Teroare în Craiova înainte de FC U – Universitatea. Sorin Cârțu, păzit non-stop de polițiști! „Au patrulat toată noaptea” Exclusiv

Craiova se pregătește febril de un derby pe care-l așteaptă de 8 ani. Echipele lui Adrian Mititelu și Mihai Rotaru din liga a doua, astfel că meciul din Liga 1 constituie o premieră pentru capitala Olteniei.

Tensiunea este maximă în , iar aceasta chiar se simte pe stradă. Orașul pare împărțit între simpatizanții celor două echipe. Unul dintre oamenii care au trăit într-un stres teribil această săptămână este Sorin Cârțu, președintele oaspeților din derby.

Noaptea dinaintea meciului a fost albă pentru el. Și nu neapărat din cauza emoțiilor pentru confruntarea dintre Mutu și Reghecampf!

E duminică dimineața, iar pe Sorin Cârțu îl găsim la cofetăria sa din centrul orașului, alături de Silviu Lung, de Emil Săndoi, de alți apropiați. La doar câteva zeci de metri de sediul echipei lui Mititelu, unde , ies, iau bilete, discută, speră.

Cârțu și celelalte glorii ale Craiovei par liniștiți, calmi. Glumesc, mai aruncă o vorbă de politică și de restricții printre alte 10 vorbe despre meciul de diseară. Cârțu e zâmbitor ca întotdeauna, chiar dacă i s-au întâmplat destule în ultimele zile. De la gardul vopsit din nou al propriei case, la drumuri la poliție, toate îmbrăcate de tensiunea din jur.

Dar tensiunea mocnește. Sorin Cârțu vine după o noapte albă. Nu i-a mai atacat nimeni casa, dar nici nu a dormit!

„Nu am trăit așa ceva în 65 de ani de când sunt în Craiova. Ăsta nu mai e meci de fotbal, astea nu mai sunt orgolii, pur și simplu e o nebunie. Azi-noapte am văzut pe geam o mașină care venea, trecea, apoi iar se întorcea după câteva minute. Nici nu mai știu la ce să mă aștept după ultimele nebunii… Au patrulat toată noaptea prin fața casei mele”, dezvăluie „Sorinaccio” pentru FANATIK.

Cârțu nu a dorit să lase lucrurile așa. Pur și simplu dorea să știe despre ce e vorba. Cine sunt cei care-i dau ture la casă, la 3 dimineața.

La un moment dat am ieșit și m-am dus la mașină. Am fost surprins să constat că erau polițiști, deși mașina nu era una de serviciu. Era una normală. „Domnu’ Sorin, suntem aici ca să fiți în siguranță”, mi-au spus băieții. Deci în orașul meu, în Craiova unde am scris istorie și reprezint ceva, am ajuns să fiu păzit non-stop de polițiști!” – Sorin Cârțu pentru FANATIK