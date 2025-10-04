Teodora Stoica, farsă de infarct pentru tatăl său: „Încă una așa și îți dau block”. Cum a fost păcălit Meme chiar de fiica sa: „Plec acum spre tine!”. Video

Mihai Stoica a trecut prin clipe de coșmar după ce fiica sa, Teodora Stoica, l-a supus unei farse realizate cu ajutorul inteligenței artificiale într-unul dintre cele mai virale trenduri de pe TikTok. Totul a părut atât de real încât managerul general de la FCSB a picat în plasa Teodorei, care a fost pusă pe glume într-o zi posomorâtă de toamnă.

Mihai Stoica a căzut în plasa fiice sale, Teodora. În ce a constat farsa

Mintea umană caută tot felul de soluții pentru a scăpa de plictiseala dintr-o zi ploioasă, așa cum au fost ultimele zile în București, iar Teodora Stoica a avut o idee poznașă chiar înainte de startul weekend-ului.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, fiica oficialului de la FCSB a realizat o fotografie a unui om al străzii chiar la ea în apartament. Cu aceste materiale, Teodora a mers în conversația cu tatăl ei și i-a dat seara peste cap.

Dialog caraghios între Mihai și Teodora Stoica. Farsa fiicei sale a fost un succes

T.S. (n.r. – Teodora Stoica): „Îl știi? A sunat la ușă și când am deschis a zis că e din Galați și că vă știți de când sunteți mici. Gelu și nu mai știu cum”, a fost mesajul trimis de Teodora către tatăl ei, alături de o poză cu modelul realizat de inteligența artificială, care se afla în pragul casei sale.

M.S. (n.r. – Mihai Stoica): „Ai luat-o razna!? Deschizi oricui!?”

T.S. : „A zis că e obosit, că a venit cu maxi taxi. I-am dat să bea niște apă”, a continuat ea farsa, trimițând o poză cu respectivul om al străzii așeazat la masa din apartamentul ei.

M.S. : „(n.r. – După două apeluri nepreluate) Alooo! Dă-l afară sau ieși tu afară!”

T.S: „Mi-e rușine… s-a întins pe canapea. E obosit, săracul!”

M.S. : „Ferească! Răspunde la telefon! Plec acum spre tine. Îmi crapă capul, n-ai cum să fii așa inconștientă!”

T.S. : „E AI Prank! (n.r. – Farsă cu ajutorul inteligenței artificiale) Te iubesc! Te rog, nu te supăra! Scuze!”

M.S. : „Tembelo! Încă una la fel și ai block! Plecasem în mânecă scurtă”, i-a transmis, nervos, dar totodată amuzat, Mihai Stoica.

Care este relația dintre Mihai Stoica și Teodora Stoica

Deși oficialul FCSB recunoaște că nu s-au înțeles atât de bine pe tot parcursul vieții lor, Mihai Stoica și fiica sa au devenit extrem de apropiați

În acest moment, cei doi sunt de nedespărțit, iar De foarte multe ori, Teodora Stoica postează videoclipuri cu tatăl ei pe social media, care adună mii de aprecieri atât datorită relației speciale dintre ei, cât și datorită curiozității fanilor de a-l vedea pe oficialul echipei favorite în ipostaza omului de zi cu zi.