Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției. Foto

FCSB a primit vizita rivalilor de la Universitatea Craiova în derby-ul etapei cu numărul 12 din Superliga României. Partida de pe Național Arena a fost precedată de un moment inedit. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu căței în brațe.

Moment deosebit înainte de FCSB – Universitatea Craiova. Ce a făcut Teodora Stoica

De câțiva ani buni, înainte de cele mai importante derby-uri din campionat, n. Campania se numește „Umple golul din viața ta” și are ca scop creșterea numărului de adopții de animale din România.

, este o mare iubitoare de animale și a fost și ea prezentă pe gazon înainte de lovitura de start. Aceasta i-a filmat pe cățeii timizi aflați în brațele jucătorilor celor două echipe.

Echipele de start la FCSB – Universitatea Craiova:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase, Șut, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Stoian. Rezerve: Zima, Udrea, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Nsimba, Etim. Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, A. Crețu, Anzor, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Assad, D. Matei. Antrenor: Mirel Rădoi

În tribunele stadionului Național Arena se află mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc. Mihai Stoica, președintele clubului din Capitală, s-a salutat înainte de meci cu antrenorul formației din Bănie, Mirel Rădoi, cu care a lucrat în trecut împreună.