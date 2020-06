Termoscanarea, istorie în marile magazine și piețe din București! „Aveam un aparat care îmi indica numai 29 de grade. Ziceai că-n piața asta vin numai zombie”

Termoscanarea a devenit istorie în marile magazine și piețe din București la doar câteva săptămâni de la apariția ei! FANATIK a luat la pas mai multe zone ale Capitalei pentru a observa dacă la intrarea în hipermarketuri sau piețele de cartier se mai controlează temperatura clienților.

Termoscanarea, istorie în marile magazine și piețe din București!

Am pornit din sectorul 6, acolo unde ne-am creionat o primă idee. La Auchan-ul din bulevardul Constructorilor se intra la liber fără niciun fel de scanare. „Nici nu s-a scanat vreodată aici. Nebunie a fost la Lidl-ul de la Piața Crângași. Mergeți acolo să vedeți cozi”, ne-a spus o femeie între două vârste.

Am ascultat sfatul și am plecat să vedem minunea cu ochii noștri. Doar că, surprinzător sau nu, însă și aici se intra fără o termoscanare. „Se mai ia temperatura, însă prin sondaj. Se formau niște cozi care ajungeau până în stradă. Aici chiar s-a respectat, dar acum lumea s-a mai liniștit. Bine că nu-i lasă fără mască”, ne-au zis cei cu care am stat de vorbă.

Auchan, Lidl, Kaufland, fără termoscanare

Lucrurile au căpătat o notă amuzantă la intrarea în Piața Crângași. Culmea, spre deosebire de marii retaileri, aici se mai lua temperatura celor care intrau, dar se făcea la fel, printr-o triere din ochi a cumpărătorilor. Am intrat fără să ne întrebe nimeni nimic de sănătate, însă nu toți au avut norocul acesta.

Agentul care avea termometrul digital mărturisea unor oameni că uneori a avut parte de temperaturi mai mult decât ciudate. „Aveam un aparat care îmi indica numai 29 de grade. Ziceai că-n piața asta vin numai zombie. Toți erau morți”.

La Kaufland-ul de lângă Gara Basarab intrarea a avut loc fără mari probleme. De altfel, după scandalul despre care s-a spus că a fost regizat din parcarea unui asemenea hipermarket, retailer-ul a anunțat pe o rețea de socializare că nu va mai măsura temperatura clienților.

Mai exact, conform unui mesaj semnat de Kaufland pe pagina de Facebook, ca răspuns la comentariile celor nemulțumiți de faptul că trebuie să li se scaneze temperatura, lumea a fost informată că nu se va mai întâmpla acest lucru.

″În magazinele noastre nu se mai ia temperatura la intrarea în magazin. Rugăm clienții să respecte măsurile de igienă și distanțare socială atunci când vin la cumpărături. Numai bine!”, a fost comentariul postat de Kaufland România.

Am continuat plimbarea și în alte zone, alte sectoare, dar rezultatul a fost același. În privința magazinelor mici, politica nu s-a schimbat. Supermarketurile Mega Image sau Profi nu scanează temperatura clienților și au abandonat din fașă această idee.