Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!”

Specialiștii în condus defensiv resping teoria surprinzătoare lansată de unul dintre supraviețuitorii accidentului de la Lugojel, în care șapte fani ai PAOK Salonic și-au pierdut viața. Aceștia explică cum funcționează sistemele moderne de asistență auto și de ce scenariul invocat nu este posibil din punct de vedere tehnic.

Accidentul de la Lugojel, explicat de un fan supraviețuitor al echipei Paok

Unul dintre microbiștii care au supraviețuit accidentului de la Lugojel, internat în Spitalul Clinic Județean „Pius Brînzeu” Timișoara, în stare relativ bună, a povestit cum s-ar fi produs tragicul incident în care și-au pierdut viața șapte fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu.

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, susține că șoferul dubiței ar fi pierdut controlul autoutilitarei în timpul unei tentative de depășire. Potrivit medicului Dimitris Koukoulas, pacientul a explicat că accidentul a fost provocat de o problemă la sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare.

„Pacientul care este mai bine decât toți ceilalți, care este mai ușor avariat, are fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de rulare. Adică a existat o tentativă de depășire, a blocat asistența la menținerea benzii de rulare și a blocat volanul și mașina a plecat, a pierdut controlul. S-a întâmplat ceva cu asistența la menținerea benzii de rulare”, a afirmat medicului Dimitris Koukoulas, care a fost aproape de rănit încă de la început.

Probleme cu sistemul de asistență la circulația pe bandă, în accidentul de la Lugojel

Medicul a oferit mai multe detalii despre modul în care s-ar fi produs incidentul, subliniind că tânărul este conștient și își amintește exact ce s-a întâmplat: „S-a întâmplat ceva de genul acesta. A fost activată asistența la circulația pe bandă și șoferul nu a putut readuce mașina înapoi.

Șoferul nu a putut readuce volanul. Pacientul în cauză este conștient în mod normal, nu este în tratament. Știe exact ce s-a întâmplat. Și repetă acest lucru, că s-a întâmplat asta cu asistența la circulația pe bandă”, a mai precizat cadrul medical.

Ce poate și ce nu poate sistemul de asistență al mașinii

Având în vedere declarațiile pacientului și detaliile oferite de medic, FANATIK a cerut părerea unui specialist pentru a verifica dacă ceea ce s-ar întâmplat poate fi confirmat. Titi Aur, fost pilot și instructor auto, este de părere că: „Nu se poate așa ceva pentru că acel sistem, în primul rând, este făcut ca să te țină pe bandă, să nu se te ducă pe contrasens. Adică să te protejeze, să nu se te omoare.

În al doilea rând, acel sistem se dezactivează în momentul în care semnalizezi stânga sau dreapta, pentru că înseamnă că vrei să treci de pe banda ta să depășești sau să faci la stânga sau să faci la dreapta. Ceea ce înseamnă că atunci când mașina semnaliza dreapta și pe urmă stânga, deci acel sistem practic trebuia să fie dezactivat.

Trei, sistemul în momentul în care tu ești predispus să zici să părăsești banda, în stânga sau în dreapta, te avertizează și sonor și tremură puțin volanul încercând să te corecteze. Adică să te aducă pe bandă, nu să te ducă în afara benzii. Nici într-un caz nu are forța ca să tragă de volan mai tare decât trage șoferul”, sunt clarificările făcute de Titi Aur.

Scenariul invocat de supraviețuitor, imposibil din punct de vedere tehnic

Specialistul în condus defensiv a subliniat că, din punct de vedere tehnic, din comun, care nu corespund modului în care sunt proiectate aceste sisteme de siguranță. În opinia sa, datele oferite de supraviețuitor nu poate fi susținută din punct de vedere tehnic.

„Ca să se fie întâmplat asta, ar fi trebuit să se întâmple un lucru total anormal. Din punctul meu de vedere nu se poate așa ceva. Unu, să înnebunească practic sistemul, să spună eu nu țin cont că tu semnalizai, eu vreau să îmi fac de cap în continuare, nu vreau să te ajut să te țin pe bandă cum am fost construit, eu vreau să te duc să te omor sau să aibă o forță supranaturală, din acest punct de vedere, pentru că ele sunt construite ca să aibă o forță mică de vibrat volanul și de atenționare, dar acum să zic că eu am forță foarte mare și chiar dacă tu vrei la dreapta, eu te duc la stânga.

Ceea ce din punct de vedere tehnic nu se poate. Dacă era o ființă, să spunem, da, a luat-o razna ființa, dar din punct de vedere tehnic asta nu se poate”, face cunoscut Aur, pentru FANATIK.

Avertisment dur al lui Titi Aur. Ce ar însemna o defecțiune reală a sistemului

pe care le-ar avea confirmarea unei astfel de defecțiuni la sistemul cunoscut ca Lane Keeping Assist. Acesta crede că un asemenea scenariu ar pune sub semnul întrebării siguranța tuturor sistemelor moderne de asistență auto.

„Specialiștii vor verifica de aceste sisteme și dacă a luat o razna sistemul, înseamnă că de mâine toate mașinile din lume vor fi oprite. Asta, deoarece majoritatea au acest sistem și vor fi anulate aceste sisteme. Ne luăm adio de la mașina autonomă. Pentru că mașina autonomă folosește tocmai astfel de sisteme. Pentru că uite ce poate să face sistemul, poate să te omoare”, a spus pilotul.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în momentul incidentului rutier

În final, expertul în conducere defensivă, Titi Aur, aduce la cunoștință pentru FANATIK ce s-ar fi putut întâmpla în momentul incidentului în care 10 suporteri ai echipei Paok Salonic se îndreptau spre meciul din deplasare dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic, din ultima etapă a grupelor Europa League, programat în Franța.

„Părerea mea e că acest gest al șoferului ar putea să aibă două cauze. Unul, i s-a făcut rău în acel moment și n-am mai știut ce se întâmplă. Orice de natură medicală. Doi, o distragere puternică din mașină, o discuție aprinsă, o ceartă, un comentariu pe faze, de joc, pe orice. El a considerat că a terminat depășirea și a intrat în dezbaterea respectivă întorcând capul. N-a mai ținut cont și n-a mai realizat că trage spânga de volan. Eu, cel puțin, nu îi găsesc explicația în partea tehnică a mașinii.

Dacă era să fie ceva legat de direcția mașinii, se bloca pe direcția de mers, în dreapta. Nu se ducea în stânga. Era în revenire, era cu viraj dreapta. Și nu, nici acroșare nu a fost, pentru că în imagini nu se vede nicio dezechilibrare. El revenea, trecuse mai mult de jumătate pe banda dreaptă. Mai mult de jumătate din mașină era deja pe banda de mers”, aduce la cunoștință Titi Aur.

Ce este Lane Keeping Assist

Lane Keeping Assist este un sistem de siguranță care folosește camere pentru a monitoriza marcajele benzii de circulație. Dacă mașina se abate accidental de pe banda sa, sistemul avertizează șoferul prin semnale sonore sau poate chiar ajusta ușor direcția pentru a readuce vehiculul pe traiectoria corectă.

Această funcție se dezactivează automat atunci când șoferul folosește semnalizatoarele, pentru că sistemul interpretează schimbarea benzii ca o manevră intenționată.