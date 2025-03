Terapii naturiste, homeopate și acupunctură decontate de CNAS? Ce urmează după decizia instanței privind medicina alternativă. „Lăsăm în sistem să circule tot felul de escroci”

Încă din anul 2007, România are o lege prin care reglementează funcționarea activităților de medicină complementară – homeopatie, acupunctură, aromaterapie, cristaloterapie, etc.. Legea nu are însă norme de aplicare, însă, printr-o decizie recentă, Înalta Curte a obligat Ministerul Sănătății să elaboreze aceste norme, ceea ce ar putea conduce chiar la decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a acestor terapii.

Medicina alternativă, decontată de CNAS?

Cel puțin asta susține organizația non-guvernamentală FACIAS, cei care au chemat Ministerul Instanței în judecată și au obținut câștig de cauză la Curtea Supremă. Potrivit celor de la FACIAS, decizia ÎCCJ obligă Ministerul Sănătății să elaboreze normele de aplicare ale legii 118/2007, ceea ce ar putea deschide calea chiar pentru decontarea unor astfel de terapii de către sistemul public de asigurări de sănătate.

„Această hotărâre a Înaltei Curți deschide calea pentru recunoașterea și autorizarea practicienilor din medicina complementară și alternativă. Mai mult, emiterea normelor metodologice va permite stabilirea criteriilor pentru decontarea anumitor servicii de medicină alternativă prin CNAS. Până acum, pacienții erau obligați să suporte integral costurile acestor terapii, în ciuda beneficiilor demonstrate în numeroase sisteme medicale din lume.

Medicina complementară și alternativă cuprinde o gamă variată de practici și terapii care completează sau, în anumite cazuri, oferă alternative la medicina convențională. Acestea includ acupunctura, homeopatia, fitoterapia, apiterapia, chiropractica, osteopatia și medicina tradițională orientală, precum și alte terapii bazate pe principii naturale, bioenergetice sau manuale. În multe țări, aceste practici sunt integrate în sistemele naționale de sănătate”, se arată într-un comunicat al organizației non-guvernamentale.

Pacienții așteaptă terapiile care vor intra în protocoale

Organizațiile pacienților din România spun că unele terapii complementare (behavioriste) au intrat deja în protocoalele medicale, fiind acoperite de către Casă. Totuși, aceștia subliniază că trebuie să vedem care din aceste terapii aduc cu adevărat beneficii pacienților.

„Ca și pacient pot să vă spun că sunt anumite terapii complementare, și ca să dau un exemplu de ce s-a implementat în România în ultimii ani, există pentru copiii cu autism, se face terapia ABAS, care până acum era plătită din buzunarul părinților. Au existat modificări și este decontată acum de către Casa Națională prin program național, este bună pentru copiii care au nevoie de terapii complementare.

Sunt foarte multe terapii complementare, și sunt mulți pacienți care apelează la anumite forme, dar va fi nevoie să vedem care dintre ele aduc beneficii pacienților. Asta pentru că, mergând mai departe, trebuie să vedem dacă există recomandări medicale sau nu pentru acestea. Sunt categorii de pacienți, mai ales în zona bolilor rare și în oncologie, unde se fac tot felul de terapii ajutătoare. Dar trebuie să facem diferența între cele care sunt aprobate prin protocoale medicale și care nu”, a declarat, pentru FANATIK, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afectiuni Cronice din România (COPAC).

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, subliniază că deși era o lacună în lege, pentru care ministerul se făcea vinovat, până la decontarea de către Casă a terapiilor din medicina alternativă mai este cale lungă. Acesta subliniază că toți cei care propun astfel de terapii, fie că vorbim de acupunctură, homeopatie, terapia cu arome sau cu cristale, cât și faptul că nu reprezintă un risc pentru pacienți.

„Medicina complementară este prevăzută în lege, și într-adevăr Ministerul Sănătății era descoperit. Acum o să facă însă norme, și o să le ceară celor care practică dovezi științifice că ceea ce fac ei este benefic și nu are afecte adverse periculoase. Că o astfel de terapie aduce beneficii pacienților.

Dacă la medicina alopată avem ghiduri, avem protocoale, avem studii clinice, practicăm medicina bazată pe dovezi, la medicina complementară ar trebui să aplicăm același lucru. Adică trebuie să existe dovadă că acea procedură complementară are efecte terapeutice, că își atinge scopul pentru care pacientul a plătit și pentru care pacientul a renunțat la o altă procedură medicală”, a declarat acesta, pentru FANATIK, subliniind că pentru a ajunge să fie decontate de către Casă, susținătorii acestor terapii vor trebui să arate că sunt la fel de eficiente și de sigure precum tratamentele clasice.

