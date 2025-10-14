Teodora Stoica, susținere uriașă pentru Mihai Morar. Ce ”cadou” și-a făcut omul de radio de ziua sa de naștere

Fiica lui Mihai Stoica, Teodora Stoica (31 de ani), vine cu o susținere uriașă pentru fostul prezentator de la Antena Stars, Mihai Morar. Ce ”cadou” și-a făcut omul de radio de ziua sa de naștere, care are loc pe data de 14 octombrie 2025.

Teodora Stoica, susținere uriașă pentru Mihai Morar

Teodora Stoica este una dintre tinerele care muncește enorm pentru visele sale. În plus, frumoasa șatenă luptă pentru diferite , iar de data aceasta a lansat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare.

Mai exact, a dezvăluit că îi oferă un sprijin important lui Mihai Morar. Cunoscutul om de radio, care în trecut a fost gazda unei emisiuni celebre de la Antena Stars, împlinește vârsta de 44 de ani.

Pe social media le-a arătat tuturor care este ”darul” pe care și l-a făcut cu această ocazie. A lansat un ziar online, care poartă denumirea „Oameni normali”, ajungând deja pe mâinile unor persoane cunoscute din România.

„De ziua lui și-a lansat un ziar. Cât de cool poate fi asta?”, a scris Teodora Stoica, la secțiunea Stories, de pe social media. Ulterior, tânăra a făcut imediat trimitere la publicația inedită a lui Mihai Morar.

Mihai Morar, detalii despre ziarul său

Mihai Morar i-a îndemnat pe cei care îl urmăresc în mediul virtual să se aboneze pentru a putea citi ziarul său. Fostul prezentator este extrem de fericit că a reușit să-și redescopere pasiunea pe care o are încă de la 16 ani.

„De ziua mea îmi lansez ziarul Oameni Normali. Dacă vrei să fii primul care îl citește, dimineață la cafea, abonează-te acum gratuit sau devino membru. Îți voi trimite primul număr la prima oră, în inbox-ul email-ului tău.

Un manifest pentru normalitate. Scris cu mâna mea, nu cu chatGPT. Cu gânduri, nu notificări. Din suflet, nu pe bază de algoritm. Și, tot așa, vei primi săptămânal, cel puțin o scrisoare.

Un ziar personal, la cafea. La 16 ani, scriam la ziar. Așa am început. La 44, scriu din nou. Dacă te abonezi, voi explica în primul newsletter de ce fac asta. E un nou început. Și eu iubesc începuturile.

Dar mai ales oamenii care sunt cu tine de la bun început. Și îți mulțumesc că ești unul dintre ei. Aceasta e casa mea nouă. Și împreună sper să o umplem de oameni normali. Câți mai suntem…”, a notat Mihai Morar, pe .