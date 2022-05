Teodora și Alex Marcu de la Insula Iubirii s-au despărțit după o lună. Detaliile date de concurentă

Teodora de la Insula Iubirii a făcut noi dezvăluiri despre relația sa cu Alex Marcu. Cei doi au fost despărțiți doi ani de zile și abia recent s-au regăsit.

De ce s-au despărțit Teodora și Alex Marcu de la Insula Iubirii

sunt căsătoriți, fiind singurul cuplu de la faimoasa emisiune care a spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă.

Aceștia s-au cunoscut în urmă cu trei ani, dar doar după o lună de relație, cei doi au renunțat. Abia după doi ani s-au reîntâlnit și au realizat că aveau niște sentimente de care nici măcar nu știau până atunci.

Teodora și Alex Marcu sunt împreună de un an, dar ei au stat despărțiți doi ani de zile. Teodora venea atunci dintr-o altă relație și a petrecut Crăciunul cu Alexandru.

Fostul său iubit i-a spus că dorește să facă sărbătorile cu o altă femeie, iar decizia concurentei de la Insula Iubirii a fost să se despartă de acest om și a început o scurtă relație cu Alex Marcu.

”Doi ani am stat despărțiți. Nu pot să zic că chiar am fost așa împreună, am stat o lună, abia ne-am cunoscut în luna aia. Eu m-am despărțit de omul ăsta de care îți povesteam și l-am cunoscut pe el atunci, acum trei ani.

Am făcut Crăciunul cu Alex că el mi-a zis că nu vrea să facă Crăciunul cu mine, că vrea să facă cu altă femeie.

Eu nu am acceptat să îl aștept pe el și să… i-am zis că mai bine ne despărțim. Ne-am despărțit”, a povestit aceasta.

Teodora a dezvăluit la a mai avut o relație după despărțirea de Alex Marcu, una care a făcut-o mai puternică. Fostul ei iubit încă avea o relație cu fosta soție, cu care o și înșela.

Teodora a mai mărturisit și-ar dori ca Alex Marcu să fie mai deschis în fața ispitelor și să fie așa cum este el, de fapt, fără bariere.