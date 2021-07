În urmă cu aproape 10 ani, Teo Trandafir reușea să slăbească peste 60 de kilograme într-o perioadă destul de scurtă. Vedeta a declarat într-un interviu că nu s-a lovit niciodată de discriminare. Și pe vremea când avea 140 de kilograme era bine plătită.

A decis totuși să slăbească pentru a pune capăt glumelor făcute de unele persoane.

Teo Trandafir, despre salariul pe care îl primea înainte să slăbească: “Am fost bine plătită și la 140 de kilograme”

Celebra vedetă TV a fost la un pas de moarte în anul 2011, din cauza unei pancreatite. După aproape doi ani, atunci când s-a recuperat aceasta a decis să facă o intervenție de micșorare a stomacului.

În 2014, era deja transformată total. Aceasta a declarat că a luat decizia de a slăbi și pentru a închide gurile rele. Vedeta îi sfătuiește pe cei care se luptă cu aceeași problemă să se iubească așa cum sunt, pentru că totul se va schimba într-un anumit moment.

“Mă săturasem de mișto-uri ieftine. Chiar mă întrebam ce vor mai spune dacă nu voi mai fi grasă. Le-am luat pixul din mână.(…) Cu siguranță există discriminare.

Eu am fost bine plătită și la 140 de kilograme, nu aș putea să emit o părere în acest sens “, a spus Teo Trandafir,

Teo Trandafir spune că cel mai important este să te bucuri mereu de ceea ce ai.

“Acum simt că primesc mai mult decât merit. Bărbatul de lângă mine este minunat, copilul este minunat, fac ceea ce îmi place.

La 53 de ani te gândești că ești mai aproape de moarte, dar nu ai de unde să știi. Și la 23 de ani putea să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat la 45 de ani”, a mai pus vedeta.

Teo Trandafir, dezvăluiri despre iubitul fiicei sale

Se știe faptul că vedeta are o relație specială cu fiica sa. și ca orice domnișoară are și un iubit. Teo are o părere foarte bună despre acesta și a povestit cum a decurs prima lor întâlnire.

Înainte de a-l aduce acasă, fiica sa a rugat-o să fie “drăguță” cu tânărul. Teo Trandafir a povestit că totul a decurs normal și s-au împăcat foarte bine.