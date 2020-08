Teo Trandafir, mărturii din perioada bătăliei cu kilogramele în plus: “Eram grasa poporului român”

Teo Trandafir a făcut câteva mărturii total neașteptate pentru fani. Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit foarte deschis despre problema kilogramelor în plus, cu care s-a confruntat în trecut.

Vedeta celor de la Kanal D a mărturisit cu ce s-a confruntat atunci când a vrut să slăbească, dar și cum a reușit să ajungă la proporțiile corporale pe care și le dorea și la care visa de multă vreme.

Teo Trandafir a dat dovadă și de foarte multă disciplină atunci când a introdus în viața ei de zi cu zi și câteva obiceiuri sănătoase. Spre exemplu, e cunoscut că prezentatoarea de mare notorietate consumă în mod regulat ceai de salvie, pentru o bună detoxifiere constantă a organismului.

Cunoscuta vedetă de televiziune le-a spus fanilor cum a slăbit atât de mult. Experiența ei nu a fost deloc una simplă, pentru că a făcut mărturii ce ar putea fi considerate neobișnuite. Complexată de modul în care era percepută de colegii din breaslă, dar și de public, Teo s-a pus serios pe treabă și a slăbit foarte mult.

Teo Trandafir, mărturii despre kilogramele în plus: “Eram grasa poporului român”. Cum a slăbit miraculos

Perioada bătăliei cu kilogramele în plus a reprezentat pentru Teo Trandafir poate cea mai mare provocare a vieții sale. Prezentatoarea a explicat că odată ce a acceptat mai mult modul în care arată și s-a privit cu adevărat într-o oglindă, a putut face o schimbare reală.

Procesul de slăbire și de tonifiere nu este cu siguranță unul simplu. De aceea, pentru Teo a însemnat și o operație de micșorare a stomacului la care a apelat cu aproximativ șase ani în urmă.

Din acel moment, ea a decis să urmeze cu sfințenie toate sfaturile primite din partea specialiștilor în nutriție la care a apelat. Detaliu vizibil în prezent și cu ochiul liber. Asta deoarece prezentatoarea în vârstă de 52 de ani de la Kanal D s-a tonifiat de ceva vreme și nu mai arată deloc precum cea de altădată.

“Undeva la 21 de ani am început să mă îngraş. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului şi asta mă speria. Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, şi am devenit femeie, brusc am început să o iau razna şi asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat şi m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraş, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme. Dar viaţa mi-a dat şansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta.”, a susținut Teo Trandafir, potrivit celor de la RomâniaTV.

“(…) Multe dintre telespectatoarele noastre de atunci s-au identificat cu mine. Eram Grasa poporului român. Şi am avut norocul să fiu oarecum atipică şi extrem de familiară celor care mă urmăreau.”, a mai povestit cunoscuta prezentatoare TV, despre bătălia cu kilogramele în plus.

