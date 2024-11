Teoria firului divin, demontată de medici. ”Nu vreau să mă întorc înainte de 1990. Cezariana a salvat mii de vieți”

Candidatul independent care a ieșit pe primul loc în urma primului tur al prezidențialelor a susținut că reprezintă o tragedie pentru că astfel se rupe „firul divin”. „Dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave”, a afirmat Călin Georgescu în mai 2024, în cadrul unui interviu.

Teoria firului divin, demontată de medici

Publicația a consultat mai mulți medici care au explicat faptul că nașterea, fie naturală, fie prin cezariană, nu influențează legătura dintre mamă și copil. Specialiștii au atras atenția asupra faptului că există situații în care cezariana este indispensabilă, pentru a salva atât viața mamei, cât și pe cea a copilului.

Prof. dr. Maria Stamatin, medic primar în Pediatrie și Neonatologie, coordonator al Departamentului Mama și copilul din cadrul grupului medical Arcadia, a subliniat faptul că cezariana poate salva viața mamei și a copilului.

„Eu nu vreau să mă întorc înainte de 1990, când nașterea prin cezariană se făcea doar cu indicații medicale majore. Adică mama prezenta o patologie care impunea cezariana și nici atunci nu era mereu aplicată, pentru că ne temeam de statistici și eram ‘trași de urechi’ de regimul vremurilor de atunci.

Nu vreau să-mi amintesc câte mame au murit la naștere din cauza hemoragiilor masive sau din alte motive, deoarece nu s-a intervenit la timp cu o cezariană. De asemenea, au fost numeroși copii născuți fie morți, fie cu asfixie severă.

Noi, neonatologii, am reușit uneori să-i salvăm pe moment, dar, pe termen lung, aceștia au rămas cu sechele neurologice pentru toată viața”, a declarat Prof. dr. Maria Stamatin.

Medicul a precizat că există și cezariana la cerere (cezariana electivă), dar a precizat că este dreptul de a alege al fiecărei mame, pe care medicul nu îl poate îngrădi.

„Nașterea și venirea pe lume a unui copil este un miracol, iar indiferent dacă acesta vine pe lume natural sau prin cezariană, copilul va intra într-o familie care îl va iubi necondiționat. Nu contează dacă este născut prin cezariană sau natural.

Nu înțeleg la ce se referă afirmațiile despre ‘firul divin’. N-am întâlnit mame care să-și abandoneze copiii după naștere doar pentru că au născut prin cezariană. Nu, chiar nu înțeleg.

În toată experiența mea de 40 de ani, dacă o femeie nu dorește să nască natural, deși ca medic recomand acest lucru, am văzut situații în care s-a ajuns oricum la cezariană din cauza complicațiilor apărute în timpul nașterii. Până la urmă, mama alege ceea ce este mai bine pentru ea și pentru copilul ei”, a mai explicat medicul.

Prof. dr. Maria Stamatin a infirmat și conform căreia indicele de cezariană în România ar fi de 90% din nașteri. Medicul a precizat că, în realitate, indicele de cezariană în România este de aproximativ 45-50%.

”Această declarație mă duce cu gândul la lucruri foarte grave”

Dr. Irina Cațighera, medic primar în Planificare Familială, și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că mamele foarte religioase ar putea înțelege din această declarație a lui Călin Georgescu că a naște prin cezariană este un păcat și ar putea refuza operația chiar și în cazurile în care viața lor sau a copiilor este pusă în pericol.

„Eu sunt îngrijorată. (…) Problema este că nicio manevră nu poate fi făcută asupra unei femei fără acordul acesteia. Și îmi este teamă de impactul pe care această declarație îl va avea asupra femeilor foarte religioase care probabil vor înțelege că doar nașterea naturală respectă principiile lor religioase și că este un păcat să faci cezariană.

Adică, pe mine această declarație m-a șocat. Cred că, într-adevăr, în nicio țară nu știu să fi făcut vreun politician o asemenea declarație”, a avertizat dr. Cațighera.

Medicul mai spune că declarația candidatului la președinție i-a amintit de tragediile la care a fost martoră în perioada în care avorturile erau interzise, iar femeile care recurgeau la întreruperi de sarcină ilegale mureau adesea într-o baltă de sânge.

„Această declarație mă duce cu gândul la lucruri foarte grave, precum interzicerea totală a avortului, interzicerea utilizării contracepției, și în această situație, apariția unui număr mare de sarcini nedorite. Deci, ne întoarcem la restricționarea democrației, la uciderea democrației pe care am câștigat-o atât de greu.

Și apropo de întreruperea lanțului cu divinitatea, momentul unei cezariene, mă întreb ce părere are acest candidat la președinție despre fertilizarea in vitro, pentru că, sigur, este o sarcină care nu apare într-un mod natural, ci după multe încercări, fiind vorba despre sarcini dorite, urmărite, de familii care nu reușesc să aibă copii. Deci, probabil că și fertilizarea in vitro ar fi condamnată, pentru că nu este conform voinței Domnului.

Este o atitudine complet misogină care privează femeia de drepturile elementare pe care le-a câștigat acum 35 de ani. Eu îmi amintesc de prima mea gardă, când a fost o femeie care își făcuse un avort empiric, deoarece erau întrerupte chiuretajele pe atunci.

A fost operată de urgență, i s-a făcut histerectomie (îndepărtarea uterului n.r.), sângera foarte tare și a murit pe masă. Deci, printre primele mele imagini pe care le țin minte din spital, au fost cu acelea cu femeia moartă într-o baltă de sânge”, a mai declarat dr. Irina Cațighera.

”Cezariana a salvat mii de vieți”

La rândul său, Prof. dr. Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, a explicat faptul că legăturile între mamă și copil formate în timpul sarcinii, în timpul evoluției intrauterine a fătului, sunt cu totul speciale și nu pot fi rupte prin nașterea prin cezariană.

„Este o exprimare eronată din punct de vedere medical și suntem convinși că exprimări de genul acesta nu se vor mai face, deoarece nașterea reprezintă un miracol al naturii, un motiv de bucurie pentru medici, asistente și, bineînțeles, pentru familie.

Este foarte greu de înțeles la ce s-a gândit domnia sa, pentru că evoluția intrauterină a unui făt creează legături între copil și mamă cu totul și cu totul deosebite și speciale, legături care nu pot fi afectate indiferent de modul în care se produce nașterea.

Din fericire, cezariana, ca operație, a salvat mii de vieți, atât ale nou-născuților, cât și ale mamelor, având în vedere multiplele indicații medicale care impun nașterea doar prin cezariană”, a precizat medicul.