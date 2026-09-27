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Teodora Stoica (31 de ani), fiica managerului general al FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. De o lună, aceasta suferă enorm, iar tatăl său este îngrijorat de starea ei. Această situație are la origine o pierdere suferită de fiica oficialul roș-albaștrilor. Cățelul ei, Roată, care reprezenta mai mult decât un copil pentru ea, a murit.

Momentele grele prin care trece Teodora Stoica după ce i-a murit cățelușul. Meme: „Suferă rău, prea rău!”

În urmă cu o lună, Teodora Stoica a anunțat, prin intermediul unei postări pe o platformă de socializare, că Roată, câinele care era prezent în viața ei de mai bine de un deceniu, a murit. Cu o săptămână înainte de acest trist eveniment, fiica lui Meme Stoica aniversase 13 ani de când Roată era animalul ei de companie.

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În emisiunea MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a fost extrem de abătut în momentul în care a vorbit despre starea emoțională a fiicei sale. nu și-a revenit deloc după pierderea suferită în urmă cu o lună, ba dimpotrivă, ea trece printr-o suferință cruntă, zi de zi.

„(n.r. Teodora suferă rău de tot) Rău, prea rău. E o lună și uite că starea ei nu s-a îmbunătățit deloc. Am trimis-o.. vreau să o țin departe cât pot de.. și acum e plecată, e prin Sardinia. Ultima dată când am vorbit era tot supărată. (n.r. Atât de puternică a fost conexiunea?) Erau practic lipiți. Poate foarte puține persoane înțeleg dragostea unui câine pentru stăpânul lui…”, mărturisește Meme.

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Relația deosebită pe care o aveau Teodora Stoica și cățelul Roată: „Era mai mult decât un copil pentru ea”

Aproape zi de zi, pe conturile ei de socializare, Teodora Stoica își strigă durerea după decesul cățelușului său. Recent, aceasta a scris niște cuvinte extrem de emoționante: „La o săptămână după ce ai murit, durerea devenise atât de mare încât simțeam că mă înghite cu totul. Mi-am șters aplicațiile de social media ca să mă deconectez cu totul, am luat primul bilet și am plecat. Nu știam exact ce caut sau de ce fug. Știam doar că nu mai puteam să rămân acolo, într-un loc în care tu nu mai erai. Vedeam norii și mă gândeam că poate, pentru câteva ore, sunt mai aproape de tine. Că poate undeva, printre ei, ești și tu. Voiam să-mi smulg inima din piept de atâta durere. Nu mai exista nimic în jurul meu. Doar dorul de tine și durerea care mă înghițea cu totul”, a scris tânăra pe Instagram.

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În cadrul emisiunii MM la FANATIK, , Roată nu era doar un simplu cățel, era mai mult decât un copil pentru ea. „Cățelul ăla (n.r. Roată) era mai mult decât un copil pentru ea. Oriunde mergea, umbla după ea. Parcă aveau așa, o legătură nevăzută, un fir care îl trăgea.. Și au fost 13 ani. Și mereu spunea, în ultima perioadă, ‘eu nu sunt pregătită! Ce o să fac când o să dispară Roată? / îi ziceam: ‘E totuși un cățel!’.

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E greu să îi explici unui om. Practic, de la mine a dobândit iubirea asta pentru câini. Am avut mulți câini, au murit, am suferit, dar nu la modul cum suferă ea. Oricum, ea este un copil foarte sensibil. (n.r. Parcă i-a murit un copil) Exact așa consideră. Îi fac bine mesajele pe care le primește în urma postărilor. Faptul că discută despre pierdere îi face bine.. dar nu știu cât de bine”, adaugă MM.