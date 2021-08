Teo Trandafir, declarații sincere despre viața amoroasă: „Nu mai cred în dragoste la prima vedere”

Teo Trandafir a făcut declarații sincere despre viața ei amoroasă. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut că nu mai crede în dragoste la prima vedere, ci în dragostea „trecută prin foc și sabie”.

Vedeta de televiziune a recunoscut că a fost îndrăgostită de două ori la prima vedere. Teo Trandafir nu a dezvăluit dacă are sau nu un iubit în acest moment, însă a dat de înțeles că este o femeie împlinită.

a oferit câteva declarații sincere despre viața amoroasă. Vedeta TV a spus că nu crede în dragostea la prima vedere.

Prezentatoarea TV a vorbit, în cadrul unui interviu, despre bărbații care au fost în viața ei și iubirea, în general. Întrebată dacă s-a îndrăgostit vreodată la prima vedere, Teo Trandafir a spus adevărul.

„Da, chiar de două ori. Prima oară eram foarte tânără și el era un bărbat tânăr și foarte frumos; a doua oară s-a întâmplat la maturitate.

Dar nu mai cred în dragoste la prima vedere. Cred în dragostea muncită, trecută prin foc și sabie”, a declarat prezentatoarea de la Kanal D pentru

De asemenea, moderatoarea TV a fost întrebată dacă iubește în acest moment. Îndrăgita prezentatoare a spus că da și că nu poate trăi altfel, dar nu a specificat dacă există sau nu un bărbat în viața ei.

„Sigur că da, nu aș putea să trăiesc altfel. Am iubirea pentru fiecare zi de la Dumnezeu, iubirea pentru faptul că pot să văd în jur, pentru aprecierea pe care o primesc și o dau”, a continuat Teo Trandafir.

Cum se înțelege prezentatoarea TV cu fiica ei

Prezentatoarea de la „Teo Show” a vorbit și despre o posibilă vacanță alături de , însă nu au stabilit nimic concret. Teo Trandafir a declarat că și-ar dori să meargă în concediu prin țară în această vară împreună cu Maia.

Cele două se înțeleg foarte bine, după cum a declarat prezentatoarea TV cu puțin timp în urmă. Vedeta se înțelege foarte bine și cu iubitul Maiei, pe care l-a adus acasă la un moment dat, iar toți trei au luat masa.

„Lucrurile au decurs firesc, am stat la masă, ne-am bucurat. La început a fost mai liniște, dar ni s-au dezlegat limbile repede, pentru că eu am grijă să fiu volubilă, iar Maia are grijă să îmi spună de fiecare dată: ‘Ai grijă să fii drăguță!’”, a declarat Teo Trandafir pentru revista .