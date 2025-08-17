Terence Stamp, cunoscut pentru rolul din Superman, a murit. Actorul britanic avea 87 de ani

News

Alexa Serdan
17.08.2025 | 22:47
Actorul Terence Stamp a murit la 87 de ani. Sursa foto. hepta.ro

E doliu la Hollywood. Familia lui Terence Stamp a anunțat că artistul cunoscut pentru rolul din Superman și Superman II, a murit. Actorul britanic, renumit datorită producțiilor în care a apărut, avea 87 de ani.

Terence Stamp care și-a făcut un nume în industria cinematografică începând cu anii 1960 a trecut în neființă. Starul britanic, născut la Londra, celebru pentru personajul interpretat în filmul Superman, a încetat din viață.

Regretatul actor a murit la vârsta de 87 de ani. Vestea nefericită a fost făcută publică de apropiații săi. Familia a făcut o declarație comună prin care a anunțat că decesul a survenit în dimineața zilei de duminică, 17 august 2025.

Cei dragi nu au dezvăluit cauza morții sau dacă artistul se confrunta cu o anumită boală. De asemenea, familia nu a făcut cunoscut locul unde și-a petrecut ultimele momente din viață. Momentan, nu se știe când va fi condus pe ultimul drum.

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze și să inspire oamenii în anii care vor urma”, a spus familia lui Terence Stamp, conform Reuters.

„Cerem să ne păstrăm intimitatea în aceste momente triste”, au mai transmis apropiații regretatului actor britanic, mai arată sursa menționată anterior.

Cine a fost actorul Terence Stamp

Terence Stamp s-a născut în Londra, pe 22 iulie 1938. A fost fiul unui remorcher. Regretatul actor care a murit la 87 de ani a îndurat bombardamentele care au avut loc asupra orașului natal, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

A lucrat în publicitate după ce a terminat școala. Ulterior, a câștigat o bursă care i-a permis să urmeze cursurile unei școli de teatru. A debutat în film în anii 1960 și a devenit rapid extrem de popular, deși avea multe roluri negative.

Starul britanic a fost numit de revista Empire printre cele mai sexy 100 de vedete de film din toate timpurile, în 1995. A jucat în numeroase pelicule de succes, cum ar fi Theorem, A Season in Hell și The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

Printre rolurile care l-au consacrat pe Terence Stamp se numără cel din Superman și Superman II. În aceste producții l-a interpretat pe generalul Zod. De-a lungul carierei cinematografice a primit premii și distincții diverse.

În palmaresul său se află un Glob de Aur și un premiu al Festivalului de Film de la Cannes. De asemenea, regretatul actor britanic deține un Urs de Argint, având o serie de nominalizări la un premiu Oscar și două premii BAFTA.

Terence Stamp și viața personală

În viața personală Terence Stamp a format unul dintre cele mai frumoase cupluri alături de Julie Christie. Cei doi actori de renume au jucat împreună în filmul Far From the Madding Crowd, lansat în anul 1967.

Mai mult decât atât, regretatul artist britanic a avut o relație sentimentală cu modelul Jean Shrimpton. Datorită farmecului său aparte și stilului vestimentar a fost ales drept muză de către fotograful David Bailey.

