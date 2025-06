Țepe cu vacanțe în Grecia. Atenție cui plătiți avansul! Cum sunt „clonate” cazările, iar turiștii ajung să trimită bani unor escroci

Escrocheriile legate de cazări în Grecia se înmulțesc de la o zi la alta, iar tot mai mulți turiști români cad în plasa unor indivizi care falsifică oferte de cazare. Metoda este ingenioasă! Dan Adrian Drăgan, administratorul principalelor forumuri de vacanțe în Grecia, avertizează, într-un interviu acordat pentru FANATIK, că fenomenul este în creștere și că autorii sunt din ce în ce mai îndrăzneți.

Escrocii creează oferte false și încasează avansuri pentru cazări inexistente în Grecia

Țepele online cu vacanțe în Grecia nu ar fi posibile fără exploatarea încrederii create în comunitățile de turiști români pasionați de destinațiile elene. Dan Adrian Drăgan gestionează peste 100 de comunități de vacanță pe Facebook, precum Forum Thassos, Forum Halkidiki, cu aproape 1.500.000 de membri activi, unde recomandările de cazare sunt făcute pe baza experiențelor reale ale utilizatorilor.

Tocmai această deschidere este exploatată de escroci. Ei urmăresc postările turiștilor care cer recomandări și intervin direct, trimițând mesaje private în care se pretind proprietari ai unor cazări existente sau chiar inventate. Astfel, încearcă să convingă turiștii să plătească în avans pentru rezervări false.

Administratorul principalelor explică pentru FANATIK cum funcționează exact această metodă de înșelăciune și cum ajung turiștii să trimită bani unor necunoscuți, convinși că vorbesc cu oameni de încredere.

„Eu gestionez mai multe forumuri pe Grecia, precum Forum Thassos, Halkidiki, mai exact toate forumurile oficiale care sunt pe Facebook. S-au creat comunități foarte mari și de încredere de ani de zile, și, în anumite destinații, recomandăm cazări, din experiențe personale.

De exemplu, tu, Oana de la Fanatik, vrei să te duci în Kefalonia. Intri pe forumul Kefalonia de pe Facebook și zici: Bună ziua, vreau și eu o cazare. Eu îți aprob postarea sau echipa mea și îți recomandăm cazările astea. Tu vezi dacă îți plac, dacă te înțelegi la preț cu ei, dacă totul e ok pentru tine.

Ideea e că în momentul în care tu ai făcut postarea, un hoț vede și îți dă mesaj privat: Bună, uite, am cazare pentru tine în perioada cutare. Îți trimite poze și se dă drept proprietarul unei cazări pe care o recomandăm noi sau nu, și încearcă să ia de la tine avans”, a mărturisit, pentru FANATIK, .

Frauda cu cazări false în Grecia se mută pe platformele de rezervări, cu oferte imposibil de refuzat

În plus, escrocii nu se . O altă metodă folosită de infractori este să se dea drept proprietari pe platforme de rezervări cunoscute, folosind poze furate de la hoteluri sau pensiuni reale. Astfel, reușesc să atragă rapid turiști dornici să profite de oferte avantajoase, înainte ca platformele să verifice documentele oficiale, mai dezvăluie administratorul forumurilor din Grecia.

„Poți să iei poze frumoase de la un hotel și să zici către o anumită platformă: Bună ziua, eu sunt Oana și am hotelul ăsta în Grecia și vreau să iau rezervări de la dumneavoastră. Da, sigur, haide, te listăm ca să-ți luăm comisionul. Și tu începi să primești rezervări și când vrei tu sau când te prinde cineva, te oprești. Sau când te întreabă respectiva platformă: auzi, Oana, demonstrează-mi și mie, ai act de proprietate, ce licență ai?

Dar până atunci tu ai apucat să iei niște avansuri. Și dacă prețul e foarte bun și pozele foarte mișto, sigur se materializează rapid. Dacă dai cu 100 de euro în loc de 200, sigur vor spune mulți: Ia uite ce mișto e aici, hai să dăm avans”, a mai spus acesta.

„Hoții ăștia sunt buni că au inventat metoda, dar sunt cam proști și nu știu cum să o ducă până la capăt”

Administratorii forumurilor de vacanțe sunt mereu cu ochii pe astfel de tentative de fraudă și încearcă să intervină din timp, înainte ca turiștii să cadă în capcană. Totuși, în situația în care înșelătoria reușește, escrocul încasează avansul și, ulterior, fie mai răspunde, fie dispare complet. Turiștii își dau seama de păcăleală abia la fața locului, când constată că respectiva cazare este deja ocupată sau, mai grav, că nici măcar nu există la adresa indicată.

„De aceea, noi suntem foarte vigilenți și, în principiu, ne prindem rapid. Nu am ajuns efectiv la cazuri de bani pierduți, cel puțin nu la noi pe site. Adică lumea se prinde pentru că sunt evazivi. Și ne întreabă imediat pe noi dacă li se pare ceva dubios. Hoții ăștia sunt buni că au inventat metoda, dar sunt cam proști și nu știu cum să o ducă până la capăt.

Dacă ar fi să se materializeze un astfel de caz, ar lua avansul, ar mai răspunde sau nu, dar când ajunge turistul în concediu, ori vede că e deja rezervată cazarea de altcineva, ori vede că nu există cazarea respectivă acolo unde era precizată”, a mai punctat administratorul forumurilor din Grecia.

Țepele online sunt greu de investigat, iar riscul există oriunde în lume

Dan Adrian Drăgan subliniază că, din păcate, chiar și atunci când turiștii încearcă să sesizeze autoritățile, soluțiile sunt limitate. Frauda online este dificil de investigat, mai ales când escrocii operează din alte țări, iar miza financiară pentru fiecare caz în parte este adesea considerată prea mică pentru a declanșa anchete complexe.

Acesta precizează, de asemenea, că sau la anumite zone populare, ci poate afecta turiști oriunde în lume.

„În general, turiștii nu se duc să facă plângere la poliție să facă sesizare. Iar dacă aleg să se ducă la poliție, poliția nu prea are ce să le facă pentru că e fraudă online, e făcută din altă țară în altă țară. E destul de complicat și miza e mică pentru a urmări cazul respectiv. De aceea este important să te informezi bine înainte și să alegi surse sigure din care să rezervi cazarea.

Problema nu e doar în Grecia, Halkidiki, Thassos sau Lefkada. Problema e că oamenii trebuie să se informeze și să știe că există astfel de riscuri. Ele se pot întâmpla în orice țară. Adică nu s-au trezit niște români să fraudeze pe alți români doar în Grecia. Se poate întâmpla oriunde. Faptul că eu locuiesc în Grecia și am forumurile acestea, că am 700 de parteneri în toată Grecia de proprietari de afaceri și un milion și jumătate de familii pe toate comunitățile, mă ajută să am acces la ele, asftel aflu de ele și le fac publice”, a încheiat Dan Adrian Drăgan, pentru FANATIK.