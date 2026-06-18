Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României

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Vara și-a intrat în drepturi depline și Teodora Meluță a înțeles acest lucru. Jucătoarea de fotbal a bifat o escapadă romantică în Paradis, optând pentru o destinație tot mai căutată de cei care doresc nisip fin, plajă din belșug și soare puternic.

Teodora Meluță, vacanță într-o locație exotică

În urmă cu mai bine de un an Teodora Meluță (26 ani) se despărțea de formația din Turcia, Fatih Vatan Spor. Sportiva, considerată drept cea mai frumoasă fotbalistă din România, nu se aștepta să se mai întoarcă în această țară. Viața i-a demonstrat că totul este imprevizibil, traseul său profesional mergând pe aceeași linie.

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Astfel, a anunțat că . Frumoasa brunetă a dezvăluit tot atunci și . Salariile au ajutat-o să ducă un trai pe placul său, presărat cu numeroase deplasări în străinătate. Iată că luna iunie o găsește din nou plecată în afara granițelor, la peste 7.500 de kilometri.

Superba jucătoare a ales un loc de poveste pentru a-și încărca bateriile la capacitate maximă. Aflată în Mauritius, împreună cu soțul său, Vlad Nicoară, aceasta a realizat o ședință foto incendiară la care nimeni nu se aștepta. Internauții au explodat când au văzut că s-a afișat în toată splendoarea într-un costum de baie din două piese.

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Dornică să capete un bronz perfect uniform a lăsat la vedere foarte multă piele. Obiectele vestimentare nu au fost singurele care au atras atenția, ci și locul unde pozele au fost imortalizate. Teodora Meluță s-a urcat fără nicio problemă pe un cocotier pentru imagini de neuitat. „Mentalitate de plajă”, a scris sportiva, pe .

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Ce mesaje i-au lăsat fanii

„Ești foarte frumoasă”, „Îmi place”, „Nu uita să-mi aduci niște nisip” sau „Relaxează-te”, au scris cei care o urmăresc pe fotbalistă pe rețelele de socializare. Teodora Stoica este una dintre persoanele publice care a reacționat la fotografiile sale inedite din această destinație de vis. Fiica lui Mihai Stoica i-a lăsat un „Like”.

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„Paradisul se simte așa”, a mai adăugat Teodora Meluță, în dreptul unei alte postări din social media. De această dată jucătoarea apare într-o fustă lungă și un top alb cu spatele decupat. Ținuta este completată de o pereche de sandale lejere și o geantă de plajă cu clapă și cu un efect de rafie. Accesoriul este la modă vara aceasta.

Articolul are un preț foarte accesibil și se poate achiziționa din multe magazine. Mai mult, poate fi cumpărat cu un cost de aproximativ 140 de lei de la Next, în timp ce Primark îl pune la vânzare cu o sumă sub 100 de lei.

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În aceeași notă, jucătoarea de fotbal a purtat numeroase inele, semne că le adoră. Nu sunt unele din materiale prețioase, dar asta nu înseamnă că Teodora Meluță nu le poartă cu mare drag. Dimpotrivă, se mândrește cu stilul său vestimentar pe care-l afișează de fiecare dată când are ocazia în afara terenului de fotbal.