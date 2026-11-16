„Terminați cu tenorii! Lăsați zecile de mii de fani să cânte imnul României!” Oficialul FRF, luat în vizor în direct

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Fanii României au ajuns la capătul răbdării! Suporterii nu mai vor să audă diferiți artiști intonând imnul României înainte de meciurile naționalei lui Hagi. Ei au reacționat acid la anunțul că tenorul Eusebiu Huțan va interpreta „Deșteaptă-te, române!” la meciul cu Polonia, fără să aibă vreo problemă personală cu acesta.

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Federația Română de Fotbal și-a creat un obicei din a aduce câte un artist care să intoneze imnul național înainte de meciurile României. Andra, Feli, Lidia Buble, Cezar Ouatu și Eusebiu Huțan sunt doar câțiva dintre artiștii care au avut această onoare înaintea meciurilor echipei naționale.

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Deși la început a fost un moment frumos, care vor ca la meciurile în care pe stadion se află 50.000 de suflete, „Deșteaptă-te, române!” să răsune din plămânii suporterilor. Pe acest subiect, Horia Ivanovici a avut o rugăminte clară pentru Mihai Stoichiță, prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA:

„Am o rugăminte, Mihai! Te rog frumos, vorbește cu președintele Răzvan Burleanu. Terminați cu tenorii. Are dreptate toată lumea: vrem să cântăm imnul! Terminați odată cu asta! Eu când mă duc pe stadion la echipa națională, eu vreau să cânt imnul! Vreau și eu să simt că fac parte din acest meci. Cum pot eu, afon cum sunt, vreau să zbier și eu acolo imnul. Mihai, terminați cu asta! Lăsați oamenii să se bucure de imn. Să facă parte și ei din acest eveniment.

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Oricât de frumos ar cânta un tenor, nu se compară cu 50.000 de oameni care cântă ‘Deșteaptă-te, române!’. Ți se face, ca jucător, piele de găină. Înnebunești! Intri de 3 ori mai montat! Și dacă vine Bocelli și-l cântă, nu poți să-l compari cu 50.000 de voci. Este un sentiment nemaivăzut pe care-l simți tu ca jucător când 50.000 de oameni cântă imnul. Poți să faci asta, să vorbești cu președintele? Ce-i prea mult strică. Este OK o dată la 5-6 meciuri, dar oamenii vor să se identifice. Vor să cânte și ei. Eu vreau să aud 50.000 de oameni cum cântă”, a fost discursul lui Horia Ivanovici în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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În timp ce i se explicau toate acestea, Prin urmare, Horia Ivanovici a venit cu un argument de fier în fața sa: „Să vedem cum cântau românii. Cum se auzea pe Allianz Arena imnul cântat de 20.000 de oameni, nu de 45.000, în meciul România – Ucraina”.

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După care, în studio a pornit secvența imnului de la meciul de referință al acestei generații: România – Ucrain 3-0, la EURO 2024. „S-a ridicat părul pe mine. Ai înțeles acum ce vreau să spun? Mihai, îți dau imaginile să i le dai lui Răzvan. Îți va fi mai ușor când îi arăți asta. Nu poți să compari cu un tenor. Punct!”, a conchis Horia Ivanovici. „M-ai învins, Ivanovici! Am înțeles perfect! O să vorbesc cu el”, a replicat directorul tehnic al FRF.