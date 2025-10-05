Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției. Foto

FCSB a primit vizita rivalilor de la Universitatea Craiova în derby-ul etapei cu numărul 12 din Superliga României. Partida de pe Național Arena a fost precedată de un moment inedit. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu căței în brațe.
De câțiva ani buni, înainte de cele mai importante derby-uri din campionat, fotbaliștii iau în brațe câte un câine de la adăpost, pe care îl duc pe teren. Campania se numește „Umple golul din viața ta” și are ca scop creșterea numărului de adopții de animale din România.
Teodora Stoica, fiica președintelui celor de la FCSB, este o mare iubitoare de animale și a fost și ea prezentă pe gazon înainte de lovitura de start. Aceasta i-a filmat pe cățeii timizi aflați în brațele jucătorilor celor două echipe.
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, Șut, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Stoian. Rezerve: Zima, Udrea, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Nsimba, Etim. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad, D. Matei. Antrenor: Mirel Rădoi
În tribunele stadionului Național Arena se află mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc. Mihai Stoica, președintele clubului din Capitală, s-a salutat înainte de meci cu antrenorul formației din Bănie, Mirel Rădoi, cu care a lucrat în trecut împreună.