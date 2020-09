Teo Trandafir, mai sinceră ca oricând despre relațiile ei: “Am pornit la drum amândoi”

Vedeta Kanal D a vorbit liberă despre relațiile ei anterioare. Teo Trandafir a povestit câteva amănunte rămase neștiute din viața ei personală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir a mărturisit de ce a avut ghinion în dragoste. Chiar dacă vedeta nu și-a găsit alinarea încă în brațele unui partener, se simte mai împlinită ca oricând.

Asta deoarece în special fiica ei, Maya, îi oferă toate motivele de bucurie. Teo este foarte dedicată și în acest plan și are o relație foarte bună cu adolescenta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir, ghinion în dragoste. Ce susține prezentatoarea Kanal D despre relațiile ei

Vedeta de televiziune a fost întrebată și dacă Maya i-ar fi prezentat până acum vreun iubit. Totul având în vedere că este o tânără domnișoară cât se poate de frumoasă.

Teo Trandafir a făcut cele mai sincere mărturisiri și a vorbit liber despre ce a considerat că nu a mers în relațiile ei de iubire. Prezentatoarea s-a deschis în fața publicului, printr-un interviu acordat recent.

ADVERTISEMENT

“După părerea mea, ar fi un act de trădare să comentez viața sentimentală a copilului meu. Orice mamă poate face chestia asta în cercul foarte apropiat de prietene. Noi avem o relație de prietenie, ne spunem tot, sub semnul încrederii și, da, chiar se sfătuiește cu mine, ceea ce mă bucură nespus.”, a mărturisit Teo Trandafir.

Prezentatoarea Kanal D a fost foarte preocupată ca din familia lor să nu lipsească nimic nici la început de pandemie. Fiind nevoită să petreacă mai mult timp acasă, cele două s-au apropiat și mai tare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a adoptat-o pe Maya când această avea o vârstă foarte fragedă și între eie s-a format o legătură mamă și fiică absolut imbatabilă.

“Culmea este că au mers așa cum și-au dorit ele. Nu cred că am fi putut face nici eu, nici partenerul meu mai mult decât am făcut la acel moment. Am pornit la drum amândoi cu gândul că totul va fi perfect, că vom fi fericiți până la adânci bătrâneți. Cineva, la un moment dat, a luat-o în altă direcție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mergi mai departe și asta a fost. Desigur că ai senzația, imediat după ce s-a încheiat relația, că din cauza ta s-a întâmplat, că ai fi putut face mai mult, că nu ești făcută să trăiești în cuplu. Când se termină o relație îți pui întrebări, dar realizezi că totul s-a întâmplat cum trebuia să se întâmple.”, a susținut Teo Trandafir, în cel mai nou interviu acordat, potrivit ciao.ro.