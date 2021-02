Teo Trandafir, decizie strictă în privința fiicei sale. Ce i-a interzis Maiei să facă până la 18 ani

După două mariaje ratate, Teo Trandafir își trăiește viața la 52 de ani alături de fiica sa, Maia, o adolescentă de 17 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir a mărturisit că are o relație bazată pe respect și încredere cu fiica sa și o consideră pe aceasta un „om decent”.

Cu toate că a fost adoptată, Maia are o relație specială cu mama sa și nimic nu pare să le despartă pe cele două, indiferent de greutăți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir are restricții pentru fiica Maia

„Maia este un om decent. Dacă are crize vine și îmi spune că are crize, dar nu le face. Consideră că nu este cinstit să se răzbune pe mine, dacă ea are neîmpliniri. Este adevărat că se mai plânge când nu îi ies lucrurile sau ceva nu îi este clar, fiind un om perfecționist, mai ales când este vorba de școală. Dacă vorbim despre iubire, sunt lucrurile ei pe care știu că le sesizează mai bine decât aș putea să o fac eu. Asta nu înseamnă că nu ne consultăm pas cu pas, pentru că eu miros niște lucruri pe care ea nu le-a experimentat încă”, a explicat vedeta de televiziune pentru Click.

Din fericire pentru cele două, relația lor e ferită de situații tensionate, pentru că atât Teo, cât și fiica Maia știu să gestioneze perfect orice potențial conflict.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Maia are parte de anumite restricții, la fel ca orice adolescent, pentru că Teo Trandafir consideră că fiica sa are multe de învățat.

„Aș prefera să nu își facă niciun piercing sau tatuaj până la 18 ani. Îmi este teamă că s-ar grăbi și ar veni tot la mine să îmi spună că a greșit. Avem o înțelegere, mai mult sau mai puțin tacită, nu mă interesează unde ești, dar vreau să știu că ești în siguranță și să știu de unde te iau. Și dacă spune că vine acasă la ora 21:00, să vină la acea ora”, a explicat Teo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maia este o persoană atipică, o adolescentă dornică de învățătură și cu rezultate foarte bune la școală. În comparație cu alți copii de vedete, adolescenta a preferat să rămână mereu în anonimat, să se bucure de mama ei doar în intimitatea propriei case. Mai mult, Maia nu epatează cu nimic și duce o viață normală de copil care nu e răsfățat.