Teodora Stoica și-a prezentat tatuajele pe TikTok: „În următoarea relație să nu mă lăsați să mă tatuez, vă rog!”. Video

Teodora Stoica (30 de ani) este o prezență constantă pe TikTok. În ultimul clip postat, fiica lui Mihai Stoica a vorbit despre tatuajele pe care le are. Multe dintre acestea au fost făcute în urma relațiilor de dragoste în care a fost.

Teodora Stoica a dezvăluit ce tatuaje are și de ce vrea să scape de ele: „Nu sunteți pregătiți!”

Teodora Stoica este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are zeci de mii de urmăritori. pe Instagram sau pe TikTok, conținutul său strângând mii de aprecieri. Într-un videoclip postat recent pe TikTok, Teodora și-a prezentat fiecare tatuaj în parte și povestea din spatele lui.

ADVERTISEMENT

Pe primul și l-a făcut când avea doar 16 ani, dar fără să știe părinții ei. „Hello! Nu v-am făcut niciodată turul tatuajelor mele și având în vedere că mi le scot, hai să vi-l fac. O să încep cu primul și vreau să vă spun că aveam 16 ani când l-am făcut. Am fost cu prietena mea și cu mama ei. Mama ei a spus că suntem surori și uite așa eu am putut să îmi fac tatuajul. Și așa am făcut toată viața mea, tot timpul găseam soluții.

Stați să vedeți, nu sunteți pregătiți. Scrie ‘Nothing lasts forever’. Și jos, vă zic imediat ce scrie. Aveam atunci un iubit, Marius, și m-am dus la el. Vede ‘Nothing lasts forever’ și zice ‘Cum adică? Păi suntem împreună. Nu se poate așa ceva’. S-a supărat foarte tare pe mine și ca să îl împac am mers și am scris ‘Except for real love’. Și da, acum pe mine scrie ‘Nothing lasts forever, except for real love’. Minunat.

ADVERTISEMENT

După care, timpul trecea și mi-am dat seama că ai mei nu se prind că am tatuaj. Am zis hai să îmi mai fac unul. Între timp împlinisem 18 ani. M-am dus acolo, în același loc. Nu avem nicio idee ce tatuaj să îmi fac și m-am uitat în cărțile alea. Și am găsit ‘Je ne regrette rien’. Da, asta scrie pe mine.

După care, după vreo 4, 5, 6 ani, mi-am dat seama că e prea penibil, nu pot să mai trăiesc cu el aici, așa că mi l-am tăiat și mi-am scris foarte mic, nu se mai vede, ‘Sauf ce tatouage’. ‘Nu regret nimic, în afară de tatuajul ăsta’.

ADVERTISEMENT

M-am despărțit, au trecut anii, m-am combinat cu alt băiat, Dan. Care era plin de tatuaje și mie mi se păreau atât de cool și am hotărât să să ne facem un tatuaj de cuplu. El era mai plinuț, eu disperată după mâncare și am zis hai să ne facem o pizza. El își face toată pizza, în afară de felia asta și eu îmi fac felia asta. Da, și de el m-am despărțit. A, tot cu el eram și mi-am făcut chestia asta pentru ca i-a plăcut lui. Atât de puțină personalitate aveam că dacă zice cineva ‘Hai să facem asta’, eu ‘Da, sigur’. Nu știu de ce. Acum n-aș mai face asta niciodată. Dar au trecut zece ani de atunci. E un peace sign sau ceva de genul.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut acest scris ‘Vacation Forever’. E un tatuator Sean From Texas și mi-a plăcut mult ce face el și am zis că vreau și eu să îmi fac ceva.

Aici este un plasture. E de când eu m-am lovit și ca să nu uit momentul, oricum rămânea cicatrice, o aveam aici, dar eu a trebuit să îmi fac și acest plasture”, a povestit Teodora Stoica, pe contul personal de TikTok.

Mesaj emoționant de la Mihai Stoica: „Ăsta e singurul care înseamnă cu adevărat ceva”

Deși acum vrea să renunțe la tatuaje, sunt câteva desene pe care Teodora Stoica avea totuși să le păstreze. Cel mai important este unul care legătură cu tatăl său. Fiica lui Meme Stoica s-a tatuat în urma unei scrisori primite de la tatăl, în

„Cruce. Ăsta este singurul pe care aș vrea să îl păstrez. Aș păstra trei, vi le spun imediat. Ăsta e unul din ele. Ăsta e singurul care înseamnă cu adevărat ceva. Atunci când tatăl meu a fost inchis, mi-a scris o scrisoare și a făcut și desenul ăsta cu noi doi. Și mi-a plăcut atât de mult încât m-am dus la tatuator cu scrisoarea și mi l-am făcut. Pe ăsta îl iubesc.

A, mai am unul. Când m-am despărțit de Dan, m-am simțit foarte liberă și fericită. Și am zis hai să marchez și momentul ăsta. Și mi-am scrie ‘Free’. După care ne-am mai împăcat jumătate de an. Eu am zis să marchez momente, ca să fie definitive și niciunul n-a fost definitiv, niciodată.

Și ultimele pe care mi le-am făcut și am terminat. ‘Can’t change it’. Și pe ăsta mă gândesc să îl păstrez. După ce m-am însănătoșit… Eu, ca persoană, tot timpul încercam să schimb, să găsesc soluții. Mă gândeam, dar de ce s-a întâmplat acel lucru? Și mi-am scris ‘Can’t change it’ ca să știu că nu mai poți schimba ce s-a întâmplat, nu mai poți schimba o situație din trecut, poți doar să te axezi pe prezent. Și tatuajul ăsta îmi amintește de asta și e important pentru mine. Dar, totuși am creier, și pot să îmi amintesc de acest lucru și fără tatuaj.

Și ultimul făcut, în același timp cu ‘Can’t change it’… ’47’. Pentru că da, încă o relație. Atunci eram cu un băiat, Salvatore, care fusese pilot în Clio Cup și 47 era numărul lui. Și ca să îi mulțumesc pentru momentele frumoase și tot ce s-a întâmplat și whatever, am zis să îmi fac acest tatuaj. Și acum vreau să îl scot și pe ăsta.

la următoarea relație să nu mă lăsați să mă tatuez pls 🤣🤣

Pentru că da, sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase, împărțite cu toți oamenii și cu prieteni și cu iubiți, dar nu trebuie să le scrii pe toate pe tine, pentru că le aici aici, dar mie mi-a luat 30 de ani să învățat asta.

Nu vă tatuați decât dacă știți sigur ce vreți să vă faceți și să faceți chestii pentru voi. Nu pentru alții, ca să le arătați altora sau ce mult sunteți voi legați pe viață pentru că rămâneți cu ele. Vă pup! Sper că v-au plăcut tatuajele astea minunate”, a adăugat fiica lui Mihai Stoica.