Teo Trandafir, nesigură pe vremurile actuale. Vedeta nu a plecat în vacanță de frica virusului

Teo Trandafir se numără printre puținele vedete care nu au avut curaj să plece în vacanță având în vedere regulile și condițiile impuse de pandemie. Celebra prezentatoare de la Kanal D a preferat să se asigure din toate punctele de vedere, fiind extrem de nesigură pe vremurile actuale.

Vedeta a mărturisit că este extrem de frustată de faptul că oamenii nu se mai pot îmbrățișa din cauza virusului care a apărut în urmă cu mai bine de nouă luni în China. Colega lui Bursucu a declarat că nu a mers la hotel și nici nu a ieșit la terase de teamă să nu intre în contact cu oameni bolnavi.

Mai mult decât atât, Teo Trandafir este foarte precaută, se spală pe mâini foarte des și imediat cum ajunge acasă pune hainele la spălat. Are aceste deprinderi încă de la apariția virusului în țara noastră și cu siguranță, va fi la fel de precaută și mai departe.

Teo Trandafir, precaută și fricoasă din cauza COVID-19. De ce nu a plecat în vacanță

„N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. În perioada asta ne-am trezit dimineață pentru antrenament și apoi am mers în diverse locuri, la Câmpina, la pădure, dar nu am avut curaj să rămânem peste noapte la un hotel. Nu am ieșit nici la terase.

Nu cred că pot face mai mult decât fac. Cum am procedat la început, procedez și acum, am urmat recomandările.

Când trec pe lângă o baie mă spăl pe mâini, port masca, am avut o perioadă în care am mers cu o mașină decapotabilă, o bijuterie de epocă, și am pus și atunci masca.

Hainele le pun la spălat imediat ce ajung acasă. Sunt la fel de precaută și acum, ca și la început”, a mărturisit Teo Trandafir într-un interviu pentru click.ro.

Teo Trandafir, dezvăluiri despre fobii. Vedeta este speriată de gândaci și murdărie

În altă ordine de idei, vedeta Kanal D a dezvăluit că are fobii pe care le-a căpătat încă din perioada în care locuia în cartierul Drumul Taberei. Prezentatoarea a declarat că îi displace murdăria, motiv pentru care locuiește într-un loc „imaculat”.

„N-aș mai putea trăi într-un loc care nu este imaculat. La mine în casă, deși nu știu să fac curat, nu mi-a dat Dumnezeu acest talent, este tot timpul spital. Vine tot timpul cineva și freacă cu spirt, dezinfectant.

Pe vremea lui Ceaușescu locuiam într-un bloc în Drumul Taberei unde, evident, erau gândaci. Acum dacă aș vedea un gândac aș intra în comă. Nu este neapărat o fobie, dar mă sperie un pic mașina.

Nu merg pe distanțe lungi pentru că ajung distrusă de oboseală. Mă încordez foarte tare, pentru că îmi este frică de mașină care, spre deosebire de avion care te omoară, te poate schilodi”, a completat Teo Trandafir, potrivit sursei citate anterior.