Teodora Stoica a acceptat o provocare nebună! Ce urmează pentru fiica lui Mihai Stoica: „Mai am doar 6 zile la dispoziție!”

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După ce a trecut printr-o cumpănă uriașă în viață și Teodora Stoica și-a schimbat complet modul de viață și a devenit o persoană care are foarte mare grijă la alimentația de zi cu zi, dar care îmbină acest lucru și cu sportul. Fiica lui Mihai Stoica a acceptat provocarea de a participa la Triatlonul de la Sibiu, deși recunoaște că nu este pregătită din punct de vedere fizic, iar timpul până la start este destul de scurt.

Teodora Stoica va participa la Triatlonul de la Sibiu

Sportul face parte din viața de zi cu zi a Teodorei, tocmai de aceea a acceptat o provocare extremă. După ce în urmă cu doi ani a participat la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate, fiica managerului general de la FCSB este gata să treacă provocarea Triatlonului de la Sibiu.

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Această competiție constă mai exact în parcurgerea a 1,5 km înot, 40 de km pe bicicletă și alți 10 km alergând. Deși merge foarte des la sală, ea recunoaște că nu a mai practicat înotul și mersul pe bicicletă de doi ani, tocmai de aceea va avea nevoie de antrenament. Totuși, va trebui să se grăbească, întrucât competiția începe în doar șase zile

„Am făcut ceva. M-am înscris la Triatlonul de la Sibiu. O să fac un olimpic. Doamne ajută să-l termin. Nu am mai înotat și nu am mai mers cu bicicleta de doi ani. Nu e cea mai bună idee a mea, pentru că mă doare și glezna puțin, dar nu contează. Mai sunt 6 zile. Am multe accesorii. Trebuie să-mi cumpăr un ceas și să-mi iau bicicleta să o duc la service. Eu am fost la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate acum doi ani. Sunt foarte entuziasmată”, a transmis Teodora Stoica, într-un videoclip postat pe Instagram.

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Fiica lui Mihai Stoica a luat o pauză de la mișcare în urmă cu câteva luni

Deși viața ei este extrem de activă din punct de vedere sportiv, Teodora Stoica cu scopul de a avea mai multă energie pentru alte activități, dar și pentru a avea o alimentație potrivită, iar ușor-ușor, după câteva luni, a readus mișcarea în programul ei zilnic. Ea a vorbit despre acest aspect chiar la începutul anului 2026, în luna ianuarie:

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„N-am mai fost constantă cu sala din octombrie și a fost o alegere conștientă (de care sunt super mândră). Aveam nevoie să-mi pun energia în alimentație și să ajung într-un punct bun acolo, fără presiunea de a face totul perfect. Pauza asta m-a ajutat enorm și mi-a oferit spațiu pentru alte obiceiuri de self-care care chiar aveau nevoie de atenția mea. Acum gătesc, merg la sală și totul se simte mult mai așezat. Revenirea la mișcare a venit natural, nu forțat. Și asta se simte. Uitasem cât de mult îmi place sala, cât de bine mă simt după și câtă energie îmi dă”, a notat Teodora Stoica pe Instagram.