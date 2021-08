Teorii ale conspiraţiei legate de COVID-19, demontate de medicul infecţionist Adrian Marinescu. “Tehnica ARN mesager există de multă vreme”

În timp ce lumea întreagă se luptă cu stăvilirea variantei Delta a coronavirusului, serviciile secrete americane lucrează la foc automat pentru a elucida care sunt originile acestuia.

În acest sens, lucrând deja sub presiunea administrației Biden, care a solicitat un raport exhaustiv la începutul toamnei, că serviciile secrete americane analizează intens o cantitate impresionantă de date provenite chiar din faimosul laborator din orașul Wuhan.

După cum notează și sursa citată, însă, nu este clar cum au ajuns serviciile americane în posesia acestor date. Cert este că numărătoarea inversă până la momentul când lumea întreaga va afla ce s-a întâmplat cu adevărat în Wuhan s-a pornit, ținând publicul cu sufletul la gură ca într-un adevărat blockbuster de la Hollywood.

Acest lucru este cu atât mai important cu cât incertitudinea care planează asupra acestui subiect generează nenumărate teorii ale conspirației, care nu fac altceva decât să inducă tensiune în societate. Acest lucru este de altfel evident în România, unde publicul este divizat asupra acestei teme, lucru care se transpune, direct, în lentoarea campaniei de vaccinare. O concluzie finală pe această dispută , prin urmare, ar fi mai mult decât binevenită, înclinând balanța de partea uneia dintre tabere.

Argumente pro teoria conspirației, demontate de medicul infecţionist Adrian Marinescu

Până la aflarea adevărului, însă, disputa pro versus anti-vacciniști continuă în toate țările lumii, proteste de amploare având deja loc până la acest moment în numeroase orașe. Pentru o imagine mai clară asupra acestei dispute, iată care sunt principalele argumente pe care le vehiculează teoreticienii conspirației, argumente pe care medicul infecționist Adrian Marinescu le-a demontat în exclusivitate pentru FANATIK:

1. Teoria conform căreia virusul s-ar fi răspândit din laboratorul de virusologie din Wuhan, și nu de la o piață de animale. Acest argument este cel mai des citat de partizanii teoriei conspirației, practic, așa cum se poate vedea și din harta de mai jos, laboratorul se află chiar în aglomerarea urbană Wuhan, prin urmare, spun teoreticienii conspirației, șansa ca virusul să fi scăpat ca urmare a unei deficiențe de manipulare a echipamentului tehnic și să se fi răspândit în acest fel, este foarte, foarte mare.

Medicul infecționist Adrian Marinescu contracarează, însă, această teorie: “Întrebarea pe care mi-o pun: cu ce schimbă situația actuală alegerea uneia dintre aceste teorii? Sigur, discutăm că cele mai multe dintre datele științifice pe care le avem, merg pe varianta naturală, sălbatică. Dar întrebarea mea este cu ce ne ajută în raport cu ce este acum? Nu vor mai fi oameni care să aibă infecție cu SARS-Cov-2? Nu vom mai avea pacienți în terapie? La această întrebare nu am reușit să răspund. Adică putem să facem o discuție științifică principială, și să căutăm elemente, dar nu schimbă cu nimic ce avem acum. În al doilea rând, eu cred că există suficiente autorități la nivel mondial care și-au pus aceeași întrebare în toată această perioadă. Eu nu știu să existe date concrete care să susțină punctul de plecare din laborator, eu unul nu cunosc”.

2. Teoria conform căruia pandemia nu ar fi altceva decât o campanie mondială de eradicare în masă a indivizilor. În acest sens, spun teoreticienii conspirației, insistența deosebit de agresivă a autorităților pentru vaccinare, transmisă în special prin intermediul media, nu face altceva decât să trezească suspiciuni, lăsând loc de interpretări și oferind, chiar, credibilitate unor scenarii de tipul celor conform cărora Bill Gates ar dori să inoculeze miliarde de oameni cu serul anti SARS-CoV-2 pentru a reduce numărul populației mondiale. Această teorie se bazează pe un celebru discurs ținut de Bill Gates în cadrul TED Talks în anul 2010, când acesta a declarat următorul lucru: “în primul rând avem populația. Lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni. Iar cifra se îndreaptă spre aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă facem o treabă cu adevărat în ce privește vaccinurile, asigurările de sănătate, serviciile de sănătate a reproducerii, cifra ar putea scădea cu 10-15%” (pasajul poate fi găsit la momentul 4:34 din înregistrarea de mai jos, însă face referire la un subiect deschis de Bill Gates cu câteva momente înainte de a spune aceste lucruri, mai precis cel al emisiilor de carbon, fiind, astfel, scos din context. – n.r.)

