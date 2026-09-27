Sport

Teodora Stoica suferă enorm! Tatăl Meme, dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea suferită de fiica sa: „Roată era mai mult decât un copil pentru ea”

Fiica lui Meme Stoica, Teodora, trece prin momente extrem de dificile. Aceasta suferă enorm după o pierdere suferită în urmă cu o lună. Cățelul Roată reprezenta mai mult decât un copil pentru ea.
Adrian Baciu
27.09.2026 | 06:07
Teodora Stoica sufera enorm Tatal Meme dezvaluiri sfasietoare despre pierderea suferita de fiica sa Roata era mai mult decat un copil pentru ea
EXCLUSIV FANATIK
Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, suferă enorm după moartea cățelului Roată. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Teodora Stoica (31 de ani), fiica managerului general al FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. De o lună, aceasta suferă enorm, iar tatăl său este îngrijorat de starea ei. Această situație are la origine o pierdere suferită de fiica oficialul roș-albaștrilor. Cățelul ei, Roată, care reprezenta mai mult decât un copil pentru ea, a murit.

Momentele grele prin care trece Teodora Stoica după ce i-a murit cățelușul. Meme: „Suferă rău, prea rău!”

În urmă cu o lună, Teodora Stoica a anunțat, prin intermediul unei postări pe o platformă de socializare, că Roată, câinele care era prezent în viața ei de mai bine de un deceniu, a murit. Cu o săptămână înainte de acest trist eveniment, fiica lui Meme Stoica aniversase 13 ani de când Roată era animalul ei de companie.

ADVERTISEMENT

În emisiunea MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a fost extrem de abătut în momentul în care a vorbit despre starea emoțională a fiicei sale. Mihai Stoica a dezvăluit că Teodora nu și-a revenit deloc după pierderea suferită în urmă cu o lună, ba dimpotrivă, ea trece printr-o suferință cruntă, zi de zi.

(n.r. Teodora suferă rău de tot) Rău, prea rău. E o lună și uite că starea ei nu s-a îmbunătățit deloc. Am trimis-o.. vreau să o țin departe cât pot de.. și acum e plecată, e prin Sardinia. Ultima dată când am vorbit era tot supărată. (n.r. Atât de puternică a fost conexiunea?) Erau practic lipiți. Poate foarte puține persoane înțeleg dragostea unui câine pentru stăpânul lui…”, mărturisește Meme.

ADVERTISEMENT
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce...
Digi24.ro
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

Relația deosebită pe care o aveau Teodora Stoica și cățelul Roată: „Era mai mult decât un copil pentru ea”

Aproape zi de zi, pe conturile ei de socializare, Teodora Stoica își strigă durerea după decesul cățelușului său. Recent, aceasta a scris niște cuvinte extrem de emoționante: „La o săptămână după ce ai murit, durerea devenise atât de mare încât simțeam că mă înghite cu totul. Mi-am șters aplicațiile de social media ca să mă deconectez cu totul, am luat primul bilet și am plecat. Nu știam exact ce caut sau de ce fug. Știam doar că nu mai puteam să rămân acolo, într-un loc în care tu nu mai erai. Vedeam norii și mă gândeam că poate, pentru câteva ore, sunt mai aproape de tine. Că poate undeva, printre ei, ești și tu. Voiam să-mi smulg inima din piept de atâta durere. Nu mai exista nimic în jurul meu. Doar dorul de tine și durerea care mă înghițea cu totul”, a scris tânăra pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB

În cadrul emisiunii MM la FANATIK, Mihai Stoica a mai explicat faptul că, pentru Teodora, Roată nu era doar un simplu cățel, era mai mult decât un copil pentru ea. „Cățelul ăla (n.r. Roată) era mai mult decât un copil pentru ea. Oriunde mergea, umbla după ea. Parcă aveau așa, o legătură nevăzută, un fir care îl trăgea.. Și au fost 13 ani. Și mereu spunea, în ultima perioadă, ‘eu nu sunt pregătită! Ce o să fac când o să dispară Roată? / îi ziceam: ‘E totuși un cățel!’. 

ADVERTISEMENT

E greu să îi explici unui om. Practic, de la mine a dobândit iubirea asta pentru câini. Am avut mulți câini, au murit, am suferit, dar nu la modul cum suferă ea. Oricum, ea este un copil foarte sensibil. (n.r. Parcă i-a murit un copil) Exact așa consideră. Îi fac bine mesajele pe care le primește în urma postărilor. Faptul că discută despre pierdere îi face bine.. dar nu știu cât de bine”, adaugă MM.

Teodora Stoica suferă enorm! Tatăl Meme, dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea suferită de fiica sa: „Roată era mai mult decât un copil pentru ea”

Ofertă  de 8.000.000 de euro din Bundesliga pentru „tricolorul” lăsat pe bancă de...
Fanatik
Ofertă  de 8.000.000 de euro din Bundesliga pentru „tricolorul” lăsat pe bancă de Gică Hagi
E ireal cât s-a terminat San Marino – Finlanda, în Liga C din...
Fanatik
E ireal cât s-a terminat San Marino – Finlanda, în Liga C din Liga Națiunilor. Și-au umilit adversarii și au dat gol după gol
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 1. Nebunie totală în Anglia – Spania 2-3....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 1. Nebunie totală în Anglia – Spania 2-3. Așa arată fotbalul – goluri de poveste, ratări monumentale și un meci de povestit nepoților. Toate rezultatele serii. Video
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
iamsport.ro
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!