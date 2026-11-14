Sport

Terasele din București au arborat steagul Poloniei! „Cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla”

Flaviu Popa
14.11.2026 | 19:07
Terasele din Bucuresti au arborat steagul Poloniei Cel mai bun lucru care ni se putea intampla
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Suporterii polonezi, primiți cu brațele deschise la București. Foto: X
Mii de suporteri polonezi au sosit la București pentru meciul dintre naționala Poloniei și România. În Capitală pot fi văzute inclusiv steaguri poloneze.
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Un chelner din București a dezvăluit ce cred românii despre sosirea unui număr atât de mare de fani polonezi. Răspunsul ar putea surprinde pe multă lume. Sâmbătă, naționala Poloniei va întâlni România într-un nou meci din Liga Națiunilor. În tribunele Arenei Naționale va fi prezent și un grup numeros de suporteri polonezi.

Cum reacționează românii la venirea suporterilor polonezi. Un răspuns sugestiv oferit de un chelner

Potrivit estimărilor, până la 3.000 de susținători ai naționalei antrenate de Jan Urban ar putea ajunge la București. Deși sosirea unui număr atât de mare de suporteri ar putea provoca îngrijorare în rândul localnicilor, se pare că oaspeții sunt primiți cu brațele deschise.

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Polonezii sunt deja vizibili de câteva zile pe străzile Capitalei României. Piotr Majchrzak, jurnalist al publicației Sport.pl, a relatat pe internet despre atmosfera din București. Acesta a decis să întrebe un chelner local cum privesc românii sosirea suporterilor polonezi.

„Este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Câteva mii de suporteri dintr-o țară mai bogată lasă aici o grămadă de bani de câteva zile. Este o situație ideală”, i-a răspuns chelnerul. „La București există o deschidere uriașă față de polonezi”, a concluzionat Majchrzak, publicând totodată o fotografie a unui local în fața căruia fusese arborat steagul Poloniei.

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Piotr Majchrzak a scris: „La București există o deschidere uriașă față de polonezi. Am întrebat un chelner cum privesc localnicii sosirea unui număr atât de mare de suporteri polonezi. Mi-a spus: «Este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Câteva mii de suporteri dintr-o țară mai bogată lasă aici o grămadă de bani de câteva zile. Este o situație ideală»”.

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Polonezii ocupă în prezent locul al treilea în grupa din Liga Națiunilor, cu patru puncte acumulate. Gazdele se află pe ultima poziție a clasamentului și nu au reușit până acum să obțină nici măcar un punct. Polonia țintește victoria la București pentru a spera la locul secund în grupă.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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