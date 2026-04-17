Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga vrea să schimbe . După ce toamna trecută era convins că poate da un restart fostei campioane mergând pe mâna unor vedete ce au jucat în Premier League sau Ligue 1, acum Varga pornește pe alt drum. S-a săturat de sutele de mii de euro aruncate pe geam pe niște jucători care au jucat ca boxerii, vrea să renunțe la cheltuieli inutile, să fie mai atent cu finanțele.

Neluțu Varga e convins că și-a luat-o „în barbă” cu transferurile-vedetă la CFR Cluj din Anglia sau Franța

Patronul celor de la CFR Cluj a fost activ în ultimele săptămâni. Mai întâi a rezolvat problemele financiare pentru ca echipa , de Europa și de SuperLiga, pentru sezonul viitor, acum creionează strategia de transferuri.

„Deocamdată, Mikael Silvestre nu mai colaborează cu CFR Cluj. Deocamdată suntem noi, cei care știm să ne facem treaba aici. Nu mai vreau să aduc nume și să o iau în barbă. M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte”, .

Într-adevăr, CFR Cluj a încercat toamna trecută, după ratarea prezenței în grupele unei competiții europene, să creioneze un lot cu nume sonore pentru bătălia la titlu din SuperLiga. Astfel au ajuns în Gruia nume importante din fotbalul european, cu CV-uri tari, în care apar Premier League sau Ligue 1. Este vorba despre Kurt Zouma (31 de ani), Marcus Coco (29 de ani) sau Islam Slimani (37 de ani). FANATIK vă dezvăluie câte sute de mii de euro a pierdut Varga cu aceste transferuri-vedetă care nu au ajutat CFR-ul.

Kurt Zouma a stat 4 luni pe un salariu lunar de 45.000 de euro și a jucat 4 meciuri!

Cu siguranță cea mai mare „țeapă” luată de Varga și CFR Cluj este fundașul francez Kurt Zouma. Sosit la Cluj pe 3 septembrie 2025, fostul jucător al lui Chelsea s-a dovedit din start o mare problemă. Cei de la acolo au rămas șocați că lui Zouma îi era dificil să și meargă, darămite să joace fotbal!!

Este și motivul pentru care a semnat contractul acestuia, tocmai pentru a-și asuma un eventual eșec. Patronul CFR-ului face foarte rar asemenea gesturi, de a semna contracte, responsabilitatea rămânând în sarcina președintelui Iuliu Mureșan. Ei bine, Kurt Zouma a semnat un contract de 45.000 de euro lunar, urmând ca din vara lui 2026, dacă rămânea la CFR, să ajungă la 800.000 de euro anual, fără alte prime de meciuri sau obiective.

Nu a rezistat decât 4 luni la CFR, jucând 4 meciuri: 10 minute cu UTA, 85 la Petrolul și 12 la Dinamo în SuperLiga, plus 90 de minute cu Slatina în Cupă. , care au nenorocit-o pe CFR cu Dinamo – de la 1-0 CFR s-a făcut 2-1 pentru „câini” – i-au semnat sentința! Daniel Pancu era în tribună, tocmai bătuse palma cu Varga și urma să preia CFR! Nu a jucat niciun minut cu Daniel Pancu!

Înțelegerea dintre Zouma și CFR Cluj s-a terminat pe 10 ianuarie 2026, cum a anunțat FANATIK în exclusivitate. Neluțu Varga i-a mai plătit o sumă compensatorie, astfel că, pentru 4 luni și 7 zile la CFR, francezul cu 11 meciuri în naționala Franței a încasat 270.000 de euro!

4 milioane de euro este cota actuală a lui Kurt Zouma. La o lună și jumătate după despărțirea de CFR, pe 26 februarie 2026, a semnat cu Al Wasl, în Emirate

Marcus Coco a avut 20.000 de euro lunar, la fel ca vedeta Konoplianka în 2023

Marcus Coco este un alt nume important în trecere pe la CFR în acest sezon. A și jucat destul de mult imediat după transferul din 8 septembrie 2025, dar nu a fost deloc ocolit de ghinion. La 3 minute de la debut, în Metaloglobus – CFR 1-1, a făcut penalty-ul din care gazdele au deschis scorul! Apoi, acasă cu UTA, la 1-1, și-a dat autogol! Peste doar câteva etape îl ține-n joc pe Eppel la 2-2 cu Csikszereda. O grămadă de gafe în primele meciuri.

Ulterior au intervenit și probleme medicale, astfel că în pauza de iarnă, după 10 meciuri la CFR, intervine rezilierea. Pe 14 ianuarie 2026, după 4 luni și 6 zile, cu un salariu de 20.000 de euro lunar, Coco pleacă de la CFR. Încasează, cu tot cu sumele compensatorii, 120.000 de euro, dar fără a ajuta clubul prea mult. Un salariu asemănător cu al lui Coco a avut și marea vedetă Evgheni , în toamna lui 2023!

850.000 de euro este cota actuală a lui Marcus Coco, care din ianuarie 2026 este jucătorul israelienilor de la Hapoel Tel Aviv

Islan Slimani nu a „consumat” mult, dar nu a ajutat mai deloc. Dat afară de la CFR Cluj la solicitarea expresă a lui Daniel Pancu!

Ultimul jucător de care CFR Cluj s-a despărțit, pe 14 aprilie 2026, este veteranul algerian Islam Slimani, 37 de ani. El nu a fost o mare cheltuială pentru Neluțu Varga, având un contract de 6.000 de euro lunar. A stat puțin peste 7 luni în Gruia, a costat circa 50.000 de euro. Se adună și banii ăștia la „țepele” lui Neluțu Varga. Slimani dorea să aibă ritm de joc, să prindă lotul Algeriei pentru Mondial, dar nu a reușit.

Din informațiile FANATIK, cel care a cerut rezilierea rapidă a contractului lui a fost antrenorul Daniel Pancu. Acesta a fost deranjat de felul în care atacantul a intrat pe teren la derby-ul U – CFR în play-off, greșind la golul decisiv din minutul 90. Trăgând linie, sunt trei transferuri-vedetă cu care Neluțu Varga și-a luat-o „în barbă” cu aproape jumătate de milion de euro! Doar atât pentru că s-a trezit la timp și le-a făcut vânf după 4 luni!