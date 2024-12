Teo Trandafir nu împodobește bradul de sărbători: “Nu o să stau singură sub el”. Ce cadou spectaculos i-a făcut unui călugăr, de Crăciun. Exclusiv

Teo Trandafir, Crăciun fără brad, în acest an. Prezentatoarea tv nu vrea să împodobească nici casa, și nici vreun brad, de Crăciun.

Se apropie sărbătorile și mai peste tot este zarvă. Oamenii aleargă după cumpărături, după cadouri, alții împodobesc bradul. Mai sunt și alte persoane care scapă de grijile astea dacă nici Crăciunul, nici Revelionul nu îi prinde pe acasă. Una dintre ele este Teo Trandafir, cea care alături de Ilinca Vandici, de luni până vineri, de la ora 8:00 – 10:00.

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir, Crăciun fără brad. De ce a luat această decizie?

Vedeta ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, ce planuri are pentru acest final de an.

Mai mult, ea și-a amintit de cum trăia Crăciunul în anii trecuți, ce cadou frumos i-a făcut unui călugăr de la o mânăstire, în prejma sărbătorilor, dar și ce pățanie a avut la o cazare unde își propusese să petreacă ziua de 25 decembrie.

ADVERTISEMENT

Se apropie Sărbătorile de iarnă. Pregătiți casa așa cum este acum în vogă?

N-am mai făcut asta de mulți ani, petrec Crăciunul în altă parte. Nici bradul nu îl mai fac, pentru că știu că nu o să stau singură sub el. Am bradul, podoabele, dar le voi folosi atunci când voi avea eu invitați, la rândul meu.

A venit vreodată Moșul la ușa așa cum se întâmplă acum?

Îmi amintesc când a venit Moșul, pe atunci Moș Gerilă, unul extrem de talentat, având darurile extrem de sărăcăcioase care se găseau pe vremea aceea, în anii ’73, ’74, având o barbă de vată, o perucă chinuită, împrumutată de la vecini.

ADVERTISEMENT

Era înalt, frumos, subțire, deși avea o perna atașată de abdomen și a început să îmi spună pe un ton grav ce mi-a adus. Eu m-am retras lângă mama și i-am spus că Moșul are mâinile tatei.

Teo Trandafir a făcut cadou o excursie la Ierusalim: “Este călugăr la o mănăstire retrasă în munți”

Există un cadou memorabil pe care l-ați oferit cuiva?

N-ar trebui să spun asta, dar este vorba de un cadou pe care i l-am oferit unui prieten drag, este călugăr la o mănăstire retrasă în munți. El și-ar fi dorit, dar nu putea să își ia, o excursie la Ierusalim.

ADVERTISEMENT

Pentru că nu existau la acea vreme excursii organizate ca acum, cu autocar, cazări, i-am pregătit o excursie de cinci stele. Nu văzuse niciodată avioane, limuzina, camere de hotel de cinci stele și era atât de fericit, încât chiar dacă avuseseră loc atentate și încă se întâmplau lucruri în jurul lui, era încântat de ceea ce vedea.

Care este cel mai bun cadou pe care l-ai primit vreodată?

Eu m-am bucurat întotdeauna de fiecare cadou pe care l-am primit, toate au fost atât de frumoase și de multe. Dar cele mai prețioase sunt serile de Crăciun în care ascultăm cu toții muzică. Cântam cu toții și nimic nu este mai frumos decât să auzi 20 de oameni cântând Baniciu, chiar dacă nu îl mai auzi pe Baniciu, pe tonuri diferite. Este atâta bucurie!

Obiectele le mai uit, le mai pierd, le mai ofer cadou. Eu anul asta mi-aș dori, dacă vorbim de cadouri materiale, un ceas compatibil MAC, subțire, auriu, o frumusețe. 🙂

Teo Trandafir, Crăciun cu peripeții, în trecut: “Când am ajuns acolo era ceva rău, întuneric, frig și ne-am uitat una la alta și am decis să plecăm”

Au existat vreodată momente în care greutățile au făcut că oferirea de cadouri de sărbători să fie o provocare?

Sigur că da și atunci trimiți un gând bun, pentru că atâta ai, trimiți câtă generozitate ți-a mai rămas, cât suflet în tine mai ai și înfunzi capul în pernă și aștepți să treacă perioada.

Unde petreceți Sărbătorile de iarnă?

Nu îmi fac planuri, pentru că de fiecare dată s-au îndeplinit, dar s-au îndeplinit prost. Am ajuns în locul în care plănuisem, dar nici mie, nici Maiei nu ne-a plăcut. Stabilisem la un moment dat o vacanță de o săptămână, dar când am ajuns acolo era ceva rău, întuneric, frig și ne-am uitat una la alta și am decis să plecăm.

În ziua de Crăciun am luat mașina să ne întoarcem în București. Ei s-au supărat, noi ne-am supărat și atunci am decis să facem Sărbătorile cum ne este menit, nu cum ne propunem.