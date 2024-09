Teo Trandafir, adevărul despre divorțul de fostul soț: „Nu puteam să particip la nefericirea lui”

Teo Trandafir a făcut o serie de dezvăluiri picante din viața personală și a mărturisit că era să se căsătorească pentru a doua oară, dar viața a avut un cu totul alt plan față de cel imaginat.

Teo Trandafir, adevărul despre divorțul de fostul soț

După divorțul intens mediatizat de Iosef Constantin, cel care a apărut în viața precum prințul pe cal alb, așa cum ea l-a definit recent, a tras o serie de concluzii.

Teo a vorbit despre sentimente, bărbați, greutăți, relații și alte încercări prin care a trecut și pe plan profesional, în podcastul Anamariei Prodan.

„Când l-am văzut prima oară în realitate, mi-am dat seama că am greșit-o. Era atât de frumos, joc în altă ligă. Ce fac eu de la liga a 3-a? Am văzut de curând, de dragul tău, un documentar absolut bestial despre Beckham. Și ăla la fel. Nu știe că e Beckham deloc, are aceleași probleme, îți cumperi una, alta, nu realizezi.

Eu îmi doream familia pe care o aveam, echipa mea. Noi comunicam împreună pe Messenger, într-o cameră închisă în care eu adusesem și frigider, cuptor cu microunde, ca să nu trebuiască să ieșim niciodată.

El a apărut așa, miraculos, într-o noapte de Revelion”, a povestit Teo Trandafir

„Nu puteam să particip la nefericirea lui”

Teo a spus despre fostul partener că a fost extrem de discret, de retras. Apoi, o serie de coincidențe ciudate au făcut-o să vrea să îl cunoască mai bine. „Pe vremea aia lucram la serial și toți erau emoționați. M-am dus după el la aeroport. Eram dezumflată. Era și frumos, și deștept, și vorbitor de franceză. Făcea niște greșeli splendide în limba română. Greșeala noastră a fost că a fost atât de… Am ars repede”, a completat Teo Trandafir.

Teo Trandafir a mai zis că era atât de îndrăgostită de el încât, atunci când vorbea pe Face Time, prinsă în discuție, s-a lovit de un stâlp, pe stradă, căci nu mai vedea altceva în fața ochilor decât bărbatul care o cucerise.

„Relația s-a închis frumos și elegant. Mi-am dat că soțul meu era nefericit aici, după 30 de ani petrecuți în Franța. Nu puteam să particip la nefericirea lui. Ce era să fac, să schimb România? El a încercat. Și n-a reușit”, a completat Teo Trandafir.