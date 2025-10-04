Sport

Teodora Stoica, farsă de infarct pentru tatăl său: „Încă una așa și îți dau block". Cum a fost păcălit Meme chiar de fiica sa: „Plec acum spre tine!". Video

Teodora Stoica, fiica lui MM Stoica, i-a făcut tatălui ei o farsă pe care oficialul de la FCSB nu o va uita prea curând: „Nu ai cum să fii așa inconștientă!”
Ciprian Păvăleanu
04.10.2025 | 06:30
Teodora Stoica farsa de infarct pentru tatal sau Inca una asa si iti dau block Cum a fost pacalit Meme chiar de fiica sa Plec acum spre tine Video
Teodora Stoica i-a făcut o farsă de neuitat lui Mihai Stoica. Oficialul FCSB a intrat rapid în panică. Foto: Colaj FANATIK

Mihai Stoica a trecut prin clipe de coșmar după ce fiica sa, Teodora Stoica, l-a supus unei farse realizate cu ajutorul inteligenței artificiale într-unul dintre cele mai virale trenduri de pe TikTok. Totul a părut atât de real încât managerul general de la FCSB a picat în plasa Teodorei, care a fost pusă pe glume într-o zi posomorâtă de toamnă.

Mihai Stoica a căzut în plasa fiice sale, Teodora. În ce a constat farsa

Mintea umană caută tot felul de soluții pentru a scăpa de plictiseala dintr-o zi ploioasă, așa cum au fost ultimele zile în București, iar Teodora Stoica a avut o idee poznașă chiar înainte de startul weekend-ului.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, fiica oficialului de la FCSB a realizat o fotografie a unui om al străzii chiar la ea în apartament. Cu aceste materiale, Teodora a mers în conversația cu tatăl ei și i-a dat seara peste cap.

Dialog caraghios între Mihai și Teodora Stoica. Farsa fiicei sale a fost un succes

T.S. (n.r. – Teodora Stoica): „Îl știi? A sunat la ușă și când am deschis a zis că e din Galați și că vă știți de când sunteți mici. Gelu și nu mai știu cum”, a fost mesajul trimis de Teodora către tatăl ei, alături de o poză cu modelul realizat de inteligența artificială, care se afla în pragul casei sale.

M.S. (n.r. – Mihai Stoica): „Ai luat-o razna!? Deschizi oricui!?”

T.S. : „A zis că e obosit, că a venit cu maxi taxi. I-am dat să bea niște apă”, a continuat ea farsa, trimițând o poză cu respectivul om al străzii așeazat la masa din apartamentul ei.

M.S. : „(n.r. – După două apeluri nepreluate) Alooo! Dă-l afară sau ieși tu afară!”

T.S: „Mi-e rușine… s-a întins pe canapea. E obosit, săracul!”

M.S. : „Ferească! Răspunde la telefon! Plec acum spre tine. Îmi crapă capul, n-ai cum să fii așa inconștientă!”

T.S. : „E AI Prank! (n.r. – Farsă cu ajutorul inteligenței artificiale) Te iubesc! Te rog, nu te supăra! Scuze!”

M.S. : „Tembelo! Încă una la fel și ai block! Plecasem în mânecă scurtă”, i-a transmis, nervos, dar totodată amuzat, Mihai Stoica.

@teodorastoica rad cu lacrimi saracu #fyp #foryou #teodorastoica #mmstoica #prank ♬ Blue Danube: Waltz – London Symphony Orchestra

Care este relația dintre Mihai Stoica și Teodora Stoica

Deși oficialul FCSB recunoaște că nu s-au înțeles atât de bine pe tot parcursul vieții lor, Mihai Stoica și fiica sa au devenit extrem de apropiați după impasul pe care Teodora l-a avut în viața ei, privind starea sa de sănătate. 

În acest moment, cei doi sunt de nedespărțit, iar relația dintre ei este una de dat exemplu pentru orice legătură tată-fiică. De foarte multe ori, Teodora Stoica postează videoclipuri cu tatăl ei pe social media, care adună mii de aprecieri atât datorită relației speciale dintre ei, cât și datorită curiozității fanilor de a-l vedea pe oficialul echipei favorite în ipostaza omului de zi cu zi.