Și în acest caz, însă, medicul infecţionist Adrian Marinescu punctează decisiv: “Nu văd de ce ne-ar interesa foarte tare ce părere are el (Bill Gates – n.r.). El sau alții similari. Adică, e foarte ușor de făcut afirmație și de căutat argumente ca s-o demontezi și orice argumente ai găsi nu vor fi acceptate, apropos de conspiraționiști, dar eu nu văd de ce ar trebui să-mi pun atât de acut această problemă. Sau care ar fi datele pe care le am care să susțină teoria lui. Am date concrete sau sunt doar vorbe? Plec pe o anumită teorie dacă pot s-o susțin. Dacă ceea ce s-a spus are o susținere concretă și sunt niște elemente, da, putem să discutăm, elemente care să fie din sfera medicală, bineînțeles”.

3. Teoria testării insuficiente a vaccinurilor. Acest argument continuă seria scenariilor care au în centru o amplă mișcare globală care ar dori să suprime miliarde de oameni.

Medicul infecționist Adrian Marinescu, însă, răspunde: “Aici lucrurile sunt mai mult decât simple pentru oricine. Ne-am fi dorit să avem 10 ani, sau chiar mai mult (pentru testarea vaccinului – n.r.), doar că este evident că în condiții de război lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și atunci: ori nu-l foloseam deloc, ori îl folosim într-o variantă cât se poate de sigură în situația dată. Al doilea argument: ceea ce s-a întâmplat în această perioadă înseamnă o muncă de cercetare făcută într-un timp scurt, așa cum nu s-a mai întâmplat nicicând. Deci, se spune: trebuie să testezi un vaccin 5 sau 10 ani, dar în momentul când într-un an fac cât în 5, lucru care s-a și demonstrat… În plus, experiența legată de tehnica ARN mesager și nu numai, exista cu mult timp înainte. În momentul când vedeți colaborarea cu BioNTech a firmei Pfizer, au ales această colaborare tocmai pentru că BioNTech avea foarte multă experiență în oncologie exact pe tehnica ARN mesager, deci nu e adevărat că e o tehnică nouă și nu s-a mai folosit. Se folosește de mult timp. Și argumentele pot să continue, deci este clar că în situații grele de pandemie îți dai toată silința și folosești toate resursele, financiare, de timp etc. în așa fel încât lucrurile să funcționeze cât se poate de bine. Ceea ce s-a și întâmplat”.

4. Teoria liliecilor păstrați în laboratorul din Wuhan. În acest caz este vorba despre diverse materiale video, dintre care în cadrul facilității.

Nici aici, însă, infecţionistul Adrian Marinescu nu ezită să demonteze teoria: “Nu spune nimeni că nu trebuie analizate toate aceste lucruri, doar că eu nu cred că cineva are argumente. Să faci afirmați niște afirmații este ușor, dar dacă ai niște argumente valide poți să le folosești în raport cu autoritățile. Și atunci autoritățile la nivel mondial vor lua măsurile necesare și oficiale, ori acest lucru eu nu am auzit să existe. E foarte ușor să faci afirmații, dar trebuie să le și probezi. Dar nu trebuie ca lumea medicală să vină cu argumente pentru o ipoteză care nu e susținută. În doi ani de pandemie era timp suficient să demonstreze cineva ceva concret, ori nu s-a întâmplat asta. Sunt aceleași lucruri care se spun de la începutul pandemiei”.

5. Teoria “Event 201“, conform căreia un eveniment organizat de Fundația Bill & Melinda Gates în noiembrie 2019 ar fi fost, de fapt, o pregătire a pandemiei. Mai mult, ceea ce alimentează și mai mult folosirea acestui argument pentru a susține teoria conspirației este o serie de recomandări făcute în cadrul respectivului eveniment, printre care o regăsim pe cea conform căreia “ și cenzura știrilor false, mai precis a celor care nu vin pe canalele oficiale”.

Și în acest caz, însă, Adrian Marinescu dă replica în următorul mod: “Sunt niște afirmații și niște legături care se fac cu ce s-a discutat atunci. Care e legătura concretă cu ce avem acum și cu ce ne ajută în rezolvarea situației epidemiologice de acum? Că eu nu-mi dau seama. Adică, observați că toate aceste discuții sunt strict discuții și nimeni nu vine cu niște soluții concrete pentru ce avem acum, să aibă niște variante, să vină să spună: virusul se transmite altfel, ar trebui să faceți în felul ăsta, avem tratamente, nu folosiți vaccinul, dar aveți variantele următoare – 1, 2, 3, 4. Eu nu am auzit lucruri concrete, sunt doar vorbe, afirmații, care practic cresc tensiunea în rândul populației, altceva nu se întâmplă, și nu doar în România”.

