ÎPS Teodosie, noi declaraţii controversate în legătură cu certificatul verde. “Parlamentarii și-ar asuma un păcat foarte greu”

ÎPS Teodosie a făcut noi declaraţii controversate în legătură cu certificatul verde. Înaltul prelat consideră că parlamentarii și-ar asuma un păcat foarte greu dacă ar lua oamenilor dreptul la muncă

ÎPS Teodosie, noi declaraţii controversate în legătură cu certificatul verde

a declarat că parlamentarii și-ar asuma un păcat extrem de mare dacă ar lua oamenilor dreptul la muncă, prin impunerea certificatului verde.

“Sper ca parlamentarii să aibă această înţelepciune, am mai făcut apel, să aibă această înţelepciune să nu întineze poporul, că îşi asumă un păcat foarte greu.

ADVERTISEMENT

Va atârna greu acest păcat dacă opresc oamenii să muncească, dacă îi extermină pe români cum au fost atât de păgubiţi românii şi au fost atât de amendaţi.

După ce că sunt săraci, li se mai ia şi bruma pe care o au prin aceste amenzi. Nu ar trebui să se dea amenzi”, a precizat Teodosie.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că persoanele care se află la putere nu sunt asumate, uitându-și promisiunile făcute față de cetățeni, în legătură cu faptul că vaccinarea nu ar trebui să fie obligatorie.

“Dacă li se ia oamenilor şi dreptul la muncă, eu cred că aceasta nu este în regulă. Cu certificat la locul de muncă, în ce constă certificatul? Să se vaccineze, nu?

ADVERTISEMENT

Mai marii politici au spus că nu trebuie să fie vaccinul obligatoriu, chiar preşedintele a spus. Păi acum de ce se întorc? Ce spui, trebuie să îţi asumi. Nu spui în două feluri, că nu te mai ascultă nimeni”, a mai subliniat Înalt Prea Sfințitul.

ÎPS Teodosie este împotriva vaccinului

La aceeași conferință de presă, Arhiepiscopul Tomisului a mai precizat că nu dorește să se vaccineze. În schimb, și-a făcut un .

ADVERTISEMENT

“M-a chemat dl. prefect. M-am bucurat că m-a chemat. Am făcut testul acela. Am văzut că s-au mai relaxat și nu mai sunt așa categorici cu vaccinul, care nici nu prea are o logică, pentru că vaccinații pot îmbolnăvi mai mult decât nevaccinații, neavând restricții și se pot îmbolnăvi ca și ceilalți.

S-au folosit termeni atât de confuzi…Cică pentru imunizare…Care imunizare dacă te îmbolnăvești? Minciuna e cam la loc de cinste în perioada aceasta”, a mai spus arhiepiscopul.

ADVERTISEMENT

Ce părere are ÎPS Teodosie despre protestul AUR de la Palatul Parlamentului

Întrebat ce părere are despre protestul AUR de la Palatul Parlamentului și dacă este alături de protestatari, Înalt Prea Sfințitul Teodosie a spus că el este alături de principii, care sunt date de la Dumnezeu.

“Nu că sunt alături, sunt alături de principii, principiile sunt de la Dumnezeu, adevărul nu se negociază. Şi dreptul la muncă este drept dat de Dumnezeu. Sunt împotriva dreptului dat de Dumnezeu? Să fim serioşi”, a spus acesta.