Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”

Teodora Stoica adoră animalele de companie și asta nu e neapărat o surpriză. Fiica lui Mihai Stoica are un câine, iar mai nou se pare că aceasta a decis să își ”mărească” familia, astfel că s-a ales și cu o pisică.

Ce spune Teodora Stoica despre pisica sa

Teodora Stoica le-a povestit urmăritorilor săi însă că nu se aștepta să devină atât de apropiată de noua sa pisică. Aceasta susține că a mai avut pisici și în trecut însă de această dată lucrurile sunt cu adevărat speciale.

Iar în perioada în care a fost plecată, aceasta și-a dat seama de câteva lucruri. Fiica lui Meme Stoica recunoaște că și-a făcut numeroase scenarii cât a lipsit de acasă chiar dacă știa că animalul ei de companie este bine.

Totodată, aceasta a realizat că are o nouă ”pasiune” pentru pisica sa, Bizo. Și oficial a dezvăluit și că este o mamă de pisică ceva mai ”nebună”. „Sunt nouă în lumea pisicilor. Am mai avut, dar sincer vă zic, nu m-am atașat de niciuna cum am făcut-o cu Bizo.

Atât de mult îl iubesc încât am luat-o razna. Mi-am făcut o mie de scenarii doar pentru că mama nu l-a văzut în ultima zi, când i-a dat pliculețul ( nu l-am dus la ea pt că încă e speriat, am hotărât că îi e mai bine în casa lui unde oricum a fost vizitat zilnic).

Deși avem litieră smart (care îmi trimite notificări că merge la baie, deci clar era în casă, bine), nu m-am liniștit până nu l-am văzut cu ochii mei. Îmi dădeam seama că a luat-o mintea razna pentru că mi-era rușine să îi zic lui J ce gândesc. Concluzia: Sunt oficial a crazy cat mom”, se arată în postarea sa.

Teodora Stoica și dragostea pentru animale

Amintim faptul că la un moment dat, Teodora Stoica a vorbit despre dragostea pe care o are pentru animale. Aceasta povestea într-un interviu că s-a născut cu o astfel de iubire și încă de mică și-a dorit un câine.

Și iată că visul ei a devenit realitate. De ani buni are un cățel pe nume Roată pe care îl adoră. Lucrurile nu se opresc însă doar aici. Fiica lui Meme Stoica vrea să ajute și alte animale și nu poate să stea deoparte când vede anumite situații.

„De mică visam să am un câine, să dorm cu el, să fim nedespărțiți. Visul ăsta s-a împlinit acum, trăiesc totul alături de Roată, pe care îl iubesc mai mult decât orice pe lume. Am știut că vreau să ajut animalele din momentul în care am realizat cât de vulnerabile sunt… Mi se rupe inima când le văd . Și nu mai pot sta deoparte”, a dezvăluit ea, într-un interviu pentru .

Cum a ajuns fiica lui Meme Stoica să facă voluntariat

Teodora Stoica face de asemenea și voluntariat. Totul a pornit de la o cățelușă de la baza FCSB care era bolnavă. Patrupedul a fost îngrijit și tratat, iar ulterior, fiica lui Meme Stoica a decis să ofere și ea o mână de ajutor.

„Am ajuns să fac voluntariat după ce Hilde, de la Protecția Animalelor, ne-a ajutat cu Steluța, o cățelușă senior de la baza FCSB, care suferea de demodecie (avea carne vie pe tot corpul). Datorită ei, Steluța a primit îngrijirea de care avea nevoie și, deși acum locuiește în Franța, a stat ani buni chiar în biroul Consiliului Județean Ilfov.

Hilde a fost omul care m-a ghidat spre Adăpostul Speranța și care mă ajută și azi când găsesc animale neajutorate. Ea a fost un fel de “punct de pornire” în drumul meu spre voluntariat”, a mai dezvăluit ea.

Cum se implică mai exact Teodora Stoica? Aceasta merge la Adăpostul Speranța și le dă de mâncare animalelor. Nu uită însă să ofere nici prezență și afecțiune, lucru esențial pentru ele.

Iar din întreaga experiență, fiica lui Meme Stoica povestește că sunt animale care nici măcar nu știu cum e să fie iubite ori mângâiate. Drept urmare, atât prezența ei cât și a altor voluntari este foarte importantă.

Amintim faptul că Teodora Stoica urmează să fie prezentă și pe micile ecrane.