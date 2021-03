Teo Trandafir dezvăluie ultimul mesaj trimis de Laura Stoica, la 15 ani de la moartea cântăreței. Exclusiv

Teo Trandafir nu o să uite niciodată data de 9 martie și momentul în care a primit vestea că buna ei prietenă, Laura Stoica, a pierit într-un accident rutier, alături de cel care urma să-i devină soț, bateristul Cristian Mărgescu. Astăzi, la 15 ani de la moartea cântăreței, prezentatoarea TV dezvăluie care e fost ultimul mesaj pe care Laura Stoica i l-a trimis.

9 martie este o zi neagră pentru muzica românească și pentru cei care au cunoscut-o și iubit-o pe Laura Stoica. Astăzi, de împlinesc 15 ani de la moartea cântăreței considerată cea mai bună voce feminină rock din țara noastră, iar durerea pricinuită de dispariția fulgerătoare este încă resimțită de apropiații artistei. FANATIK.RO a vorbit cu Teo Trandafir, buna prietenă a Laurei Stoica, care a rememorat, cu durere în glas, amintirile frumoase ce o leagă de regretata artistă, dar și clipele dureroase în care a primit vestea tragică a morții cântăreței.

Tep Trandafir: “Acum se ascultă trapanele. Cei care nu o știu pe Laura Stoica, nu o vor afla vreodată”

“Au trecut anii, s-au schimbat generațiile, oamenii ascultă trapanele și e foarte greu să spui cuiva care ascultă manele, și cu totul și cu totul alt gen de muzică față de cel pe care îl cânta Laura, să o descopere pe ea. Cei care o știu, o știu deja, iar cei care nu o știu, nu o vor afla vreodată.”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Teo Trandafir.

Teo își amintește că, în ziua în care a fost anunțată moartea Laurei Stoica, a avut de moderat cea mai grea emisiune din carieră, în care a plâns încontinuu. Chiar și Andreea Esca, știrista a cărei imagine dură pare de neclintit, nu și-a putut stăpâni lacrimile, înainte să intre pe post.

Teo Trandafir, prima persoană pe care Laura Stoica a anunțat-o că este însărcinată

“A fost pentru noi o zi ca nicio alta. Cu o săptămână înainte venise, anunța-se sarcina, era cu Cristi Mateescu, este ultima apariție. Erau atât de fericiți cu toții, am dansat, ce să mai… . În seara precedentă, m-a sunat Narcisa Suciu care țipa foarte tare și zicea că dă în judecată pe nu știu cine… . Nu înțelegeam de ce urlă, de ce plânge și mi-a spus că vrea să dea în judecată pe cineva care a scris pe burtieră că a murit Laura. Îmi aduc aminte că mi-a spus: ‘Sun-o tu!’ Am sunat-o, nu mi-a răspuns nimeni bineînțeles. Mi-a răspuns, ulterior, fratele ei, Alex, care practic nu era el.

Ne-am mobilizat a doua zi, ne-am dus la muncă toți, bineînțeles, doar că s-a plâns cap coadă. Îmi aduc amite că a intrat după aia Andreea Esca, care în ciuda tăriei de caracter – pentru că este un om extrem de puternic care a trecut prin foarte multe – era plânsă și se vedea pentru cei care o cunosc. Ea nu a plâns pe post, dar eu când m-am uitat am zis: ‘băi, ia uitați-vă puțin, nu vi se pare că și Andreea a plâns?’ Cred că a fost una dintre cele mai grele emisiuni pe care le-am făcut vreodată.”, și-a reamintit cu durere Teo Trandafir.

Ultimul mesaj primit de Teo Trandafir de la Laura Stoica

Vedeta Kanal D ne-a mărturisit că, deși nu o să poată șterge din memorie clipele în care a primit vestea morții Laurei Stoica, a ales să păstreze vii amintirile frumoase pe care prietenia cu regretata artistă i le-a creionat în minte și suflet.

“Trecând peste asta, am ales să păstrez vie în amintirea mea, o întâmplare absolut bestială. Cea mai bună prietenă a Laurei, cu câțiva ani înainte, își boteza fata pe care urma să o cheme Teodora. Și Laura tot încerca să o convingă să o cheme Laura, dar ea, nu, nu, nu, vreau să o cheme Teodora pentru că mie îmi place Teo. M-a sunat Laura să îmi povestească toată chestia asta și zice: ‘Auzi, dacă tot o botează Teodora, nu vrei să vii să îi facem o surpriză de să îi cadă capul?’. ‘Ba da, cum să nu!’, i-am spus. A venit Laura, m-a luat și m-am dus la biserică în ziua botezului. Am fost a doua nașă, dar venită de pe stradă, căzută de nicăieri, nu eram prevăzută în desfășurător. Asta este imaginea pe care am preferat să o păstrez, și cât am râs împreună, și cât de fun a fost și faptul că am fost prima persoană căreia i-a spus că este însărcinată. Îmi aduc aminte că avea un telefon pe care ea desenase din punctulețe un tradafir și ultimul ei mesaj a fost: ‘hai să mergem la Baby Expo împreună!’ Trebuia să mergem, nu am mai ajuns. Și eu nu m-am mai dus acolo niciodată, nu am avut putere să merg.”, ne-a spus Teo Trandafir.

Laura Stoica a murit într-un accident de mașină, în 2006

Cântăreața Laura Stoica și-a pierdut viața într-un teribil accident de mașină, care a avut loc pe 9 martie 2006. Artista se întorcea de la un concert pe care îl susținuse la Urziceni și se afla în mașină cu bateristul Cristian Mărgescu, cel care avea să-i devină soț. Cântăreața avea 38 de ani și aflase de puțină vreme că este însărcinată, asta după ce, ani la rând, a crezut că nu poate face copii. Potrivit informațiilor de la acea vreme, înainte de localitatea Sineşti, o mașină a intrat pe contrasens şi a lovit în plin autoturismul celor doi. Automobilul în care se aflau Laura Stoica și logodnicul ei a fost proiectat 20 de metri pe câmp, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să face ceva pentru a le salva viața.

Tragedia s-a petrecut la doar o săptămână după ce cântăreața a fost invitată în emisiunea moderată de Teo Trandafir, pe atunci la Pro TV, în cadrul căreia a anunțat că este însărcinată pentru prima dată.

Ascultă aici ⤵ trei dintre cele mai apreciate melodii ale Laurei Stoica: “Un actor grăbit”, “Vreau să am steaua mea” și “Mereu mă ridic”