O medicină fără dovezi științifice

Medicii și experții în domeniu sunt însă de părere că decizia Instanței Supreme s-ar putea dovedi problematică în practică. Asta pentru că, chiar prin definiție, , ceea ce ar face imposibil ca aceste terapii să ajungă în protocoalele de tratament. Apoi, dat fiind explozia acestui fenomen în țara noastră, decontarea a tot felul de terapii naturiste ar putea reprezenta o povară în plus pentru un sistem de sănătate subfinanțat.

„În principiu, medicina complementară nu are suport științific, deci de aici plecăm. De aceea se și numește medicina complementară, pentru că nu se încadrează în ceea ce noi numim medicina bazată pe dovezi, iar conform Codului Deontologic și al Legii 95, medicii sunt obligați să recomande doar elemente diagnostice sau terapeutice care au un suport științific, în conformitate cu informațiile la zi.

Hotărârea ÎCCJ obligă ministerul să facă norme la acea lege astfel încât pacienții să aibă acces la aceste instrumente terapeutice. Problema e însă destul de delicată, pentru că nu găsim dovezi științifice pentru aceste terapii și tare sunt curios cum se va comporta apoi CNAS pentru a putea deconta, în condițiile în care, în acest moment, procedurile clasice, medicina alopată, care are dovezi științifice, nu este suficient de finanțată”, a declarat, pentru FANATIK, medicul de familie Gino Dumitra.

Ca exemplu de ramură complementară, homeopatia – medicul spune că literatura de specialitate și experții din domeniu susțin unanim cum că nu există dovezi care să arate că aceasta ar aduce vreun beneficiu pacienților.

„Dacă vorbim acum de homeopatie, ca să ne referim doar la un exemplu, sunt foarte multe studii, meta-analize, recenzii sistematice și opiniile corpurilor de experți care se întâlnesc pe lângă organele reprezentative au ajuns al concluzia că este lipsită de dovezi. Există guverne în Marea Britanie sau Franța care au specificat foarte clar că nu este utilă pacientului, excluzând la plată”, a mai explicat acesta.

Problema fundamentală este că între medicina tradițională și medicina complementară, holistică cum se mai numește, există o diferență privind fundamentele de la care se pleacă, o diferență de paradigmă, ca între știință și religie. Spre exemplu, în medicina holistică cauza unei boli este întotdeauna una spirituală.

„Niciodată boala nu apare deodată sau din senin.Întotdeauna ea este precedată de nenumărate semnale pe care corpul ni le trimite. Universul, de asemenea ne trimite semnale subtile, sincronicități, așa zise coincidențe, care să ne facă să înțelegem că nu suntem în armonie.

Boala este un dezechilibru, care semnalizează dezordinea ce apare în universul nostru lăuntric (…) Cauzele bolilor sunt mentale, psihice si fizice. Medicina alopată, ignoră existența lumii spirituale, urmărește doar să trateze efectele bolilor și nu cauzele reale, profunde ale acestora”, sunt doar câteva dintre ideile de la care pleacă abordarea în medicina holistică și care la noi în țară au devenit extrem de populare, ajungând să fie promovate în mass-media tradițională (televiziuni).

În literatura medicală, dintre aceste teorii, doar pentru o parte din efectele acupuncturii ar exista dovezi privind beneficiile, însă și aici, divergența ar rămâne, pentru că științific am putea observa doar efectele practicii nu și modul în care această terapie funcționează. Asta pentru că acupunctura are la bază deci diferența este la nivelul asumpțiilor fundamentale.

Experții în domeniu sunt de părere că dacă în țara noastră s-ar ajunge la decontarea unor astfel de terapii, cu uleiuri esențiale, cu cristale, etc., practic medicina ar fi înlocuită cu o escrocherie.

„ICCJ a dat un răspuns pe fondul problemei, dar nu pe resursa terapeutică în sine. Până la urmă am putea să decontăm și apa de la robinet.

Există dovezi covârșitoare că nu există substanță activă în produsele homeopate, nu există beneficiu în puținele studii care au căutat să găsească o diferență între beneficii vs. placebo, drept urmare nu văd de ce am deconta produse ce nu au efect activ. Pentru acupunctură ar exista dovezi marginale, și acolo pot fi luate în considerare, dar pentru homeopate nu, niciodată.

Altfel, dacă ne referim la cristaloterapia, aromaterapia, etc. ca terapii decontate public, am vorbi de momentul la care medicina românească ar lăsa în sistem să circule tot felul de escroci”, a declarat psihiatrul Gabriel Diaconu, pentru FANATIK.