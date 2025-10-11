Teodora Stoica nu s-a lăsat doborâtă de ploaie. Fiica lui Meme Stoica a participat la Bucharest Marathon: ”Testez glezna proaspăt reparată”

Teodora Stoica a participat și ea la „Bucharest Marathon 2025”. Concursul are loc în București, atât sâmbătă, cât și duminică și se desfășoară pe trasee care traversează marile bulevarde.

Teodora Stoica, prezentă la Bucharest Marathon 2025

La evenimentul sportiv sunt așteptate mii de persoane. Și chiar de sâmbătă, în ciuda vremii capricioase, o mulțime de oameni au fost prezenți. Startul s-a dat din Piața Constituției, iar spre final a ieșit și soarele.

Teodora Stoica a participat și ea la Bucharest Marathon 2025. Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi că evenimentul este unul de suflet pentru ea.

Totodată, deși s-a dat greu jos din pat din cauza vremii destul de capricioase, întreg efortul a meritat. La finalul cursei, fiica lui Meme Stoica, dar și ceilalți participanți s-au bucurat de soare.

„Bucharest Marathon (evenimentul meu de suflet) — test oficial: cât de accidentată sunt, de la 1 la 10 km. Ploua, m-am dat jos greu din pat, dar Dumnezeu ne-a răsplătit cu soare”, a scris Teodora Stoica pe Instagram.

Tânăra a mai postat de asemenea și un clip video de la maraton. Teodora Stoica este cu zâmbetul pe buze și pare cât se poate de încântată de alegerea făcută. ”Testez glezna proaspăt reparată”, a mai adăugat tânăra în dreptul imaginilor.

Fiica lui Meme Stoica a traversat o perioadă dificilă

Menționăm faptul că în ultimii ani, Teodora Stoica a trecut prin schimbări radicale. Tânăra a fost diagnosticată cu cancer și a fost nevoită să ducă o luptă destul de dificilă. Astfel, în prezent viața ei este cu totul alta.

, face mișcare des și totodată e atentă la mai multe detalii. Momentul ei de cumpănă a fost în urmă cu câțiva ani, când făcea un masaj, iar un maseur a remarcat ceva în neregulă.

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua și mi-a spus: `Ai un nodul la gât, știai?`.

M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat… Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar tot creștea”, a povestit tânăra la un moment dat.

Teodora Stoica recunoaște că au fost momente când s-a temut să nu moară

Teodora Stoica spune că a urmat o operație, dar și un tratament cu iod radioactiv. Deși lucrurile mergeau bine, aceasta a avut momente în care s-a temut ca nu cumva să ajungă să își piardă viața.

Iată însă că boala a venit și cu lucruri bune. și a învățat lecții importante. Astfel, în prezent apreciază mai mult ceea ce are și le recomandă și altor persoane să se bucure de prezent.

„Eram un fel de legumă. Și am luat-o pas cu pas. Când îți pui întrebarea dacă mori este destul de rău! Nu am murit și mi-am reparat și relația cu tata, că înainte nu ne înțelegeam atât de bine. (…).

Acum mă bucur de tot ce am. Sunt aici, mă bucur și este perfect. Nu vreau să fiu în altă parte. Cred că oamenii trebuie să se bucure de prezent și să nu se mai gândească la trecut sau la viitor”, a mai spus Teodora Stoica, la podcast-ul ”Acasă la Măruță”.