Teodora Stoica ar putea să se angajeze la FCSB după nota de la ultimul examen. Ce job este pregătit pentru fiica managerului general

Fiica managerului general al FCSB a devenit nutriționist cu acte în regulă și poate fi cooptată oricând în staff-ul vicecampioanei României.

Teodora Stoica a devenit nutriționist cu acte în regulă. A luat examenul cu notă aproape maximă

Teodora Stoica și-a luat diplima de nutriționist și a postat pe pagina de Instagram o fotografie cu punctajul excelent pe care l-a luat la examenul online.

ADVERTISEMENT

Astfel, Teodora Stoica dorește să educe copiii și să îi învețe ce înseamnă o viață sănătoasă și cât de importantă este alimentația în acest sens.

Fiica managerului general al FCSB a greșit doar cinci întrebări din 100 și a demonstrat că s-a pregătit foarte bine pentru acest examen și l-a luat în serios.

ADVERTISEMENT

Teodora Stoica s-a confruntat cu probleme grave de sănătate

, iar viața ei s-a schimbat radical. Acum face foarte mult sport, și și-a modificat drastic alimentația.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima varianta.

ADVERTISEMENT

Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimbă în bine. A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare.

Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântari deghizate”, a scris Teodora pe pagina ei de Facebook.

ADVERTISEMENT

Teodora Stoica face parte din lotul României de înot în ape înghețate

Teodora Stoica s-a antrenat alături de celebrul Wim Hof, specialistul în motivare și care folosește înotul la temperaturi foarte scăzute ca formă de terapie și antrenament pentru o viață sănătoasă.

ADVERTISEMENT

: „Acum un an pe vremea asta am început să înot. Știam doar că e un sport recomandat tuturor, nu mi se părea ceva captivant. Nu știam dacă voi putea înota bine, practic n-aveam așteptări. Eram doar entuziasmată că încep ceva nou.

Astăzi m-am alăturat echipei naționale de înot în ape înghețate. Nu m-am gândit vreodată că atunci când plec undeva, mai ales când e frig afară, primul google search va fi ‘lacuri/râuri în zonă’. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul”, a anunțat ea tot pe Facebook.