ADVERTISEMENT

Și-a aniversat ziua de naștere, dar nu a putut scăpa de suferința care o macină de o vreme încoace. Fiica lui Mihai Stoica, Teodora, a izbucnit în lacrimi într-un moment care ar fi trebuit să-i aducă bucurie și liniște sufletească.

Teodora Stoica, aniversare cu lacrimi și durere

Finalul lunii august a venit cu o durere imensă pentru Teodora Stoica. Fiica lui Mihai Stoica și-a pierdut animalul de companie, dar a anunțat mai târziu că Roată nu mai face parte din viața ei. Tânăra a emoționat pe toată lumea cu un mesaj în care .

ADVERTISEMENT

Câinele a fost o parte importantă din existența moderatoarei emisiunii „Star Pet”, de la Prima TV. În prezent, trece printr-o perioadă dificilă chiar dacă a trecut aproape o lună de la tragedie. Din păcate, nu a putut depăși momentul nici de ziua sa de naștere. La împlinirea a 32 de ani a fost cu ochii în lacrimi și cu multă durere în suflet.

A împărtășit cu internauții din mediul virtual faptul că aniversarea de anul acesta a fost complet diferită de cele din trecut. În anii precedenți radia de fericire pentru că-i avea aproape pe toți cei dragi. Până acum a avut o singură dorință când sufla în lumânările de pe tort, însă de această dată nu a știut la ce anume să spere.

ADVERTISEMENT

„E ziua mea. Doar că nu știu ce să-mi doresc anul ăsta. Ani de zile a fost atât de simplu. Închideam ochii și îmi doream același lucru: să fie Roata sănătos. Atât. Nu voiam nimic altceva. Anul ăsta am închis ochii și, pentru prima dată, dorința mea nu mai avea sens”, a scris Teodora Stoica, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Teodora Stoica: ”Erai lumină și căldură, cel mai bun prieten”

„Pentru că lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult nu mai poate să se întâmple. Aș da orice să mai suflu o dată în lumânări și să-mi doresc doar să fii sănătos. Să fii aici. Erai lumină și căldură, cel mai bun prieten, copilul meu. Acum ești îngerul meu păzitor, dar nu mă pot obișnui cu ideea.

ADVERTISEMENT

Azi e ziua mea… și nu-mi doresc nimic”, a completat fiica lui Mihai Stoica, pe social media. Teodora Stoica a avut o relație extraordinar de bună cu animalul său de companie, vorbind despre Roată de fiecare dată când avea ocazia. A făcut acest lucru și când a dezvăluit .

Frumoasa șatenă este cunoscută drept o mare iubitoare de animale. Roată a fost patrupedul pe care tânăra l-a luat la multe dintre aparițiile sale publice. De asemenea, reușea să-l implice în toate activitățile pe care le desfășura pe parcursul unei zile, însă acum trăiește cu o mare durere în suflet pentru că nu-l mai are aproape.