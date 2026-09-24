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Filip Stojilkovic a venit la Rapid sub formă de împrumut de la Pisa, acolo unde nu a înscris nici măcar un gol în 13 partide. Nu a reușit prea multe nici la Rapid, astfel că Adrian Mutu îi sfătuiește pe giuleșteni să-și caute un atacant cât de repede.

Filip Stojilkovic a ajuns la Rapid sub formă de împrumut de la Pisa, dar nu a impresionat

Rapid încearcă încă să umple golul lăsat de plecarea lui Albion Rrahmani în 2024 și nu reușește. Filip Stojilkovic, lăudat de multă lume înainte de a debuta la Rapid, a înscris un singur gol și a dat o pasă de gol în șapte etape. A „punctat”, în schimb, la impresia artistică, fiind un atacant care șutează foarte mult și ratează ocazii mari.

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În aceste condiții, Adrian Mutu crede că Rapid trebuie să caute un atacant valoros, dacă vrea să se bată la campionat. Îmi place foarte mult atitudinea lui, dar nu e eficient, nu dă gol. Dacă dădea și goluri, era un jucător de care Rapid avea nevoie. De asta zic că Rapid are nevoie să aducă un atacant în iarnă. Păi nu dă goluri, ce să facă? În câte etape a jucat, 7? Și a dat un gol, înseamnă că termină cu 3.

care dă 20 de goluri. Păi dau mai multe goluri fundașii decât el”, a explicat Adrian Mutu, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Rapidul a plătit 200.000 de euro pentru împrumutul lui Stojilkovic, având opțiunea de a-i prelungi contractul încă un sezon. Dacă vor fi mulțumiți de atacant, giuleștenii vor plăti 1 milion de euro celor de la Pisa.

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Italienii de la Pisa plăteau 3 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Filip Stojilkovic anul trecut din Polonia

În ianuarie 2026, italienii de la Pisa plăteau 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe atacant, pe atunci la Cracovia în Polonia. Înainte de a ajunge la Rapid, Daniel Pancu era extrem de încântat de perspectiva de a-l avea sub comandă pe Stojilkovic.

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„E un jucător care mi-a plăcut enorm, enorm, enorm. Nu credeam că poate să vină aici niciodată. Când a auzit Daniele de Rossi că Stojilkovic e la noi, a zis că nu poate să creadă. Și el spunea că este un jucător foarte bun de Serie A”, a declarat Pancu.