6. Teoria inadvertențelor în transmiterea și desfășurarea bolii, sau a falșilor infectați și a falșilor bolnavi. Spre exemplu, argumentează în acest fel teoreticienii conspirației, există nenumărate cazuri de persoane care au stat în aceeași locuință, unele dintre acestea contractând virusul, iar altele, deși aflându-se în imediata proximitate a acestora, nu. Cum se explică acest lucru?

Și aici, infecţionistul Adrian Marinescu oferă răspunsul: “În primul rând că cel mai probabil este să te infectezi, clar, din statistici cel mai probabil cei care au stat într-o casă s-au infectat, indiferent că unii au făcut forme asimptomatice, forme ușoare sau forme severe. În al doilea rând, trebuie verificat statusul celor din familie, pentru că e posibil ca unele persoane să fi trecut printr-o formă de boală și atunci să aibă imunitate și să nu fi avut cum să se infecteze din nou. Mai departe, testarea are și ea minusuri, în momentul în care ei au fost testați o singură dată, e posibil ca acel test să fie negativ și să fie fals negativ. Deci sunt mai multe argumente, care pot fi explicate științific”.

7. Teoria falselor rezultate la testele PCR. Acest argument citează erorile apărute în repetate rânduri la testările PCR, fiind semnalate situații în care unele persoane primeau rezultate pozitive ori negative la scurte distanțe de timp, fără vreo logică. Acest lucru a fost valabil de altfel mai ales în prima parte a izbucnirii pandemiei, când personalul medical, care trebuia instruit o perioadă adecvată pentru a administra aceste teste, a fost aruncat în linia întâi a luptei cu coronavirusul fără să aibă expertiză în acest sens.

Nici în acest caz, medicul Adrian Marinescu nu lasă loc de dubii: “E clar că testele real-time PCR au și minusuri și prima întrebare este în felul următor: există alte teste care să înlocuiască testul PCR și să fie suficient de ieftine încât să fie făcute de rutină? Răspunsul este că nu s-a găsit o altă variantă. Doi: contează foarte mult când e făcut acest test, pentru că se știe clar că testul dă o anumită încărcătură virală și că în momentul în care un pacient are o încărcătură virală mică, care este exact la nivelul referinței, este posibil ca într-un interval scurt de timp să fie deasupra sau să fie dedesubt și să aibă niște fluctuații, lucru pe care de asemenea îl știm. Întotdeauna contează cel mai mult partea clinică și imagistica, felul în care arată plămânii, indiferent că vorbim de CT sau de radiografie”.

Care sunt argumente contra teoriei conspirației

Pentru a contracara influența semnificativă a teoreticienilor conspirației, tabăra adversă apelează, cel mai frecvent, la următoarele argumente:

1. Virusul este mortal și ucide, în acest sens stând, indubitabil, spun anti-teoreticienii conspirației, toate persoanele care au căzut victime virusului SARS-CoV-2

2. O teorie a conspirației atât de mare, practic globală, nu poate ține sub control atât de bine un presupus secret. Practic, având în vedere forțele implicate, ar fi inevitabil ca unul sau mai mulți whistlebloweri de tipul Assange sau Snowden să apară în peisaj, nimic neputând să oprească o astfel de sursă să mărturisească, fie și parțial, ceea ce știe

3. Virusul este real, secvența genetică a acestuia fiind demonstrabilă în condiții de laborator. La fel și în ce privește mutațiile acestuia

4. Consensul aproape unanim al specialiștilor în ce privește existența precum și periculozitatea SARS CoV-2, o presupusă coaliție, ori cine știe ce tip de omerta impusă de aceștia fiind, practic, imposibilă

5. Exemple din trecut ale altor pandemii, când și alte virusuri s-au transmis de la lilieci la om. Primul exemplu cunoscut al unui virus provenit de la lilieci care s-a răspândit la oameni a avu loc în anul 2002 în localitatea Foshan, China, acesta afectând, la vremea respectivă, 28 de țări, generând 8096 de cazuri și 774 de decese

6. Niciun stat din lume nu are motive să orchestreze și să pună în practică măsuri care să-i decimeze, practic, economia, prin măsuri restrictive la adresa populației. Ce motive logice ar putea avea pentru a face acest lucru?, întreabă anti-teoreticienii conspirației

7. A considera că vaccinul este creat pentru a face rău înseamnă să pornești de la prezumția de vinovăție, ceea ce nu este sănătos și nici logic. Extinzând acest tip de logică ar însemna să nu mai avem încredere în niciun medicament, pe motivul că ar putea fi creat să ne ucidă, ba, mai mult, ar însemna să nu mai avem încredere în nimic și în nimeni

8. Nenumărate persoane și-au injectat vaccinul până la acest moment, cu ambele doze. Dacă este letal, de ce nu mor?

În fața acestei dispute fără precedent, care va ajunge să definească această perioadă, nu ne rămâne decât să așteptăm raportul final al serviciilor secrete americane, în speranța că se va face lumină.