitat nici acum respectivele momente, de aceea le-a povestit și privitorilor săi despre ce a fost vorba.

Totuși, securea războiului dintre ele a fost îngropată de mulți ani, dar colega de emisiune a lui Bursucu’ nu pare că a iertat-o pe deplin pe Mihaela Rădulescu. Din acest motiv, vedeta i-a dedicat câteva săgeți “divei de la Monaco”, pe care a avut-o invitată pe canapeaua emisiunii sale și cu câțiva ani în urmă, de mai multe ori. Ultima apariție de acest fel a Mihaelei Rădulescu pare că a avut loc chiar în 2019, când aceasta putea fi urmărită și în calitate de jurată în show-ul Românii au Talent.

Teo Trandafir și-a amintit întâmplător de modul în care era tratată cu peste două decenii în urmă, când Mihaela Rădulescu pare să o fi umilit chiar în direct, când a subliniat care dintre ele este frumoasă, dar și cine e vedeta deșteaptă. O asemenea comparație nu a fost deloc pe placul prezentatoarei Kanal D, ce pare să aibă o memorie de fier.

“S-a umplut lumea de frumoase proaste ca noaptea. Pe lângă că nu sunt frumoase, ele se cred și deștepte. (…) Mihaela Rădulescu mi-a luat geanta de pe umăr și mi-a răsucit-o așa, nu pot arăta acum, că e perioada asta (n.r.: pandemie) și la sfârșit m-a luat și mi-a zis «Priviți, dragi telespectatori, ea e deșteaptă, eu sunt frumoasă.» Și din stomac așa mi-a ieșit un «Da, da». Și n-am făcut bine, acum îmi pare rău că n-am reacționat pe atunci altfel, evident”, a fost replica total neașteptată oferită de Teo Trandafir.

De la ce au început neînțelegerile între cele două vedete?

Derapajele dintre Teo Trandafir și Mihaela Rădulescu au fost remarcate de către public și în anul 2015. Pe atunci, cele două vedete se acuzau reciproc de începuturi în lumea televiziunii nu tocmai foarte strălucitoare.

“Mă uit cât de puţini am rămas, de fapt, în televiziune. S-au aglomerat culoarele şi ecranele de feţe şirete, inexpresive, de limbi încurcate în acordul predicatului cu subiectul şi al subiectului cu ei înşişi. Cu mulţi dintre ei mi-e jenă că sunt «colegă»… Am tot aşteptat să se întoarcă Teo. Mi-am amintit câte furtuni şi patimi a stârnit, procedând exact invers decât Tucă – s-a manelizat şi a dezamăgit un public care-i admira inteligenţa. A cucerit în schimb un public care nu-i înţelegea glumele deştepte, dar îi aprecia invitaţii agramaţi. Cu Teo am râs mult, pe Teo am îndrăgit-o necondiţionat, dar lupta pentru nenorocitul de rating a pierdut-o”, susținea Mihaela Rădulescu, în trecut, despre Teo.

Dacă Mihaela Rădulescu susținea că emisiunea prezentată de către Teo s-a “manelizat” cu mult, cea de-a doua vedetă remarca faptul că “diva de la Monaco” nu ar trebui să uite de vremurile în care “vindea ziare în piață”.

“Ea nu mai ţine minte vremurile când vindea ziare-n piaţă, că ştie naibii toată lumea, degeaba-şi dă acuma aere de doamnă de Montparnasse. Deşi cucoana acum e chiar o doamna de Montparnasse, să ne-nţelegem. A evoluat, s-a cizelat, s-a aranjat, iar s-a aranjat, iar şi iar. Şi totuşi, undeva, cineva ştie de ziare, de piaţă, de Vatra Luminoasă ascunsă acuma într-o franceză acceptabilă, în dosul unui parfum scump, care dă bine pe piele. Aşa şi cu noi, care-am fost pe la televizoare. Pe la multe, că ştiţi cum e, am trăit şi-am mâncat o pâine cum ne-am priceput, în ideea că ne putem face şi utili celor care ne privesc. Fiecare şi-a croit calea cum a ştiut, cum a putut, în funcţie de vremurile pe care le-a prins… de cum i-a dat Dumnezeu talia şi sânul”, a ripostat pe atunci și vedeta Kanal D.