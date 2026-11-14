Terasele din București au arborat steagul Poloniei! „Cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla”

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Un chelner din București a dezvăluit ce cred românii despre sosirea unui număr atât de mare de fani polonezi. Răspunsul ar putea surprinde pe multă lume. Sâmbătă, naționala Poloniei va întâlni România într-un nou meci din Liga Națiunilor. În tribunele Arenei Naționale va fi prezent și un grup numeros de suporteri polonezi.

Cum reacționează românii la venirea suporterilor polonezi. Un răspuns sugestiv oferit de un chelner

Potrivit estimărilor, până la 3.000 de susținători ai naționalei antrenate de Jan Urban ar putea ajunge la București. Deși sosirea unui număr atât de mare de suporteri ar putea provoca îngrijorare în rândul localnicilor, se pare că oaspeții sunt primiți cu brațele deschise.

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Polonezii sunt deja vizibili de câteva zile pe străzile Capitalei României. Piotr Majchrzak, jurnalist al publicației Sport.pl, a relatat pe internet despre atmosfera din București. Acesta a decis să întrebe un chelner local cum privesc românii sosirea suporterilor polonezi.

„Este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Câteva mii de suporteri dintr-o țară mai bogată lasă aici o grămadă de bani de câteva zile. Este o situație ideală”, i-a răspuns chelnerul. „La București există o deschidere uriașă față de polonezi”, a concluzionat Majchrzak, publicând totodată o fotografie a unui local în fața căruia fusese arborat steagul Poloniei.

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Piotr Majchrzak a scris: Am întrebat un chelner cum privesc localnicii sosirea unui număr atât de mare de suporteri polonezi. Mi-a spus: «Este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Câteva mii de suporteri dintr-o țară mai bogată lasă aici o grămadă de bani de câteva zile. Este o situație ideală»”.

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Meciul România – Polonia va începe la ora 20:45, ora Poloniei (21:45, ora României)

, cu patru puncte acumulate. Gazdele se află pe ultima poziție a clasamentului și nu au reușit până acum să obțină nici măcar un punct. Polonia țintește victoria la București pentru a spera la locul secund în grupă.

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