Teo Trandafir a spus adevărul despre salariul de la Kanal D. Câți bani câștigă, de fapt

Teo Trandafir a spus adevărul despre salariul pe care-l câștigă la postul de televiziune Kanal D, acolo unde prezintă emisiunea „Teo Show” de câțiva ani buni alături de Bursucu. Vedeta a declarat că, în ciuda zvonurilor nu primește bani mulți.

Dezvăluirea despre veniturile încasate de-a lungul anilor a venit după ce în trecut a fost „acuzată” că ar încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună. Totodată, zvonurile vehiculate în urmă cu ani buni o dădeau pe vedetă ca având un venit de 4 milioane de euro pe an.

Toate aceste informații au fost demontate de Teo Trandafir în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, acolo unde a explicat că nu este genul de om care să pună prea mare preț pe bani, dovadă că locuiește într-o casă cu chirie și în clipa de față, alături de fiica sa, Maya.

Teo Trandafir, despre salariul pe care-l primește. Cât de bogată este prezentatoarea

„Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ți servești televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu niște figuri și cu niște rășini în cap și spui că vrei 4 milioane și tu aduci 200 de mii, înseamnă că ești psihopat.

Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Du-te unde îți permite. Cât am câștigat nu e relevant și am să spun și de ce. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viața vieții.

Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… e cu totul altceva. Pierzi, câștigi, negustor te numești.

Eu bani am făcut și îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aș dori să fiu”, a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Totodată, vedeta de televiziune a făcut o comparație simplă și a precizat că nu este un om atât de bogat pe cât și-ar dori. Prezentatoarea a sugerat în felul acesta că salariul pe care-l încasează nu este atât de mare pe cum ar crede oamenii.

Celebra moderatoare TV a mărturisit că nu duce lipsă de nimic în comparație cu un profesor universitar, spre exemplu, însă atunci când termenii comparației sunt legați de un primar de comună are impresia că ar putea să aibă mai mult.

„Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa și mă întorc la mine, am impresia că am intrat în cotețul câinelui, deci față de el sunt un om sărac”, a completat Teo Trandafir.