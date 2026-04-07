Terifiant! Fostul coleg de la națională a vorbit cu Mircea Lucescu cu câteva ore înainte să intre în comă. Ce i-a transmis marele antrenor

Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pentru fotbalul din România și nu numai, a încetat din viață la 80 de ani în urma unor probleme cardiace ce s-au agravat rapid.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
07.04.2026 | 23:36
Terifiant Fostul coleg de la nationala a vorbit cu Mircea Lucescu cu cateva ore inainte sa intre in coma Ce ia transmis marele antrenor
Marți, 7 aprilie 2026, o să rămână o zi tristă în fotbalul din România, asta pentru că Mircea Lucescu a trecut la cele sfinte în urma unor probleme cardiace care nu i-au dat pace. Acesta a lăsat în urma sa o moștenire incredibilă, după o carieră ce cu greu poate fi egalată.

Emeric Dembrovschi a vorbit cu Mircea Lucescu înainte ca legendarul antrenor să intre în comă

Emeric Dembrovschi, cel care i-a fost coleg lui Mircea Lucescu la echipa naționala a României, a fost afectat de vestea tragică pe care a primit-o și a dezvăluit ce a discutat cu „Il Luce” chiar cu câteva ore înainte ca starea de sănătate a acestuia să se agraveze, iar în final să ajungă în comă la terapie intensivă.

„Îmi este foarte greu (n.r. îi vine să plângă). Am vorbit la telefon cu o zi înainte să intre în comă. A rămas că vorbim când iese din spital. Mi-a spus că așteaptă să fie externat și că nu poate să stea foarte mult la telefon că vine doctorul la vizită. Coleg de excepție, pe care l-am admirat tot timpul și cel mai mare antrenor din istoria României. A ajutat pe toată lumea, un suflet și un om mare. Lumea vorbește mai mult de antrenorul Mircea Lucescu, dar a fost și un fotbalist de excepție.

Încă de atunci era antrenor, dar din teren. Ne-am văzut ultima oară la inaugurarea stadionului Giulești, când am pășit cu el pe gazon. Râdea că îl aplaudă mai mult pe el. Toate amintirile cu el sunt speciale. Aș vrea să transmit familiei un mesaj. Să fie tari că o să le fie foarte dor de Mircea și să aibă grijă de ei. Mi-e foarte greu să vorbesc despre el la trecut. Ai, ai, ai…”, a spus Emeric Dembrovschi într-o reacție exclusivă pentru FANATIK.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Mii și mii de mesaje în memoria lui Mircea Lucescu au fost transmise deja în primele ore de la anunțul dispariției sale, iar asta nu este decât un alt semn al valorii incredibile și al moștenirii fantastice pe care tehnicianul le lasă în urma vieții sale pe care și-a dedicat-o în marea majoritate fotbalului. Pasiunea dusă la extrem l-a făcut să fie unul dintre cei mai buni din istorie.

Cifrele o spun, nu vorbele sau părerile unora și altora. Cariera lui Mircea Lucescu a fost una în care acesta a adunat, ca antrenor, 35 de trofee, fiind depășit într-un top all-time doar de două nume, la fel de legendare: Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!