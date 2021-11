Nici la Hollywood nu vezi aşa ceva! S-a retras din fotbal la 25 de ani şi a dat lovitura la loterie. Video

Numele de Terry Kennedy nu le spune prea multe microbiştilor, mai ales după ce acesta a avut o carieră scurtă în ligile inferioare din Anglia. Fostul fotbalist a revenit în atenţia presei recent, cu un succes total la loteria din Marea Britanie.

Retras în 2018, la 25 ani, din cauza mai multor accidentări, Terry Kennedy se număra printre fotbaliştii care au trebuit să-şi găsească un loc de muncă pentru a supravieţui. Acum, şansa a dat peste el şi a câştigat 1.000.000 de lire.

După ce a împlinit 28 de ani pe 14 noiembrie, Terry Kennedy a primit un cadou la care nu se aştepta. Fostul fotbalist a cumpărat un bilet la loterie şi nu i-a venit să creadă când a văzut că a dat lovitura.

Acesta a sunat la unul dintre numerele de telefon pentru asistenţă ale Loteriei din Marea Britanie şi a aflat că suma câştigată este de 1.000.000 de lire sterline.

Totul a fost filmat de unul dintre colegii de muncă ai lui Terry Kennedy, iar bărbaţii au început imediat să sărbătorească succesul obţinut de fostul fotbalist.

Former Sheffield United defender Terry Kennedy was forced to retire from football early due to injury.

Here he is having it confirmed he’s just won £1million on the lottery. Wonderful ❤️️💰

— Mirror Football (@MirrorFootball)