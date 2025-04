Teribilismul se plătește. Amendat cu peste 12.000 de euro pentru urcarea pe acoperișul stadionului la EURO 2024

Un tânăr de 21 de ani din Osnabrück, Germania, a fost sancționat cu o amendă de 12.076,93 euro după ce s-a urcat pe acoperișul stadionului din Dortmund în timpul meciului din optimile de finală .

Incidentul a avut loc pe 29 iunie 2024 și a necesitat intervenția a 108 polițiști, inclusiv a unei unități speciale (SEK), precum și utilizarea unui elicopter. ”O mare parte din sumă, 9.973 euro, reprezintă costurile de personal ale forțelor de intervenție”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Dortmund pentru agenția germană de presă DPA.

Restul sumei acoperă cheltuielile pentru verificarea rucsacului tânărului de explozibil de către ofițerii Biroului de Poliție Criminală din Renania de Nord-Westfalia și pentru utilizarea elicopterului poliției. Bărbatul a primit factura prin poștă, iar potrivit poliției, poate plătit suma în rate.

Până acum, tânărul a plătit doar o amendă de 1.050 de euro pentru încălcarea proprietății. Acum se vor adăuga și costurile operaționale ale poliției, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, informează de

Tânărul, cunoscut ca fiind parte din comunitatea „roofer”, persoane care escaladează ilegal structuri înalte pentru a realiza fotografii și videoclipuri, a fost observat de arbitrul meciului, englezul Michael Oliver, înainte de începerea reprizei a doua. În timpul anchetei, potrivit unui , bărbatul din Osnabrück a declarat că a vrut să facă ”fotografii bune”.

Ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, a declarat că sancțiunea aplicată este ”absolut corectă și un semnal de avertizare pentru toți cei care nu respectă regulile”. Cu câteva luni mai devreme, tânărul fusese surprins escaladând Catedrala din Ulm.

A man was ARRESTED after climbing up to the top of the stadium after Germany vs Denmark…

WOW. 🤯

— Mail Sport (@MailSport)