Teo Trandafir, dezvăluiri sincere despre Paște. Ce nu face îndrăgita vedetă de sărbători

Teo Trandafir, vedeta Kanal D, a dezvăluit care este pentru ea semnificația sărbătorii Pascale și ce nu face niciodată de sărbători. A fost una dintre rarele ocazii în care Teo a vorbit și despre relația cu fiica sa Maia.

Într-un interviu pentru click.ro, vedeta Kanal D a povestit că nu gătește de Paște, ci preferă să comande mâncare. „Eu nu mănânc exagerat și nici nu fac cumpărături foarte multe. Nu gătesc, preferăm să comandăm.

Nu sărbătoresc momentul, prefer liniștea și retragerea în intimitate pentru introspecție. Pentru mine, Paștele nu este despre miei tăiați și alimente consumate în exces”, a spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir e împlinită alături de Maia, fiica ei. Vedeta a fost foarte discretă de-a lungul anilor în ceea ce privește relația cu fiica sa.

De curând a ales să facă câteva dezvăluiri: „Maia este un om decent. Dacă are crize vine și îmi spune că are crize, dar nu le face. Consideră că nu este cinstit să se răzbune pe mine, dacă ea are neîmpliniri.

Este adevărat că se mai plânge când nu îi ies lucrurile sau ceva nu îi este clar, fiind un om perfecționist, mai ales când este vorba de școală.

Dacă vorbim despre iubire, sunt lucrurile ei pe care știu că le sesizează mai bine decât aș putea să o fac eu”, a povestit vedeta.

La 52 de ani Teo Trandafir recunoaște că acum trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața ei: „Sunt în cea mai bună formă din viața mea, ceea ce mă sperie, mă gândesc la ce va urma”, a mai declarat realizatoarea Kanal D.

Vedeta a mai dezvăluit ce aliment nu-i lipsește niciodată din frigider: “Nu-mi lipsesc din frigider ouăle. Întotdeauna când ies din casă mănânc un ou, e un sfat primit de la un medic care mi-a spus că proteina aduce un anumit grad de protecție. Am chiar o metodă de a fierbe ouăle, nici tari, nici moi”.

