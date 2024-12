Teo Trandafir, mărturisiri emoționante la final de an. Obiectul pe care vedeta îl are mereu lângă ea: “De fiecare dată când am probleme mă gândesc”

Teo Trandafir a făcut, la final de an, câteva mărturisiri emoționante. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu divinitatea și despre obiectul care este foarte prețios pentru ea.

a vorbit, în cadrul unui interviu, despre relația pe care o are cu divinitatea, dar și despre cum se înțelege cu fiica sa, Maia, în vârstă de 21 de ani.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România, cu o carieră de peste 30 de ani în lumea televiziunii. În prezent, aceasta moderează emisiunea “Follow Us!”, de la Kanal D2, alături de Ilinca Vandici.

Vedeta a spus că este credincioasă, însă nu obișnuiește să pupe icoane. În schimb, are o cruce pe care o poartă de mulți ani, iar credința o ajută să treacă peste probleme.

“Eu nu pup icoane, dar le am în cap. Este o bijuterie de care nu mă despart de ani de zile. Este această cruce. De fiecare dată când am probleme mă gândesc: eu am probleme?!

Salvatorul meu a avut probleme! Nu probleme! Le-a avut şi pe ale mele! Şi eu ar trebui să trec prin asta, cu mai multă demnitate.

Îl privesc pe Iisus ca pe un companion de drum lung. Mă rog în fiecare zi. Zic rugăciunea cu voce tare şi înţelegând ce zic”, a declarat vedeta de televiziune într-un interviu pentru .

În perioada sărbătorilor de iarnă, prezentatoarea nu se concentrează pe mâncare, ci pe semnificația spirituală. Aceasta preferă să petreacă în liniște.

, s-a mutat din casa mamei sale. Vedeta a recunoscut că a fost strictă cu ea, până la 18 ani, dar cele două se înțeleg foarte bine.

Ce își dorește Teo Trandafir pentru 2025

În 2025, prezentatoarea nu vrea lucruri materiale, după cum a declarat în cadrul unui alt interviu recent. Pentru anul viitor, vedeta își dorește să îi aibă, în continuare, alături de ea pe oamenii dragi.

“Cred că este una dintre dorințele pe care le avem cu toții, pe care am avut-o și în 2023 pentru 2024 și care s-a îndeplinit, să nu îmi ia dintre oamenii pe care mi i-a dat. Dacă mi-i ia să mi-i ia pentru că pleacă ei, nu pentru că îi ia Dumnezeu.

Chiar dacă un om a plecat de lângă tine, atâta timp cât știi că este bine, sănătos în altă parte, ești liniștit. Dacă Dumnezeu l-a luat la dreapta Lui, nu mai este același lucru.

Eu îi dau lui Dumnezeu, în nesfârșitul meu agnosticism, și variante. Nu-mi lua, Doamne, oameni și dacă mi-i iei, ia-i și du-i în altă parte unde să fie mai fericiți decât lângă mine”, a declarat Teo Trandafir pentru .