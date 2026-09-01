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Directorul Consiliului de Administrație de la FCSB, Teodora Stoica, are nevoie de toată susținerea celor care o urmăresc. Iată care este mesajul emoționant pe care tânăra l-a transmis după ce cățelul său, Roată, a murit. L-a numit într-un fel cu totul special.

Roată, câinele îndrăgit de Teodora Stoica, a murit

Teodora Stoica a oferit în urmă cu puțin timp un interviu special pentru FANATIK. Fiica lui Mihai Stoica a dezvăluit cine este, de fapt, , dar și multe amănunte despre animalul său de companie. Roată este câinele pe care tânăra l-a adorat și care i-a fost aproape în multe momente cheie din viață.

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Patrupedul în vârstă de 13 ani a fost o prezență constantă, la fel și figura paternă care care a avut loc la Sibiu. Din păcate, șatena trece prin clipe dureroase. A anunțat că și-a pierdut animalul cu care avea o conexiune aparte. Cu această ocazie, a transmis că nu suporta să audă că era, de fapt, bătrân.

Vârsta înaintată, dar și afecțiunea pe care o avea se pare că i-au adus sfârșitul. Roată a murit după ce în ultima perioadă a refuzat să mănânce, organismul său începând să cedeze din ce în ce mai mult. El avea o boală renală cronică pe care medicii au încercat să o țină în frâu. Din păcate, ulterior au apărut probleme la bilă și la pancreas.

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„Mulți m-ați întrebat ce s-a întâmplat. În cele din urmă ficatul lui a cedat. A avut cei mai buni doctori, l-au iubit și au făcut tot posibilul, știu asta. Dar oricât de mult am fi vrut noi să mai rămână, el pur și simplu nu mai putea. Am știut că e ceva în neregulă din momentul în care nu a mai vrut să doarmă lipit de mine, în pat, așa cum am dormit aproape toți cei 13 ani.

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Mi-am luat o saltea și am dormit lângă el, pe jos. Ușor, ușor nu a mai mâncat deloc. Am încercat orice. Mă bucuram la orice îmbunătățire: că a luat o gură de mâncare de pisici, că a mâncat o bucată de carne de pui”, a mărturisit fiica lui Mihai Stoica, pe contul oficial de Instagram.

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Teodora Stoica: ”Nimic nu mai are sens”

„Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele. Nu știu ce să zic. Nu știu cum să vorbesc despre copilul meu la trecut. Nu știu cum să spun «era» despre cineva care pentru mine era tot. O mare parte din mine a murit cu el. Nimic nu mai are sens. Nu înțeleg cum acum o săptămână era aici, lângă mine, și acum pur și simplu nu mai e.

Cum poate să existe lumea în continuare fără el în ea? Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc din coșmarul acesta. Să deschid ochii și să fie lângă mine. Aș da orice să îl mai văd odată, să îi simt mirosul, să îl strâng în brațe. 13 ani, unde era Roată, acolo era locul meu sigur. A fost casa mea.

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Cel mai bun prieten al meu. Copilul meu. Familia mea. Singura constanță din viața mea, indiferent de câte ori s-a schimbat totul în jurul meu. Și acum nu mai știu unde e acasă. Nu mai știu nimic”, a completat Teodora Stoica. Tânăra s-a agățat de orice fărâmă de speranță și a refuzat să creadă că Roată nu va mai fi lângă ea.

Ulterior, șatena a mai povestit că ultima oară a dormit cu animalul său de companie pe 27 august. Fiica lui Mihai Stoica l-a ținut aproape până la sfârșit, încă o dovadă în plus că a fost extrem de atașată de acest câine. Ea iubește toate animalele și chiar a prezentat o perioadă emisiunea „Start Pet” de la Prima Sport.