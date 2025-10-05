Sport

Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției. Foto

Ce a făcut Teodora Stoica, fiica președintelui de la FCSB, înainte de meciul campioanei României cu Universitatea Craiova. Campania în care se implică aceasta.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
05.10.2025 | 21:02
Teodora Stoica prezenta speciala pe gazon inainte de FCSB U Craiova Care este motivul aparitiei Foto
ULTIMA ORĂ
Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB - U Craiova! Care este motivul apariției.

FCSB a primit vizita rivalilor de la Universitatea Craiova în derby-ul etapei cu numărul 12 din Superliga României. Partida de pe Național Arena a fost precedată de un moment inedit. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu căței în brațe.

ADVERTISEMENT

Moment deosebit înainte de FCSB – Universitatea Craiova. Ce a făcut Teodora Stoica

De câțiva ani buni, înainte de cele mai importante derby-uri din campionat, fotbaliștii iau în brațe câte un câine de la adăpost, pe care îl duc pe teren. Campania se numește „Umple golul din viața ta” și are ca scop creșterea numărului de adopții de animale din România.

Teodora Stoica, fiica președintelui celor de la FCSB, este o mare iubitoare de animale și a fost și ea prezentă pe gazon înainte de lovitura de start. Aceasta i-a filmat pe cățeii timizi aflați în brațele jucătorilor celor două echipe.

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB - U Craiova! Care este motivul apariției.
Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției.

Echipele de start la FCSB – Universitatea Craiova:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, Șut, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Stoian. Rezerve: Zima, Udrea, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Nsimba, Etim. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad, D. Matei. Antrenor: Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

În tribunele stadionului Național Arena se află mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc. Mihai Stoica, președintele clubului din Capitală, s-a salutat înainte de meci cu antrenorul formației din Bănie, Mirel Rădoi, cu care a lucrat în trecut împreună.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
FCSB – Universitatea Craiova 0-0, Live Video etapa 12. Oltenii ratează o ocazie...
Fanatik
FCSB – Universitatea Craiova 0-0, Live Video etapa 12. Oltenii ratează o ocazie mare de deschidere a scorului
Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Cum a reacționat...
Fanatik
Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Cum a reacționat Mihai Stoica
Răzvan Marin i-a adus victoria lui AEK Atena în prelungiri!
Fanatik
Răzvan Marin i-a adus victoria lui AEK Atena în prelungiri!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Afacerea care-i umple buzunarele lui Gigi Becali. Puțini aveau habar: ”Treburi mărețe, serioase!”
iamsport.ro
Afacerea care-i umple buzunarele lui Gigi Becali. Puțini aveau habar: ”Treburi mărețe, serioase!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!